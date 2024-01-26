Тефтели классические

Тефтели – это сытное и безумно вкусное мясное блюдо, основой которого выступает фарш и рис. Кушанье можно приготовить, как из мяса, так и из птицы – на вкусовые характеристики это никак не повлияет, однако, выбирая птицу и готовку в духовом шкафу, блюдо получается практически диетическим и вовсе нежирным. Исключив из состава насыщенные специи, тефтели также подходят для детского рациона. Мясные шарики отлично гармонируют с различными гарнирами: сливочным картофельным пюре, рассыпчатым белым рисом либо отварной пастой.

Классические тефтели из фарша с рисом на сковороде с подливкой

Классические тефтели из фарша с рисом на сковороде с подливкой – это популярное мясное кушанье, которое привлекает не только простотой и скоростью приготовления, а также сбалансированным вкусом и непревзойденным ароматом, который заполняет все жилище еще в процессе термической обработки.

Ингредиенты –+7 порц.

Фарш 800 гр.

Рис белый 150 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 2 зуб.

Зелень ½ пучка

Яйцо куриное 1 шт.

Масло сливочное 30 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Для подливки:

Сметана 2 ст.л.

Томатная паста 2 ст.л.

Мука 2 ст.л.

Вода 700 мл.

Аджика ½ ч.л.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Шаги 40 мин.

Классические тефтели из фарша с рисом на сковороде готовятся очень просто. Крупу промываем и высыпаем в сотейник, вливаем воду, которая покроет на пару сантиметров рис и доводим до кипения. Затем убавляем нагрев до минимума и накрываем крышкой, томим 4-5 минут и сливаем излишки жидкости, остужаем. Очищенный лук и чеснок, а также петрушку пробиваем в блендере и выкладываем полученную кашицу к фаршу. Следом разбиваем яйцо, вводим черный перец и соль. Добавляем остывший рис и хорошенько вымешиваем состав до равномерного распределения каждого из компонентов. Смачиваем ладони в воде и формируем шарики среднего размера, выкладываем в глубокую сковороду на небольшом расстоянии друг от друга. Для соуса соединяем муку, сметану и любой томатный соус. Добавляем аджику, молотый перец и немного соли. Заливаем водой и активно перемешиваем. Полученной смесью заливаем мясные полуфабрикаты. Забрасываем ломтик сливочного масла и доводим кушанье до кипения, убавляем пламя и готовим 25-30 минут. Горячие тефтели подаем к столу сразу же после приготовления и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тефтели в томатном соусе на сковороде

Тефтели в томатном соусе на сковороде, приготовленные из куриного фарша и дополненные пассерованными овощами – это блюдо, отлично подходящее для ежедневного рациона. Подайте сочные и горячие тефтели к столу вместе с рассыпчатым белым рисом, и ваша семья скажет вам спасибо!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Морковь – 1 шт.

Батон – 100 гр.

Паста томатная – 1,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Мука – 2 ст.л.

Вода – 1 ст.

Соль – 1 ч.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, перечисленные выше, выкладываем на стол.

Шаг 2. Батон замачиваем в воде на несколько минут и отжимаем, прокручиваем через мясорубку вместе с чесноком и половиной луковицы. Измельченные компоненты перекладываем к фаршу.

Шаг 3. Добавляем соль, черный перец и куриное яйцо.

Шаг 4. Составляющие активно перемешиваем и отбиваем прямо в тарелке.

Шаг 5. Параллельно мелко нарезаем остатки лука и морковь, пассеруем до мягкости на разогретом растительном масле.

Шаг 6. Вмешиваем томатную пасту и прогреваем ингредиенты несколько минут, заливаем стаканом воды и всыпаем немного сахара.

Шаг 7. Лепим тефтели и панируем в муке, погружаем в соус.

Шаг 8. Закрываем жаропрочную посуду крышкой и тушим на протяжении 15-20 минут на среднем огне.

Шаг 9. Перекладываем сочные тефтели к гарниру и приглашаем семью к обеду. Приятного аппетита!

Тефтели в сметанном соусе в духовке

Тефтели в сметанном соусе в духовке – это изысканное горячее блюдо, которое обязательно придется по вкусу каждому мясоеду. Рис, входящий в состав кушанья, практически не ощущается, однако, добавляет мясным шарикам сытости и сбалансированности.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Фарш свино-говяжий – 1 кг.

Рис – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 600 гр.

Бульон/вода – 500 мл.

Мука – 50 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис промываем и заливаем водой так, чтобы жидкость покрывала крупинки на один сантиметр, томим без крышки на среднем огне до выпаривания влаги.

Шаг 2. Сваренную до полуготовности крупу, перекладываем в другую емкость и остужаем.

Шаг 3. В чаше удобной для смешивания соединяем фарш, рубленый лук, яйца и рис.

Шаг 4. Массу солим и приправляем, а после хорошенько вымешиваем. Убираем на полку холодильника.

