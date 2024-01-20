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Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

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Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

Описание приготовления:

Для рулета подойдет не только грудка, но и любое нежилистое филе. Грибы можно взять лесные, мороженые и даже шампиньоны, я брала вешенки. Сыр можно взять твердый, рассольный или моцареллу. Рулет хорош как в горячем, так и в холодном виде в качестве закуски.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Рулеты

Состав / Ингредиенты:

  • Курица 400 Грамм (филе)
  • Грибы 150 Грамм
  • Сыр твердый 100 Грамм
  • Бекон 150 Грамм (полосками)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Аджика 1/4 Чайных ложки (сухая)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Количество порций 4

Калорийность

247 ккал

Калорийность

17 г

Белки

16 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриный рулет с грибами, беконом и сыром»

Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления куриного рулета с грибами, сыром и беконом. Грибы переберите, сполосните и дайте воде стечь.

Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

Грибы и репчатый лук мелко порежьте, выложите в сковороду с растительным маслом. Посолите и обжаривайте все на среднем огне в течение 10-12 минут до выпаривания жидкости. Снимите с огня и дайте остыть.

Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

Куриную грудку, надрезая ножом, раскройте и отбейте в пласт. Посолите, поперчите и смажьте измельченным чесноком.

Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

Сыр натрите на средней терке и половину разложите на филе.

Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

Обжаренные грибы с луком разложите ровным слоем на сыре.

Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

Поверх грибов разложите оставшийся сыр.

Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

Сверните филе с начинкой в плотный рулет.

Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

На пленке разложите бекон внахлест в один слой и заверните рулет.

Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

Рулет заверните в фольгу и выложите в форму для запекания. Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 35 минут.

Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

Откройте фольгу, полейте получившимся соком и запекайте без фольги еще 10-15 минут до желаемой корочки. Готовый рулет достаньте, дайте ему немного остыть и подавайте к столу.

Куриный рулет с грибами, беконом и сыром

Приятного аппетита!

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