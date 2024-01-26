Тефтели классические

Тефтели – это сытное и безумно вкусное мясное блюдо, основой которого выступает фарш и рис. Кушанье можно приготовить, как из мяса, так и из птицы – на вкусовые характеристики это никак не повлияет, однако, выбирая птицу и готовку в духовом шкафу, блюдо получается практически диетическим и вовсе нежирным. Исключив из состава насыщенные специи, тефтели также подходят для детского рациона. Мясные шарики отлично гармонируют с различными гарнирами: сливочным картофельным пюре, рассыпчатым белым рисом либо отварной пастой.
Классические тефтели из фарша с рисом на сковороде с подливкой
Классические тефтели из фарша с рисом на сковороде с подливкой – это популярное мясное кушанье, которое привлекает не только простотой и скоростью приготовления, а также сбалансированным вкусом и непревзойденным ароматом, который заполняет все жилище еще в процессе термической обработки.
Ингредиенты –+7 порц.
- Фарш 800 гр.
- Рис белый 150 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Зелень ½ пучка
- Яйцо куриное 1 шт.
- Масло сливочное 30 гр.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Для подливки:
- Сметана 2 ст.л.
- Томатная паста 2 ст.л.
- Мука 2 ст.л.
- Вода 700 мл.
- Аджика ½ ч.л.
- Соль по вкусу
- Специи и Приправы по вкусу
Шаги 40 мин.
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Классические тефтели из фарша с рисом на сковороде готовятся очень просто. Крупу промываем и высыпаем в сотейник, вливаем воду, которая покроет на пару сантиметров рис и доводим до кипения. Затем убавляем нагрев до минимума и накрываем крышкой, томим 4-5 минут и сливаем излишки жидкости, остужаем.
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Очищенный лук и чеснок, а также петрушку пробиваем в блендере и выкладываем полученную кашицу к фаршу.
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Следом разбиваем яйцо, вводим черный перец и соль.
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Добавляем остывший рис и хорошенько вымешиваем состав до равномерного распределения каждого из компонентов.
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Смачиваем ладони в воде и формируем шарики среднего размера, выкладываем в глубокую сковороду на небольшом расстоянии друг от друга.
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Для соуса соединяем муку, сметану и любой томатный соус.
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Добавляем аджику, молотый перец и немного соли. Заливаем водой и активно перемешиваем.
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Полученной смесью заливаем мясные полуфабрикаты.
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Забрасываем ломтик сливочного масла и доводим кушанье до кипения, убавляем пламя и готовим 25-30 минут.
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Горячие тефтели подаем к столу сразу же после приготовления и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Тефтели в томатном соусе на сковороде
Тефтели в томатном соусе на сковороде, приготовленные из куриного фарша и дополненные пассерованными овощами – это блюдо, отлично подходящее для ежедневного рациона. Подайте сочные и горячие тефтели к столу вместе с рассыпчатым белым рисом, и ваша семья скажет вам спасибо!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 500 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Морковь – 1 шт.
- Батон – 100 гр.
- Паста томатная – 1,5 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Мука – 2 ст.л.
- Вода – 1 ст.
- Соль – 1 ч.л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Продукты, перечисленные выше, выкладываем на стол.
Шаг 2. Батон замачиваем в воде на несколько минут и отжимаем, прокручиваем через мясорубку вместе с чесноком и половиной луковицы. Измельченные компоненты перекладываем к фаршу.
Шаг 3. Добавляем соль, черный перец и куриное яйцо.
Шаг 4. Составляющие активно перемешиваем и отбиваем прямо в тарелке.
Шаг 5. Параллельно мелко нарезаем остатки лука и морковь, пассеруем до мягкости на разогретом растительном масле.
Шаг 6. Вмешиваем томатную пасту и прогреваем ингредиенты несколько минут, заливаем стаканом воды и всыпаем немного сахара.
Шаг 7. Лепим тефтели и панируем в муке, погружаем в соус.
Шаг 8. Закрываем жаропрочную посуду крышкой и тушим на протяжении 15-20 минут на среднем огне.
Шаг 9. Перекладываем сочные тефтели к гарниру и приглашаем семью к обеду. Приятного аппетита!
Тефтели в сметанном соусе в духовке
Тефтели в сметанном соусе в духовке – это изысканное горячее блюдо, которое обязательно придется по вкусу каждому мясоеду. Рис, входящий в состав кушанья, практически не ощущается, однако, добавляет мясным шарикам сытости и сбалансированности.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Фарш свино-говяжий – 1 кг.
- Рис – 300 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Яйцо – 2 шт.
- Сметана – 600 гр.
- Бульон/вода – 500 мл.
- Мука – 50 гр.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рис промываем и заливаем водой так, чтобы жидкость покрывала крупинки на один сантиметр, томим без крышки на среднем огне до выпаривания влаги.
Шаг 2. Сваренную до полуготовности крупу, перекладываем в другую емкость и остужаем.
Шаг 3. В чаше удобной для смешивания соединяем фарш, рубленый лук, яйца и рис.
Шаг 4. Массу солим и приправляем, а после хорошенько вымешиваем. Убираем на полку холодильника.
