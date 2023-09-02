Крыльца в медово-соевом соусе для крупной компании или пикника

Лучшей закуской для семейных посиделок на природе или с друзьями есть куриные крылышки. А чтобы они были сочными и аппетитными – приготовьте их в медово-соевом маринаде.

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Медово-соевый маринад очень вкусен и идеально подходит для куриных крылышек. Они получаются сочные, нежные с корочкой. Их можно приготовить на мангале, духовке или сковороде.

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Гарниром для куриных крылышек отлично подходят картофель, свежие или грилированные овощи, салаты или просто разнообразные соусы.

Рецепт куриных крылышек в медово-соевом маринаде.

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных крылышек;

– 6 ложек соевого соуса;

– 3 ложки меда;

– 1 чайная ложка копченой молотой паприки.

Приготовление:

Крылья необходимо разрезать на порционные кусочки. Отрезаем кисть крыла (она не пригодится), разрезаем остальные две части по суставу на половинки.

В отдельной посуде смешиваем ингредиенты для соуса. Вливаем соевый соус, добавляем паприку, мед. Затем заливаем кусочки курицы маринадом, хорошо перемешиваем, закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 1 час.

Выкладываем промаринованные крылья и выливаем на них оставшийся маринад. Запекаем все в разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут.

Выкладываем их на тарелку и подаем с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

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