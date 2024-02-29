Описание приготовления:
Квас получается не совсем привычного вкуса и если ржаной хлеб не обжарить, квас получается белесый. При желании в готовый квас можно добавить немного молотой корицы для улучшения вкуса. Хранить готовый квас необходимо в холодильнике.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыворотка Блюдо: Напитки / Квас
Состав / Ингредиенты:
- Молочная сыворотка 1 Литр
- Черный хлеб 150 Грамм (или ржаной)
- Сахар По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
200 ккал
Калорийность
1 г
Белки
7 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Квас из молочной сыворотки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кваса из молочной сыворотки.
Половину хлеба обожгите горелкой.
В банку влейте теплую сыворотку, добавьте сахар и перемешайте до растворения.
Выложите в банку простой и обжаренный ржаной хлеб, перемешайте.
Закройте банку марлей и уберите в теплое место на 24 часа. После этого процедите квас, если нужно добавьте сахар и подавайте.
Приятного употребления!