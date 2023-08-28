Описание приготовления:

Приготовить тушёную капусту с мясом в кастрюле можно как на обед, так и на ужин. Очень вкусный вариант этого аппетитного блюда подойдёт на каждый день и понравится как детям, так и взрослым. Чтобы капуста получилась сочной и шелковистой, рекомендую взять зрелый кочан, не молодую капусту. Молодая слишком тонкая по консистенции и вкус в итоге получится немного другой. А вот в дуэте зимнего "кочана" и мяса, желательно свинины — получается безумно вкусное блюдо! Ешь и останавливаться не хочется!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Капуста Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 700 Грамм

Мясо 400 Грамм (любое)

Лавровый лист 1 Штука

Болгарский перец 1 Штука

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Сахар 1 Чайная ложка

Специи 1 Чайная ложка

Растительное масло 30 Миллилитров

Вода 50 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

114 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тушёная капуста с мясом в кастрюле»

Подготовьте все ингредиенты.

Разогрейте сковороду с маслом и выложите нарезанное кусочками мясо. У меня свинина, но можно взять говядину или мясо птицы.

Обжарьте мясо на сильном огне до появления лёгкой румяной корочки.

Добавьте нарезанные произвольно лук и морковь, а так же любимые специи. Готовьте около 5 минут.

Когда овощи станут мягкими, добавьте нарезанный небольшой соломкой болгарский перец.

Готовьте всё вместе ещё около 2-3 минут.

Капусту нашинкуйте, добавьте щепотку соли и помните руками. Так капуста пустит сок и станет мягче.

Переложите капусту в кастрюлю, добавьте соль, сахар, лавровый лист и содержимое сковороды. Влейте 50-100 мл. воды, перемешайте и тушите на небольшом огне до желаемой степени готовности капусты.

Тушёная капуста с мясом в кастрюле готова.

Приятного аппетита!