Куриные желудки – это очень вкусный и оригинальный продукт для вашего стола. Готовое угощение выходит невероятно нежным и ароматным. Подавайте его вместе с картофельным пюре, макаронами и другими гарнирами. Для приготовления такого блюда в домашних условиях берите на заметку проверенные пошаговые рецепты.

Куриные желудки, тушенные в сметане на сковороде

Ароматные куриные желудки в сметанном соусе станут не только сытным обедом для вашей семьи, но и достаточно полезным блюдом. Субпродукты отличаются своим здоровым и низкокалорийным составом.

Ингредиенты –+4 порц.

Куриные желудки 500 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Сметана 200 гр.

Чеснок 1 зуб.

Соль по вкусу

Куркума ½ ч.л.

Масло сливочное 60 гр.

Масло растительное 100 мл.

Вода 250 мл.

Шаги 60 мин.

Чтобы приготовить вкусное блюдо из куриных желудков, чистим овощи. Морковь нарезаем брусочками, а лук полукольцами. Промываем желудки и нарезаем их. Если есть пленка и лишний жир, то удаляем их. Нагреваем сковороду, кладем в нее кусочек сливочного масла и вливаем растительное. Обжариваем здесь субпродукты около 10 минут. Отправляем в сковороду морковь и продолжаем готовку, уменьшив огонь. Вливаем в блюдо стакан воды. Также добавляем соль и куркуму. Когда вода выкипит, кладем к желудкам лук и продолжаем тушить содержимое. Далее вливаем сметану и добавляем измельченный чеснок. Готовим еще 15 минут под крышкой и убираем с плиты. Готовые желудки в сметане раскладываем по тарелкам и подаем к обеденному столу. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие куриные желудки, приготовленные в мультиварке

Питательным и полезным обедом на вашем столе смогут стать куриные желудочки, тушенные в мультиварке. Блюдо поразит вас своим оригинальным и сытным вкусом, а также и ароматом.

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 30 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Желудок куриный – 500 гр.

Сметана – 200 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Желудки обмываем в холодной воде, снимаем с них жир и пленку, а после разрезаем на несколько частей. Зависит от размера субпродукта.

2. В чашу мультиварки вливаем растительное масло. Включаем режим, подходящий для жарки, и погружаем внутрь желудки. Готовим 10-15 минут, регулярно помешивая лопаткой.

3. Чистим луковицы и нарезаем их небольшими кубиками. Кладем их в общую массу.

4. Отправляем к субпродуктам лук и обжариваем еще столько же по времени.

5. Добавляем в блюдо соль, специи и сметану. Размешиваем массу, закрываем крышку и тушим в специальном режиме 30 минут.

6. Ароматные и сочные желудки готовы к подаче на ваш стол. Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления куриных желудочков с луком

Питательные куриные желудки, тушенные с луком, выходят еще более ароматными и аппетитными. Простое блюдо можно подавать с картофелем или другим гарниром. Попробуйте для вашего обеда или ужина.

Время готовки: 50 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

Желудок куриный – 1 кг.

Сметана – 2 ст.л.

Лук репчатый – 2 шт.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Сперва желудки необходимо хорошенько промыть под холодной водой.

2. Затем нарезаем их на кусочки поменьше. При необходимости удаляем пленку.

3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и погружаем сюда субпродукты. Готовим их на среднем огне 30 минут. Периодически помешиваем лопаткой.

4. Тонкими полукольцами нарезаем лук и кладем их к желудкам. Обжариваем еще столько же.

5. После того, как лук станет прозрачным, а куриные желудки мягкими, солим блюдо и посыпаем специями.

6. Добавляем две столовые ложки сметаны. Размешиваем содержимое.

7. Перекладываем блюдо в кастрюлю с толстым дном.

8. Накрываем крышкой и тушим на слабом огне 20 минут.

9. Сочные желудки с луком дополняем зеленью и гарниром. Готово, можно подавать к столу!

Сытный и очень вкусный салат из куриных желудков

Из полезных куриных желудков можно приготовить сытный теплый салат. Блюдо можно подавать в качестве закуски или легкого ужина. Оцените простой и оригинальный домашний рецепт.

Время готовки: 1 час 20 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Желудок куриный – 400 гр.

Огурец – 1 шт.

Яйцо – 3 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Желудки промываем под водой и очищаем от пленки. Отвариваем в подсоленной воде 1 час.

2. Готовые субпродукты остужаем, а после нарезаем на мелкие кусочки для салата.

3. Отвариваем куриные яйца и также измельчаем их.

4. Тонкой соломкой разделываем свежий огурец.

5. Промываем и сушим зеленый лук, затем измельчаем его ножом.

6. В большой салатнице смешиваем все подготовленные ингредиенты, поливаем блюдо майонезом, посыпаем солью и перцем и подаем к столу. Готово!

Как приготовить мягкие куриные желудки с картошкой?

Для питательного и аппетитного обеда можно приготовить сочные куриные желудки с картофелем. Блюдо выходит нежным и ароматным, что обязательно оценят ваши домашние.

Время готовки: 50 минут

Время приготовления: 30 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Желудок куриный – 400 гр.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 100 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

1. Под водой промываем куриные желудки и при необходимости удаляем с них пленку.

2. Субпродукты нарезаем на кусочки поменьше. Чистим овощи. Лук нарезаем тонкими полукольцами.

3. Нагреваем сковороду с маслом и обжариваем в нем сперва желудки и лук. Готовим 10 минут на среднем огне.

4. Добавляем в блюдо нарезанный картофель, соль, специи и сметану. Тушим под крышкой 30 минут на медленном огне. В конце готовки добавляем измельченный чеснок для более яркого аромата.

