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Квас из молочной сыворотки

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Квас из молочной сыворотки

Описание приготовления:

Квас получается не совсем привычного вкуса и если ржаной хлеб не обжарить, квас получается белесый. При желании в готовый квас можно добавить немного молотой корицы для улучшения вкуса. Хранить готовый квас необходимо в холодильнике.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыворотка Блюдо: Напитки / Квас

Состав / Ингредиенты:

  • Молочная сыворотка 1 Литр
  • Черный хлеб 150 Грамм (или ржаной)
  • Сахар По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

200 ккал

Калорийность

1 г

Белки

7 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Квас из молочной сыворотки»

Квас из молочной сыворотки

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кваса из молочной сыворотки.

Квас из молочной сыворотки

Половину хлеба обожгите горелкой.

Квас из молочной сыворотки

В банку влейте теплую сыворотку, добавьте сахар и перемешайте до растворения.

Квас из молочной сыворотки

Выложите в банку простой и обжаренный ржаной хлеб, перемешайте.

Квас из молочной сыворотки

Закройте банку марлей и уберите в теплое место на 24 часа. После этого процедите квас, если нужно добавьте сахар и подавайте.

Квас из молочной сыворотки

Приятного употребления!

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