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Крем-суп из фенхеля

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Крем-суп из фенхеля

Описание приготовления:

Такой суп можно приготовить на основе любого бульона — куриный, грибной, мясной или просто овощной бульон. Фенхель задает супу определенный яркий вкус. Помимо фенхеля можно использовать любимые овощи. Для остроты можно добавить чили и специи. Подавать суп к столу можно с сухариками.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Фенхель / Зелень Блюдо: Супы / Крем-суп

Состав / Ингредиенты:

  • Фенхель 1 Штука
  • Картофель 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Лук 1 Штука
  • Бульон 600 Миллилитров (мясной или овощной)
  • Масло оливковое 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец молотый По вкусу
  • Чили По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

84 ккал

Калорийность

1 г

Белки

8 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крем-суп из фенхеля»

Крем-суп из фенхеля

Подготовьте ингредиенты. Овощи берите среднего размера.

Крем-суп из фенхеля

Фенхель сполосните и просушите. После нарежьте фенхель произвольно.

Крем-суп из фенхеля

Очистите лук, морковь, картофель. Сполосните овощи и просушите. После нарежьте овощи произвольными кусочками.

Крем-суп из фенхеля

В сковороде разогрейте оливковое масло, выложите фенхель, лук, морковь и картофель. Жарьте овощи 3-4 минуты.

Крем-суп из фенхеля

В кастрюле подогрейте бульон, у меня был мясной бульон. Переложите в бульон овощи и поставьте на огонь, варите 20 минут. Соль и перец добавьте по вкусу.

Крем-суп из фенхеля

Спустя время снимите кастрюлю с огня.

Крем-суп из фенхеля

При помощи погружного блендера измельчите все до консистенции пюре. Добавьте в суп по желанию немного любимых специй. Готовый суп разливайте по тарелкам и подавайте к столу.

Крем-суп из фенхеля

Приятного вам аппетита!

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