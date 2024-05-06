Описание приготовления:
Если вы в первый раз решили приготовить крендельки с сахаром, то непременно обратите внимание на данный рецепт. Готовятся они очень просто, а получаются просто невероятно вкусные. Тесто нежное, рассыпчатое, буквально тает во рту! По желанию сверху крендельки можно посыпать корицей. Очень любят процесс приготовления дети, обязательно подключайте маленьких помощников! Готовьте с удовольствием!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Сахар Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука 200 Грамм
- Масло сливочное 100 Грамм (растопленное)
- Яйцо 1 Штука (желток)
- Сахар 80 Грамм (+ дополнительно для посыпки)
- Ванильный сахар 1 Чайная ложка
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Вода 1 Ст. ложка (1-2 ст.л.)
Количество порций 8
Калорийность
391 ккал
Калорийность
6 г
Белки
19 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крендельки с сахаром из песочного теста»
Подготовьте все ингредиенты по списку.
Соедините муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и желток.
Добавьте растопленное сливочное масло.
Перемешайте всё сначала ложкой, а затем руками соберите тесто в шар. Если необходимо, добавьте 1-2 ст.л. ледяной воды. Заверните тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 20 минут.
Отщипывайте от теста небольшие кусочки и раскатывайте их в жгутики, после чего сверните кренделёчком.
Выложите заготовки на противень, смажьте взбитым белком и посыпьте сахаром. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 15-20 минут.
Крендельки с сахаром из песочного теста готовы. Приятного аппетита!