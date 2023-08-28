Ксения Бородина поделилась рецептом жиросжигающего завтрака

Телеведущая поделилась с поклонниками рецептом своего любимого завтрака. Не только вкусно, но и полезно для фигуры.

Звезда уже много лет следит за фигурой, поэтому полагается только на те рецепты, которые помогут ей сохранить стройность. Из отпуска в Турции Ксения привезла идею местного завтрака «Менемен». Это традиционное блюдо из яиц и перца. Острые специи в сочетании с белком и овощами — идеальный вариант для тех, кто хочет и насытиться, и сжечь лишние калории.

На приготовление турецкого завтрака у ведущей уходит около 30 минут. Для начала нужно подготовить ингредиенты: 3 куриных яйца, 3 помидора любого сорта, 400 г болгарского перца, 100 г репчатого лука, 100 г оливкового масла, 2 ст. л. соли. По вкусу советуют добавить также красный перец, томатную пасту и свежую зелень.

Лук, перец и помидоры без кожицы нарежьте мелкими кубиками. Нагрейте сковороду с маслом и обжарьте лук до золотистости, после чего добавьте сладкий перец и помидоры. Овощи тушите 8–10 минут, пока не испарится лишняя влага. Тут же можно добавить соль, специи, пасту и зелень.

В отдельной миске взбейте яйца — нужна однородная масса из желтков и белков.

Когда овощи будут готовы, влейте к ним яйца. Готовьте на небольшом огне в течение 2 минут, помешивая массу раз в 10 секунд. Выключите огонь и на 1–2 минуты оставьте блюдо под крышкой: так оно получится еще более насыщенным, а яйца дойдут до нужной степени готовности.