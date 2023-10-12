Домашнее печенье можно приготовить очень быстро и вкусно. Простой рецепт: минимум ингредиентов

Многим кажется, что приготовление печенья занимает большое количество времени. Дело в том, что в интернете часто показывают лишь сложные рецепты данной десертной выпечки. Как правило, люди натыкаются на способы приготовления Орео и прочих видов фирменного печенья.

Стоит понимать, что фирменное печенье отличается от домашнего. Для него, как минимум, нужен особый спектр продуктов.

Домашнее печенье готовится проще и быстрее.

Ингредиенты для домашнего печенья:

яйцо — шт.;

ванильный сахар — 8 г;

сахар — 80 г;

соль — щепотка;

растительное масло — 100 мл;

молоко — 50 мл;

мука — 350 г;

разрыхлитель — 8 г;

изюм — 50 г;

миндаль — 50 г;

шоколадные капли — 50 г.

Приготовление домашнего печенья:

Яйцо смешиваем с солью, классическим и ванильным сахаром до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь растительное масло и молоко, продолжаем перемешивать.

Высыпаем в яичную смесь частями муку и разрыхлитель, замешиваем густое однородное тесто. В тесто высыпаем изюм, измельченный миндаль и шоколадные капли или крошку.

Продолжаем подсыпать муку в тесто с шоколадом, орехами и изюмом.

Когда тесто станет эластичным, раскатываем его на пергаменте, смазанном растительным маслом.

Должен получиться круглый пласт толщиной около 5 мм. Делим пласт на небольшие квадратики и выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Выпекаем печенье при 180 градусах 15 минут.

Получается простое в приготовлении домашнее печенье. Его можно делать с другим набором начинок, например, с грецким орехом и фундуком.