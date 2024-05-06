Рецепт: Чесночно- креветочное масло — не острое

Ингредиенты:

панцири креветки — 100 гр;

чеснок — 1 головка;

паприка копченая — 2 ст.л;

паприка сладкая — 1 ст.л;

масло растительное — 200 мл

Способ приготовления: Недавно готовила острое креветочное масло и вот решила разнообразить и приготовить не острое масло.

За основу берем любое растительное масло.

Также понадобятся головы и панцири креветок (можно брать любых ракообразных).

Головка чеснока и копченая паприка.

Чеснок мелко рубим.

Смешиваем копченую паприку и обычную паприку (по желанию).

Панцири креветок высушиваем на сухой сковородке, чтоб панцири начали потрескивать, но не сгорели.

Заливаем маслом и доводим масло до кипения и еще обжариваем пять минут.

Панцири креветок извлекаем из масла и отжимаем.

А само горячее масло выливаем в паприку с чесноком. Вливаем постепенно небольшими порциями.

Масло должно полностью остыть и постоять сутки, после чего все процеживаем и отжимаем так называемый жмых.

Готовое масло разливаем в банки.

Я залила этим маслом мною приготовленный соевый сыр,

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.