Врач назвала 4 продукта, которые являются «природными антибиотиками»

Диетолог Марина Макиша рассказала порталу «Москва 24» о продуктах с самыми сильными бактерицидными свойствами.

Самым действенным натуральным антибиотиком, по словам эксперта, считается чернослив: с наступлением холодов можно есть сухофрукты для поддержания иммунитета. Также чернослив можно добавлять в свежий фарш, чтобы продлить срок его хранения.

Наука подтвердила антибактериальные свойства горчицы, лука и чеснока: фитонциды, содержащиеся в этих продуктах, не дают патогенным микроорганизмам развиваться при попадании в организм. Похожими свойствами обладает и клюква, в которой есть фенольные соединения, эффективно подавляющие золотистый стафилококк — самый распространенный возбудитель инфекционных заболеваний.

Еще один полезный для здоровья фрукт — это вяжущая хурма, в которой присутствуют противовоспалительные и ранозаживляющие вещества танины. Чтобы получить всю пользу от плода, нужно употреблять его соответствующим образом. Врач советует нарезать хурму на небольшие кусочки и медленно рассасывать их во рту.

Польза хурмы очевидна, но не всем ее можно: читайте наш материал о скрытой опасности этого фрукта.