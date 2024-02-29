Описание приготовления:

Квас получается не совсем привычного вкуса и если ржаной хлеб не обжарить, квас получается белесый. При желании в готовый квас можно добавить немного молотой корицы для улучшения вкуса. Хранить готовый квас необходимо в холодильнике.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыворотка Блюдо: Напитки / Квас

Состав / Ингредиенты:

Молочная сыворотка 1 Литр

Черный хлеб 150 Грамм (или ржаной)

Сахар По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

200 ккал

Калорийность

1 г

Белки

7 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Квас из молочной сыворотки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кваса из молочной сыворотки.

Половину хлеба обожгите горелкой.

В банку влейте теплую сыворотку, добавьте сахар и перемешайте до растворения.

Выложите в банку простой и обжаренный ржаной хлеб, перемешайте.

Закройте банку марлей и уберите в теплое место на 24 часа. После этого процедите квас, если нужно добавьте сахар и подавайте.

Приятного употребления!