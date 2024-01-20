Описание приготовления:
Для рулета подойдет не только грудка, но и любое нежилистое филе. Грибы можно взять лесные, мороженые и даже шампиньоны, я брала вешенки. Сыр можно взять твердый, рассольный или моцареллу. Рулет хорош как в горячем, так и в холодном виде в качестве закуски.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Рулеты
Состав / Ингредиенты:
- Курица 400 Грамм (филе)
- Грибы 150 Грамм
- Сыр твердый 100 Грамм
- Бекон 150 Грамм (полосками)
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Аджика 1/4 Чайных ложки (сухая)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
Количество порций 4
Калорийность
247 ккал
Калорийность
17 г
Белки
16 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Куриный рулет с грибами, беконом и сыром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления куриного рулета с грибами, сыром и беконом. Грибы переберите, сполосните и дайте воде стечь.
Грибы и репчатый лук мелко порежьте, выложите в сковороду с растительным маслом. Посолите и обжаривайте все на среднем огне в течение 10-12 минут до выпаривания жидкости. Снимите с огня и дайте остыть.
Куриную грудку, надрезая ножом, раскройте и отбейте в пласт. Посолите, поперчите и смажьте измельченным чесноком.
Сыр натрите на средней терке и половину разложите на филе.
Обжаренные грибы с луком разложите ровным слоем на сыре.
Поверх грибов разложите оставшийся сыр.
Сверните филе с начинкой в плотный рулет.
На пленке разложите бекон внахлест в один слой и заверните рулет.
Рулет заверните в фольгу и выложите в форму для запекания. Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 35 минут.
Откройте фольгу, полейте получившимся соком и запекайте без фольги еще 10-15 минут до желаемой корочки. Готовый рулет достаньте, дайте ему немного остыть и подавайте к столу.
Приятного аппетита!