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Рецепт: Чесночно- креветочное масло — не острое

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Рецепт: Чесночно- креветочное масло — не острое

Ингредиенты:
панцири креветки — 100 гр;
чеснок — 1 головка;
паприка копченая — 2 ст.л;
паприка сладкая — 1 ст.л;
масло растительное — 200 мл
Способ приготовления: Недавно готовила острое креветочное масло и вот решила разнообразить и приготовить не острое масло.

За основу берем любое растительное масло.

Также понадобятся головы и панцири креветок (можно брать любых ракообразных).

Головка чеснока и копченая паприка.

Рецепт: Чесночно- креветочное масло - не острое

Чеснок мелко рубим.

Рецепт: Чесночно- креветочное масло - не острое

Смешиваем копченую паприку и обычную паприку (по желанию).

Рецепт: Чесночно- креветочное масло - не острое

Панцири креветок высушиваем на сухой сковородке, чтоб панцири начали потрескивать, но не сгорели.

Рецепт: Чесночно- креветочное масло - не острое

Заливаем маслом и доводим масло до кипения и еще обжариваем пять минут.

Рецепт: Чесночно- креветочное масло - не острое

Панцири креветок извлекаем из масла и отжимаем.

Рецепт: Чесночно- креветочное масло - не острое

А само горячее масло выливаем в паприку с чесноком. Вливаем постепенно небольшими порциями.

Рецепт: Чесночно- креветочное масло - не острое

Масло должно полностью остыть и постоять сутки, после чего все процеживаем и отжимаем так называемый жмых.

Рецепт: Чесночно- креветочное масло - не острое

Готовое масло разливаем в банки.

Я залила этим маслом мною приготовленный соевый сыр,

Рецепт: Чесночно- креветочное масло - не острое

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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