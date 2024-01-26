Описание приготовления:
Такой суп можно приготовить на основе любого бульона — куриный, грибной, мясной или просто овощной бульон. Фенхель задает супу определенный яркий вкус. Помимо фенхеля можно использовать любимые овощи. Для остроты можно добавить чили и специи. Подавать суп к столу можно с сухариками.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Фенхель / Зелень Блюдо: Супы / Крем-суп
Состав / Ингредиенты:
- Фенхель 1 Штука
- Картофель 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Лук 1 Штука
- Бульон 600 Миллилитров (мясной или овощной)
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
- Чили По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
84 ккал
Калорийность
1 г
Белки
8 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крем-суп из фенхеля»
Подготовьте ингредиенты. Овощи берите среднего размера.
Фенхель сполосните и просушите. После нарежьте фенхель произвольно.
Очистите лук, морковь, картофель. Сполосните овощи и просушите. После нарежьте овощи произвольными кусочками.
В сковороде разогрейте оливковое масло, выложите фенхель, лук, морковь и картофель. Жарьте овощи 3-4 минуты.
В кастрюле подогрейте бульон, у меня был мясной бульон. Переложите в бульон овощи и поставьте на огонь, варите 20 минут. Соль и перец добавьте по вкусу.
Спустя время снимите кастрюлю с огня.
При помощи погружного блендера измельчите все до консистенции пюре. Добавьте в суп по желанию немного любимых специй. Готовый суп разливайте по тарелкам и подавайте к столу.
Приятного вам аппетита!