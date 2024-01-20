Описание приготовления:

Для рулета подойдет не только грудка, но и любое нежилистое филе. Грибы можно взять лесные, мороженые и даже шампиньоны, я брала вешенки. Сыр можно взять твердый, рассольный или моцареллу. Рулет хорош как в горячем, так и в холодном виде в качестве закуски.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Рулеты

Состав / Ингредиенты:

Курица 400 Грамм (филе)

Грибы 150 Грамм

Сыр твердый 100 Грамм

Бекон 150 Грамм (полосками)

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Аджика 1/4 Чайных ложки (сухая)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Количество порций 4

Калорийность

247 ккал

Калорийность

17 г

Белки

16 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриный рулет с грибами, беконом и сыром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления куриного рулета с грибами, сыром и беконом. Грибы переберите, сполосните и дайте воде стечь.

Грибы и репчатый лук мелко порежьте, выложите в сковороду с растительным маслом. Посолите и обжаривайте все на среднем огне в течение 10-12 минут до выпаривания жидкости. Снимите с огня и дайте остыть.

Куриную грудку, надрезая ножом, раскройте и отбейте в пласт. Посолите, поперчите и смажьте измельченным чесноком.

Сыр натрите на средней терке и половину разложите на филе.

Обжаренные грибы с луком разложите ровным слоем на сыре.

Поверх грибов разложите оставшийся сыр.

Сверните филе с начинкой в плотный рулет.

На пленке разложите бекон внахлест в один слой и заверните рулет.

Рулет заверните в фольгу и выложите в форму для запекания. Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 35 минут.

Откройте фольгу, полейте получившимся соком и запекайте без фольги еще 10-15 минут до желаемой корочки. Готовый рулет достаньте, дайте ему немного остыть и подавайте к столу.

Приятного аппетита!