Шаг 5. Параллельно готовим соус: в сковороде растапливаем сливочное масло и подрумяниваем муку, вводим сметану и перемешиваем до однородности. Тонкой струей вливаем бульон, добиваясь желаемой консистенции. Приправляем.
Шаг 6. Из заправленного фарша формируем тефтели и укладываем в форму для запекания с бортиками, заливаем соусом и запекаем 40 минут при 180 градусах.
Шаг 7. Раскладываем ароматное кушанье по порционным тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!
Тефтели с подливкой, как в детском саду
Тефтели с подливкой, как в детском саду, готовятся очень быстро и просто, и в их состав входят исключительно бюджетные и натуральные компоненты, которые, без зазрения совести можно включить в рацион даже самых маленьких членов семьи. Подавайте с любимым гарниром и наслаждайтесь!
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 400 гр.
- Рис – 100 гр.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Вода – 150 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сметана – 2 ст.л.
- Мука – 3 ст.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса заливаем рис водой в пропорции один к двум, солим и отвариваем практически до готовности. К фаршу добавляем лук, пропущенный через мясорубку, соль и яйцо.
Шаг 2. К основному составу высыпаем остывшую крупу и старательно смешиваем ингредиенты.
Шаг 3. Лепим мясные шарики и каждый обваливаем в муке.
Шаг 4. В сковороду вливаем подсолнечное масло и прогреваем, подрумяниваем полуфабрикаты с двух сторон.
Шаг 5. Томатную пасту разводим в 150 миллилитрах воды и выливаем к мясным шарикам, тушим под крышкой 10 минут.
Шаг 6. Отмеряем стакан теплой воды и объединяем со столовой ложкой муки, сметаной – заливаем тефтели и продолжаем готовку еще 6-7 минут.
Шаг 7. Кушанье сервируем и подаем, не дожидаясь остывания. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Тефтели с томатно-сметанной подливкой
Тефтели с томатно-сметанной подливкой – это ароматное и сытное блюдо, которое отлично подходит для семейного обеда или ужина. Помимо фарша, в состав кушанья также входит белый рис, овощи и специи, для особой нежности полуфабрикаты доводятся до готовности в домашнем соусе.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 7.
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 800 гр.
- Рис – 150 гр.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 100 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Вода – 300 мл.
- Батон белый – 100 гр.
- Молоко коровье – 50 мл.
- Масло растительное – для жарки.
- Морковь – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой и широкой емкости смешиваем фарш, измельченный лук и чеснок, замоченный в молоке и отжатый белый батон, яйцо, а также рис, отваренный до полуготовности.
Шаг 2. Массу солим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения и активно перемешиваем. Формируем небольшие шарики, смочив руки в воде.
Шаг 3. Для соуса натираем морковку на терке и обжариваем на растительном масле до мягкости, заливаем томатной пастой, разведенной воде, а также сметаной. Немного солим и доводим кипения.
Шаг 4. Тефтели укладываем в форму для запекания и заливаем аппетитным соусом.
Шаг 5. Запекаем в течение 40 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Приятного аппетита!
Тефтели из куриного фарша
Тефтели из куриного фарша – это блюдо, которое отлично подходит для рациона детей и людей с проблемами ЖКТ, так как в его состав входят только полезные и натуральные компоненты, которые не вредят здоровью. Если же вы придерживаетесь диеты, то исключите из состава рис, и вы получите кушанье из разряда ПП.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 500 гр.
- Рис – 50 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковка – 2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Вода – 1 ст.
- Масло растительное – 1-2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Одну морковь и луковицу прокручиваем через мелкую решетку мясорубки и вмешиваем в размороженный фарш.
Шаг 2. Также добавляем промытый и обсушенный рис, яйцо, приправы.
Шаг 3. Смачиваем ладони в воде и лепим шарики из заправленного фарша.
Шаг 4. Оставшиеся овощи произвольно измельчаем и обжариваем на растительном масле до мягкости, затем заливаем стаканом воды и на умеренном пламени доводим до кипения.
Шаг 5. В горячий соус аккуратно погружаем полуфабрикаты и томим под крышкой на медленном огне в течение 30 минут.
Шаг 6. Не дожидаясь остывания, подаем тефтели к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Тефтели в сливочном соусе
Тефтели в сливочном соусе покорят вас при первой же дегустации, благодаря своей нежной и тающей во рту текстуре, а также безумно приятному аромату, перед которым не устоит даже вегетарианец! Особую изюминку блюду придает свежая петрушка и сушеное орегано.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Фарш говяжий – 500 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Петрушка рубленая – 1 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Орегано – 1 ч.л.
- Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Крошки хлебные – 1,5 ст.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Для соуса:
- Сливки 20% – 200 мл.
- Мука – 3 ст.л.
- Вода – 2 ст.
- Масло сливочное – 4 ст.л.
- Соус вустерширский – 1 ст.л.
- Горчица дижонская – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления фарша мелко рубим репчатый лук и зелень – высыпаем к измельченному мясу, также добавляем яйцо, хлебные крошки, гранулированный чеснок, соль, орегано и черный перец.
