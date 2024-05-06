Описание приготовления:

Если вы в первый раз решили приготовить крендельки с сахаром, то непременно обратите внимание на данный рецепт. Готовятся они очень просто, а получаются просто невероятно вкусные. Тесто нежное, рассыпчатое, буквально тает во рту! По желанию сверху крендельки можно посыпать корицей. Очень любят процесс приготовления дети, обязательно подключайте маленьких помощников! Готовьте с удовольствием!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Сахар Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука 200 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм (растопленное)

Яйцо 1 Штука (желток)

Сахар 80 Грамм (+ дополнительно для посыпки)

Ванильный сахар 1 Чайная ложка

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Вода 1 Ст. ложка (1-2 ст.л.)

Количество порций 8

Калорийность

391 ккал

Калорийность

6 г

Белки

19 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крендельки с сахаром из песочного теста»

Подготовьте все ингредиенты по списку.

Соедините муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и желток.

Добавьте растопленное сливочное масло.

Перемешайте всё сначала ложкой, а затем руками соберите тесто в шар. Если необходимо, добавьте 1-2 ст.л. ледяной воды. Заверните тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 20 минут.

Отщипывайте от теста небольшие кусочки и раскатывайте их в жгутики, после чего сверните кренделёчком.

Выложите заготовки на противень, смажьте взбитым белком и посыпьте сахаром. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 15-20 минут.

Крендельки с сахаром из песочного теста готовы. Приятного аппетита!