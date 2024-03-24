Кто может получить голубую карту?

Голубая карта предоставляет получателю максимум возможностей при проживании в Германии. Кроме того, программа действительна в других странах ЕС. При наличии Blue Card можно оформить ПМЖ в ускоренном порядке. На каких условиях выдается голубая карта, нам рассказали эксперты Intermigro — компании, которая оказывает помощь при переезде в Германию.

Что прописано в законодательстве?

В 2023 году в законодательство об иммиграции квалифицированных специалистов стали вносить изменения. На данный момент требования для получения Blue Card существенно смягчены. В числе наиболее важных реформ следующие:

Снижен порог зарплаты. На данный момент специалисту необходимо ежемесячно получать заработную плату в размере 50% от пенсионных выплат за год. То есть, в 2024 году эта сумма составляет 3775 евро. До этого она была равна 4867 евро.

Расширен перечень специалистов, имеющих право оформить голубую карту. Список существенно увеличился. Теперь в перечне также присутствуют руководители производственных предприятий и отделов, врачи-стоматологи, ветеринары, фармацевты, преподаватели школьной и внешкольной подготовки.

Для IT-специалистов предусмотрен отдельный бонус. Им не нужно высшее образование для получения Blue Card, в частности профильное. Но важно, чтобы специалист проработал в IT-сфере минимум три года.

Также оформить карту теперь могут не только люди с высшим образованием, но и работники, окончившие образовательную программу, которая по наполнению и количеству часов альтернативна немецкой. При этом образовательная программа должна была длиться не менее трех лет.

Требования к претендентам

Оформить Blue Card могут люди:

с профессиональным высшим или аналогичным высшему образованием, которое признают в ФРГ, за исключением IT-специалистов;

которые заключили рабочий контракт с компанией из Германии;

с заработной платой от 3650 евро до вычета налогов.

Порог зарплаты для молодых специалистов немного ниже ― 3306,90 евро ежемесячно.

Знать немецкий язык не обязательно. Для членов семьи, которые претендуют на воссоединение, данное условие также действительно.

Чтобы оформить Blue Card, нужно обратиться в немецкое консульство в своей стране и подать документы на визу D. Затем, в ФРГ, необходимо оформить заявление на получение карты в ведомстве по делам иностранцев. При одобрении документ доставляют в течение 1,5 месяцев. Возможно продление по истечении 4 лет.