Шаг 2. Компоненты активно перемешиваем и формируем заготовки.
Шаг 3. В сковородке прогреваем оливковое и сливочное масло, подрумяниваем мясные шарики со всех сторон.
Шаг 4. Золотистые полуфабрикаты перекладываем в другую емкость и прикрываем фольгой.
Шаг 5. Займемся соусом: в чистой толстостенной сковороде смешиваем до однородности и светло-коричневого оттенка муку и сливочное масло.
Шаг 6. Заливаем смесь водой и сливками, мешаем до гладкости и дополняем вустерширским соусом, горчицей, солью и перцем. Работаем лопаткой до загустения массы.
Шаг 7. В ароматный соус забрасываем тефтели и томим на протяжении 10 минут.
Шаг 8. Аппетитные шарики выкладываем поверх гарнира и трапезничаем. Приятного аппетита!
Тефтели из фарша без риса
Тефтели из фарша без риса – это прекрасный вариант сытного, но в то же время легкого обеда без лишнего жира и калорий. В качестве основы рекомендуется выбирать фарш из птицы, тефтели, приготовленные из такого «сырья», получаются более нежными и мягкими. Обязательно попробуйте!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 500 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Базилик – по вкусу.
- Орегано – по вкусу.
- Шалфей – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом выкладываем фарш в глубокую емкость, очищаем и ополаскиваем овощи.
Шаг 2. К куриному фаршу высыпаем половину мелко нарезанной луковицы, соль и специи, также вбиваем яйцо – тщательно вымешиваем.
Шаг 3. Разогреваем подсолнечное масло в сковородке и обжариваем шарики, сформованные из подготовленной массы.
Шаг 4. Перекладываем подрумяненные тефтели в другую посуду.
Шаг 5. А на той же сковороде пассеруем измельченную морковь и остатки лука.
Шаг 6. Соединяем зажарку с томатной пастой и, смешав ингредиенты, прогреваем все вместе 2-3 минуты.
Шаг 7. Содержимое сковороды заливаем водой либо бульон, подсаливаем и нагреваем.
Шаг 8. Перекладываем тефтели в соус, убавляем нагрев и закрываем крышкой.
Шаг 9. Готовим кушанье около получаса и подаем к столу. Приятного аппетита!
Вкусные тефтели из индейки
Вкусные тефтели из индейки – это кушанье, в ста граммах которого, содержится аж 10 граммов белка! Соответственно, блюдо имеет не только прекрасные вкусовые характеристики, но еще и множество полезных свойств. Приготовьте себе такие тефтели после занятий спортом.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Филе индейки – 300 гр.
- Морковка – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Рис отварной – 5 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Масло растительное – для жарки.
- Мука – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. С мяса удаляем все пленки и ополаскиваем, с лука и моркови удаляем шелуху и кожуру и обдаем корнеплоды водой.
Шаг 2. Индейку режем на небольшие произвольные кусочки.
Шаг 3. И пробиваем в блендере до консистенции фарша.
Шаг 4. Лук и чеснок мелко нарезаем, морковь измельчаем при помощи бурачной терки.
Шаг 5. Перемешиваем птицу с рисом, солью и приправами.
Шаг 6. Овощи пассеруем на растительном масле при частом помешивании 4-5 минут.
Шаг 7. Вмешиваем зажарку в фарш и лепим тефтели.
Шаг 8. Панируем полуфабрикаты в муке.
Шаг 9. Разогреваем растительное масло и обжариваем тефтели со всех сторон до образования характерной корочки, затем вливаем немного воды и убавляем нагрев, доводим до готовности под крышкой (10-15 минут).
Шаг 10. Раскладываем ароматное кушанье по тарелкам и дегустируем. Готовьте и получайте удовольствие!
Как приготовить тефтели с картошкой в духовке
Как приготовить тефтели с картошкой в духовке? Для того чтобы побаловать себя и своих домочадцев, нам потребуется всего лишь 15 минут активных действий и продукты, перечисленные в списке выше – вуаля, на вашем столе уже «красуется» аппетитный и безумно вкусный ужин либо обед!
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг.
- Фарш мясной – 500 гр.
- Соль – 1 ст.л.
- Рис отварной – 1 ст.
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 3 ст.л.
- Масло подсолнечное – 3 ст.л.
- Приправа для картофеля – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Картофель чистим и промываем водой, режем тонкими слайсами и высыпаем в форму для запекания. Приправляем солью и специями, сбрызгиваем подсолнечным маслом и тщательно перемешиваем.
Шаг 2. В отдельную чашу выкладываем фарш, добавляем отварной рис, соль и приправы – вымешиваем до однородности.
Шаг 3. Смачиваем руки в воде и формируем шарики, кладем поверх картошки.
Шаг 4. В глубокой пиале расколачиваем яйцо со сметаной и щепоткой соли.
Шаг 5. Равномерно выливаем соус к заготовке.
Шаг 6. Запекаем 40 минут при температурной отметке в 180 градусов и подаем к столу, сразу же, после окончания термической обработки. Приятного аппетита!