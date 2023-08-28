Описание приготовления:
Приготовить тушёную капусту с мясом в кастрюле можно как на обед, так и на ужин. Очень вкусный вариант этого аппетитного блюда подойдёт на каждый день и понравится как детям, так и взрослым. Чтобы капуста получилась сочной и шелковистой, рекомендую взять зрелый кочан, не молодую капусту. Молодая слишком тонкая по консистенции и вкус в итоге получится немного другой. А вот в дуэте зимнего "кочана" и мяса, желательно свинины — получается безумно вкусное блюдо! Ешь и останавливаться не хочется!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Капуста Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 700 Грамм
- Мясо 400 Грамм (любое)
- Лавровый лист 1 Штука
- Болгарский перец 1 Штука
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Сахар 1 Чайная ложка
- Специи 1 Чайная ложка
- Растительное масло 30 Миллилитров
- Вода 50 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
114 ккал
Калорийность
5 г
Белки
8 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тушёная капуста с мясом в кастрюле»
Подготовьте все ингредиенты.
Разогрейте сковороду с маслом и выложите нарезанное кусочками мясо. У меня свинина, но можно взять говядину или мясо птицы.
Обжарьте мясо на сильном огне до появления лёгкой румяной корочки.
Добавьте нарезанные произвольно лук и морковь, а так же любимые специи. Готовьте около 5 минут.
Когда овощи станут мягкими, добавьте нарезанный небольшой соломкой болгарский перец.
Готовьте всё вместе ещё около 2-3 минут.
Капусту нашинкуйте, добавьте щепотку соли и помните руками. Так капуста пустит сок и станет мягче.
Переложите капусту в кастрюлю, добавьте соль, сахар, лавровый лист и содержимое сковороды. Влейте 50-100 мл. воды, перемешайте и тушите на небольшом огне до желаемой степени готовности капусты.
Тушёная капуста с мясом в кастрюле готова.
Приятного аппетита!