Шаг 5. Параллельно готовим соус: в сковороде растапливаем сливочное масло и подрумяниваем муку, вводим сметану и перемешиваем до однородности. Тонкой струей вливаем бульон, добиваясь желаемой консистенции. Приправляем.

Шаг 6. Из заправленного фарша формируем тефтели и укладываем в форму для запекания с бортиками, заливаем соусом и запекаем 40 минут при 180 градусах.

Шаг 7. Раскладываем ароматное кушанье по порционным тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Тефтели с подливкой, как в детском саду

Тефтели с подливкой, как в детском саду, готовятся очень быстро и просто, и в их состав входят исключительно бюджетные и натуральные компоненты, которые, без зазрения совести можно включить в рацион даже самых маленьких членов семьи. Подавайте с любимым гарниром и наслаждайтесь!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Рис – 100 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 150 мл.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса заливаем рис водой в пропорции один к двум, солим и отвариваем практически до готовности. К фаршу добавляем лук, пропущенный через мясорубку, соль и яйцо.

Шаг 2. К основному составу высыпаем остывшую крупу и старательно смешиваем ингредиенты.

Шаг 3. Лепим мясные шарики и каждый обваливаем в муке.

Шаг 4. В сковороду вливаем подсолнечное масло и прогреваем, подрумяниваем полуфабрикаты с двух сторон.

Шаг 5. Томатную пасту разводим в 150 миллилитрах воды и выливаем к мясным шарикам, тушим под крышкой 10 минут.

Шаг 6. Отмеряем стакан теплой воды и объединяем со столовой ложкой муки, сметаной – заливаем тефтели и продолжаем готовку еще 6-7 минут.

Шаг 7. Кушанье сервируем и подаем, не дожидаясь остывания. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Тефтели с томатно-сметанной подливкой

Тефтели с томатно-сметанной подливкой – это ароматное и сытное блюдо, которое отлично подходит для семейного обеда или ужина. Помимо фарша, в состав кушанья также входит белый рис, овощи и специи, для особой нежности полуфабрикаты доводятся до готовности в домашнем соусе.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 800 гр.

Рис – 150 гр.

Паста томатная – 3 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 100 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Вода – 300 мл.

Батон белый – 100 гр.

Молоко коровье – 50 мл.

Масло растительное – для жарки.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой и широкой емкости смешиваем фарш, измельченный лук и чеснок, замоченный в молоке и отжатый белый батон, яйцо, а также рис, отваренный до полуготовности.

Шаг 2. Массу солим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения и активно перемешиваем. Формируем небольшие шарики, смочив руки в воде.

Шаг 3. Для соуса натираем морковку на терке и обжариваем на растительном масле до мягкости, заливаем томатной пастой, разведенной воде, а также сметаной. Немного солим и доводим кипения.

Шаг 4. Тефтели укладываем в форму для запекания и заливаем аппетитным соусом.

Шаг 5. Запекаем в течение 40 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Приятного аппетита!

Тефтели из куриного фарша

Тефтели из куриного фарша – это блюдо, которое отлично подходит для рациона детей и людей с проблемами ЖКТ, так как в его состав входят только полезные и натуральные компоненты, которые не вредят здоровью. Если же вы придерживаетесь диеты, то исключите из состава рис, и вы получите кушанье из разряда ПП.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Рис – 50 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковка – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 1 ст.

Масло растительное – 1-2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Одну морковь и луковицу прокручиваем через мелкую решетку мясорубки и вмешиваем в размороженный фарш.

Шаг 2. Также добавляем промытый и обсушенный рис, яйцо, приправы.

Шаг 3. Смачиваем ладони в воде и лепим шарики из заправленного фарша.

Шаг 4. Оставшиеся овощи произвольно измельчаем и обжариваем на растительном масле до мягкости, затем заливаем стаканом воды и на умеренном пламени доводим до кипения.

Шаг 5. В горячий соус аккуратно погружаем полуфабрикаты и томим под крышкой на медленном огне в течение 30 минут.

Шаг 6. Не дожидаясь остывания, подаем тефтели к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тефтели в сливочном соусе

Тефтели в сливочном соусе покорят вас при первой же дегустации, благодаря своей нежной и тающей во рту текстуре, а также безумно приятному аромату, перед которым не устоит даже вегетарианец! Особую изюминку блюду придает свежая петрушка и сушеное орегано.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Петрушка рубленая – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Орегано – 1 ч.л.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Крошки хлебные – 1,5 ст.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса:

Сливки 20% – 200 мл.

Мука – 3 ст.л.

Вода – 2 ст.

Масло сливочное – 4 ст.л.

Соус вустерширский – 1 ст.л.

Горчица дижонская – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления фарша мелко рубим репчатый лук и зелень – высыпаем к измельченному мясу, также добавляем яйцо, хлебные крошки, гранулированный чеснок, соль, орегано и черный перец.

