Крем из тыквы на зиму: к оладьям, блинам и просто так

Тыквы в этом году уродили как никогда. Это я, как жительница большого города, знаю не из газеты, а от родного дяди. Он является владельцем огромного поля, на котором, в зависимости от сезона и желания жены, выращивает разные культуры. Но тыквы сеет каждый год. Говорит, жене ведь нужно из чего-то делать крем из тыквы. Не покупать же овощи на рынке!

Пробовала я тот крем. Это нечто! Дурманящая шелковистая текстура, дополненная ненавязчивым нежным ароматом так и влечет взять еще ложечку. Недавно я и сама попробовала сделать такую заготовку. Оказалось, тыквенный крем не только божественно вкусный, но и простой в приготовлении. Вот вам и конкуренция домашнего джема!

Как приготовить крем из тыквы на зиму и как его есть

Готовить тыквенный крем легче легкого. Об это вы узнаете ниже. А вот вариантов его подачи к столу существует множество. Пожалуй, начну со своего любимого: поливайте кремом оладьи! К горячим яблочным оладушкам добавьте ложку сметаны и ложку тыквенного крема. Украсьте все весточкой мяты и вуаля! С блинчиками и сырниками такая добавка ничуть не хуже.

Ингредиенты

Тыква2 кг Сгущенное молоко150 мл

Приготовление

Тыкву очистите от кожуры и семечек. Ложкой удалите мякоть внутри. Нарежьте тыкву дольками, а их разделите пополам. У вас должны получиться куски среднего размера. Выложите их на противень, выстеленный пергаментом. Сверху тыкву тоже накройте пергаментом или фольгой, чтобы она при запекании не подгорела. Готовьте овощ в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. В процессе проверяйте тыкву на мягкость.Готовую тыкву переложите в кастрюлю. Добавьте к ней сгущенку. Пробейте ингредиенты блендером до однородности. Если хотите сделать текстуру крема совсем шелковой, дополнительно перетрите пюре через сито. Крем готов. Переложите его в чистые стерилизованные банки. Остудите продукт, и только тогда закрывайте плотными крышками. Стерилизовать заготовку не нужно, но хранить ее лучше в прохладном месте.

Сладким кремом из тыквы делюсь со всеми своими подругами. Они лишь раз попробовали его у меня на именинах: с тех пор просто с ума сходят от этого десерта. А свекровь даже приносит свою тыкву, чтобы я сделала порцию персонально для нее. Попробуйте, вам тоже должно понравиться!