ГлавнаяРецептыКрыльца в медово-соевом соусе для крупной компании или пикника Крыльца в медово-соевом соусе для крупной компании или пикника На чтение: 1 минута Лучшей закуской для семейных посиделок на природе или с друзьями есть куриные крылышки. А чтобы они были сочными и аппетитными – приготовьте их в медово-соевом маринаде. НОВОСТИ ВКУСНО Медово-соевый маринад очень вкусен и идеально подходит для куриных крылышек. Они получаются сочные, нежные с корочкой. Их можно приготовить на мангале, духовке или сковороде. Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать Гарниром для куриных крылышек отлично подходят картофель, свежие или грилированные овощи, салаты или просто разнообразные соусы. Рецепт куриных крылышек в медово-соевом маринаде. Время: 2 часа Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – 1 килограмм куриных крылышек; – 6 ложек соевого соуса; – 3 ложки меда; – 1 чайная ложка копченой молотой паприки. Приготовление: Крылья необходимо разрезать на порционные кусочки. Отрезаем кисть крыла (она не пригодится), разрезаем остальные две части по суставу на половинки. В отдельной посуде смешиваем ингредиенты для соуса. Вливаем соевый соус, добавляем паприку, мед. Затем заливаем кусочки курицы маринадом, хорошо перемешиваем, закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 1 час. Выкладываем промаринованные крылья и выливаем на них оставшийся маринад. Запекаем все в разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут. Выкладываем их на тарелку и подаем с любимым гарниром. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить запеченные куриные голени с овощами. Поделитесь с друзьями