Шаг 2. Компоненты активно перемешиваем и формируем заготовки.

Шаг 3. В сковородке прогреваем оливковое и сливочное масло, подрумяниваем мясные шарики со всех сторон.

Шаг 4. Золотистые полуфабрикаты перекладываем в другую емкость и прикрываем фольгой.

Шаг 5. Займемся соусом: в чистой толстостенной сковороде смешиваем до однородности и светло-коричневого оттенка муку и сливочное масло.

Шаг 6. Заливаем смесь водой и сливками, мешаем до гладкости и дополняем вустерширским соусом, горчицей, солью и перцем. Работаем лопаткой до загустения массы.

Шаг 7. В ароматный соус забрасываем тефтели и томим на протяжении 10 минут.

Шаг 8. Аппетитные шарики выкладываем поверх гарнира и трапезничаем. Приятного аппетита!

Тефтели из фарша без риса

Тефтели из фарша без риса – это прекрасный вариант сытного, но в то же время легкого обеда без лишнего жира и калорий. В качестве основы рекомендуется выбирать фарш из птицы, тефтели, приготовленные из такого «сырья», получаются более нежными и мягкими. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Паста томатная – 1 ст.л.

Базилик – по вкусу.

Орегано – по вкусу.

Шалфей – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом выкладываем фарш в глубокую емкость, очищаем и ополаскиваем овощи.

Шаг 2. К куриному фаршу высыпаем половину мелко нарезанной луковицы, соль и специи, также вбиваем яйцо – тщательно вымешиваем.

Шаг 3. Разогреваем подсолнечное масло в сковородке и обжариваем шарики, сформованные из подготовленной массы.

Шаг 4. Перекладываем подрумяненные тефтели в другую посуду.

Шаг 5. А на той же сковороде пассеруем измельченную морковь и остатки лука.

Шаг 6. Соединяем зажарку с томатной пастой и, смешав ингредиенты, прогреваем все вместе 2-3 минуты.

Шаг 7. Содержимое сковороды заливаем водой либо бульон, подсаливаем и нагреваем.

Шаг 8. Перекладываем тефтели в соус, убавляем нагрев и закрываем крышкой.

Шаг 9. Готовим кушанье около получаса и подаем к столу. Приятного аппетита!

Вкусные тефтели из индейки

Вкусные тефтели из индейки – это кушанье, в ста граммах которого, содержится аж 10 граммов белка! Соответственно, блюдо имеет не только прекрасные вкусовые характеристики, но еще и множество полезных свойств. Приготовьте себе такие тефтели после занятий спортом.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Филе индейки – 300 гр.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Рис отварной – 5 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – для жарки.

Мука – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С мяса удаляем все пленки и ополаскиваем, с лука и моркови удаляем шелуху и кожуру и обдаем корнеплоды водой.

Шаг 2. Индейку режем на небольшие произвольные кусочки.

Шаг 3. И пробиваем в блендере до консистенции фарша.

Шаг 4. Лук и чеснок мелко нарезаем, морковь измельчаем при помощи бурачной терки.

Шаг 5. Перемешиваем птицу с рисом, солью и приправами.

Шаг 6. Овощи пассеруем на растительном масле при частом помешивании 4-5 минут.

Шаг 7. Вмешиваем зажарку в фарш и лепим тефтели.

Шаг 8. Панируем полуфабрикаты в муке.

Шаг 9. Разогреваем растительное масло и обжариваем тефтели со всех сторон до образования характерной корочки, затем вливаем немного воды и убавляем нагрев, доводим до готовности под крышкой (10-15 минут).

Шаг 10. Раскладываем ароматное кушанье по тарелкам и дегустируем. Готовьте и получайте удовольствие!

Как приготовить тефтели с картошкой в духовке

Как приготовить тефтели с картошкой в духовке? Для того чтобы побаловать себя и своих домочадцев, нам потребуется всего лишь 15 минут активных действий и продукты, перечисленные в списке выше – вуаля, на вашем столе уже «красуется» аппетитный и безумно вкусный ужин либо обед!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Фарш мясной – 500 гр.

Соль – 1 ст.л.

Рис отварной – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Приправа для картофеля – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель чистим и промываем водой, режем тонкими слайсами и высыпаем в форму для запекания. Приправляем солью и специями, сбрызгиваем подсолнечным маслом и тщательно перемешиваем.

Шаг 2. В отдельную чашу выкладываем фарш, добавляем отварной рис, соль и приправы – вымешиваем до однородности.

Шаг 3. Смачиваем руки в воде и формируем шарики, кладем поверх картошки.

Шаг 4. В глубокой пиале расколачиваем яйцо со сметаной и щепоткой соли.

Шаг 5. Равномерно выливаем соус к заготовке.

Шаг 6. Запекаем 40 минут при температурной отметке в 180 градусов и подаем к столу, сразу же, после окончания термической обработки. Приятного аппетита!