5. Горячие желудки с картофелем раскладываем по тарелкам. Готово, можно подавать к столу!

Быстрый и простой рецепт приготовления куриных желудков с морковью и луком

Тушеные куриные желудки – это питательное и ароматное блюдо для семейного обеда или ужина. Приготовьте их с луком и морковью, которые сделают субпродукты еще ярче и интереснее по вкусу.

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 30 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

Желудок куриный – 1 кг.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 150 гр.

Мука – 1 ст.л.

Перец чили – 0,5 шт.

Карри – 1 щепотка.

Паприка – 1 щепотка.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

1. Желудки промываем под водой. Можно на время их замочить.

2. Полукольцами нарезаем лук и обжариваем его несколько минут на растительном масле.

3. Далее чистим морковь и режем ее небольшими кусочками. Отправляем овощ к луку и продолжаем жарить еще 3 минуты.

4. Выкладываем в общую массу желудки. Сюда же кладем лавровые листки и острый перец.

5. Вливаем сметану, добавляем муку и соль. Размешиваем и продолжаем готовку на медленном огне.

6. Теперь посыпаем содержимое паприкой и карри.

7. Добавляем измельченную зелень, снова перемешиваем и уже тушим под крышкой до готовности 30 минут.

8. Сочные куриные желудки раскладываем по порциям и подаем к столу. Готово!

Сытный и ароматный суп из куриных желудков

Оригинальным решением для домашнего обеда может стать суп из куриных желудков. Простое в приготовлении блюдо получается довольно легким, но при этом питательным и ароматным.

Время готовки: 1 час 30 минут

Время приготовления: 30 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Желудок куриный – 500 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Крупа перловая – 120 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Куриные желудки промываем и нарезаем на более мелкие кусочки.

2. Заливаем подготовленные субпродукты водой и отвариваем их в кастрюле около 1 часа. Добавляем соль по вкусу.

3. Сковороду разогреваем с растительным маслом. Обжариваем здесь измельченный лук и тертую морковь. Добавляем овощи в отваренные куриные желудки.

4. Промываем перловку и также кладем ее в суп. Держим блюдо на плите до готовности крупы.

5. Ароматный суп с куриными желудками готов! Можно разливать его по порциям и подавать к домашнему обеду.

Сочные и мягкие куриные желудки, запеченные в духовке

Ароматные и сочные куриные желудки можно запечь в духовке, что позволит сохранить все их питательные и полезные свойства. Блюдо идеально подойдет к любому гарниру. Подавайте на обед или ужин!

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 30 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Желудок куриный – 600 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Сметана – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – 40 мл.

Процесс приготовления:

1. Желудки хорошенько промываем под водой и снимаем с них пленку.

2. Дальше субпродукты обдаем кипятком и посыпаем солью и специями. Перекладываем их в обмазанную маслом форму для выпекания.

3. Чистим овощи. Затем лук измельчаем любым привычным для вас способом, а морковь натираем на среднюю терку.

4. Выкладываем овощи к желудкам и тщательно обмазываем их сметаной. Отправляем блюдо на 30 минут в духовку. Готовим при температуре 200 градусов.

5. Выкладываем запеченные желудки на тарелки и подаем их с картофелем или другим гарниром по вкусу. Готово!

Оригинальный рецепт куриных желудков по-корейски

Разнообразьте ваш семейный стол оригинальной и невероятно сытной закуской. Попробуйте рецепт куриных желудков по-корейски и удивите родных изысканным вкусом и приятным пряным ароматом.

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 15 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Желудок куриный – 500 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Кунжут – 60 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Соус соевый – 120 мл.

Масло растительное – 120 мл.

Зелень – по вкусу.

Приправа для корейской моркови – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Очищаем и промываем под водой овощи. Морковь натираем тонкой и длинной соломкой. Для этого удобно использовать специальную терку. Лук же нарезаем полукольцами.

2. Посыпаем овощи приправой для корейской моркови, размешиваем и даем им настояться 15 минут.

3. Отвариваем желудки до готовности в подсоленной воде. Примерно, 40 минут.

4. Готовые субпродукты остужаем и тонко нарезаем.

5. Нагреваем сковороду с маслом. Обжариваем в нем маринованные овощи с желудками.

6. Вливаем в блюдо соевый соус, добавляем кунжут и немного соли. Тушим на медленном огне 10 минут. В конце добавляем измельченный чеснок.

7. Подаем пикантное и ароматное блюдо, украсив его свежей зеленью. Приятного аппетита!

Мягкие и очень вкусные куриные желудки с грибами в сметане

Аппетитные куриные желудки станут еще ароматнее и насыщеннее по вкусу с добавлением грибов. Продукты прекрасно дополнят друг друга. Попробуйте блюдо для вашего домашнего обеда.

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 20 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Желудок куриный – 500 гр.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 100 гр.

Мука – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – 40 мл.

Процесс приготовления:

1. Желудки промываем и удаляем с них жир. После этого разрезаем их на половинки и кладем в кастрюлю или сковороду с растительным маслом.

2. Тушим субпродукты до их полного размягчения 30-40 минут на слабом огне.

3. Натираем морковь и нарезаем полукольцами лук. Отправляем овощи к желудкам.

4. Нарезаем на части шампиньоны и также кладем их к содержимому.

5. Смешиваем сметану с мукой и добавляем ее в блюдо. Также посыпаем продукты солью и молотым перцем.

6. Размешиваем содержимое, тушим 10 минут и выключаем плиту.

7. Раскладываем аппетитные желудки с грибами по тарелкам, посыпаем их измельченной свежей зеленью и подаем к столу. Готово!