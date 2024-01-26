Описание приготовления:

Такой суп можно приготовить на основе любого бульона — куриный, грибной, мясной или просто овощной бульон. Фенхель задает супу определенный яркий вкус. Помимо фенхеля можно использовать любимые овощи. Для остроты можно добавить чили и специи. Подавать суп к столу можно с сухариками.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Фенхель / Зелень Блюдо: Супы / Крем-суп

Состав / Ингредиенты:

Фенхель 1 Штука

Картофель 1 Штука

Морковь 1 Штука

Лук 1 Штука

Бульон 600 Миллилитров (мясной или овощной)

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Чили По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

84 ккал

Калорийность

1 г

Белки

8 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крем-суп из фенхеля»

Подготовьте ингредиенты. Овощи берите среднего размера.

Фенхель сполосните и просушите. После нарежьте фенхель произвольно.

Очистите лук, морковь, картофель. Сполосните овощи и просушите. После нарежьте овощи произвольными кусочками.

В сковороде разогрейте оливковое масло, выложите фенхель, лук, морковь и картофель. Жарьте овощи 3-4 минуты.

В кастрюле подогрейте бульон, у меня был мясной бульон. Переложите в бульон овощи и поставьте на огонь, варите 20 минут. Соль и перец добавьте по вкусу.

Спустя время снимите кастрюлю с огня.

При помощи погружного блендера измельчите все до консистенции пюре. Добавьте в суп по желанию немного любимых специй. Готовый суп разливайте по тарелкам и подавайте к столу.

Приятного вам аппетита!