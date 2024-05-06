Рецепт: Чесночно- креветочное масло — не острое

Ингредиенты:
панцири креветки — 100 гр;
чеснок — 1 головка;
паприка копченая — 2 ст.л;
паприка сладкая — 1 ст.л;
масло растительное — 200 мл
Способ приготовления: Недавно готовила острое креветочное масло и вот решила разнообразить и приготовить не острое масло.
За основу берем любое растительное масло.
Также понадобятся головы и панцири креветок (можно брать любых ракообразных).
Головка чеснока и копченая паприка.
Чеснок мелко рубим.
Смешиваем копченую паприку и обычную паприку (по желанию).
Панцири креветок высушиваем на сухой сковородке, чтоб панцири начали потрескивать, но не сгорели.
Заливаем маслом и доводим масло до кипения и еще обжариваем пять минут.
Панцири креветок извлекаем из масла и отжимаем.
А само горячее масло выливаем в паприку с чесноком. Вливаем постепенно небольшими порциями.
Масло должно полностью остыть и постоять сутки, после чего все процеживаем и отжимаем так называемый жмых.
Готовое масло разливаем в банки.
Я залила этим маслом мною приготовленный соевый сыр,
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.