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Соус к рыбе

На чтение: 10 минут
Соус к рыбе

Соус к рыбе – это простой в исполнении и очень вкусный продукт, который сделает ваши угощения более яркими и аппетитными. Приготовить такой соус можно самыми разными способами. Лучшие варианты ищите в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Сливочный соус к рыбе

Сливочный соус к рыбе выходит очень нежным, легким и привлекательным. Аппетитный белый соус точно разнообразит ваш домашний стол и сделает угощения ярче. Приготовить такой соус несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Соус к рыбе

Ингредиенты –+2 порц.

  • Сливки 200 мл. (20% жирности)
  • Чеснок 1 зуб.
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Прованские травы 1 ч.л.
  • Укроп 30 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Мука 1 ч.л.

Шаги 15 мин.

  1. Соус к рыбе

    Как приготовить вкусный соус к рыбе? Необходимое количество сливок выливаем в сотейник и прогреваем их.

  2. Соус к рыбе

    В прогретые сливки отправляем соль, черный молотый перец, сушеные травы и лавровый лист.

  3. Соус к рыбе

    В прогретые сливки отправляем соль, черный молотый перец, сушеные травы и лавровый лист.

  4. Соус к рыбе

    Также в полученную смесь отправляем муку и быстро все перемешиваем до загустения.

  5. Соус к рыбе

    Дополняем соус измельченным чесноком и укропом.

  6. Соус к рыбе

    Перемешиваем и готовим соус еще около 30 секунд. Затем можно убирать с плиты.

  7. Соус к рыбе

    Сливочный соус к рыбе готов. Подавайте к вашим блюдам!

Соус для жареной рыбы

Соус для жареной рыбы несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Готовый соус выйдет очень вкусным, ароматным и привлекательным. Идеальное дополнение для аппетитных рыбных блюд.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Сливки/молоко – 1 ст.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Грибы шампиньоны – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сыр с плесенью – 100 гр.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Орех мускатный – 0,5 ч.л.
  • Тимьян – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Соус к рыбе

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук до яркого румянца. Можно использовать также масло, на котором жарили рыбу.

Соус к рыбе

Шаг 3. Промываем грибы и нарезаем их тонкими кусочками.

Соус к рыбе

Шаг 4. Погружаем грибы к луку, перемешиваем и жарим все вместе.

Соус к рыбе

Шаг 5. Когда грибы станут румяными, погружаем в сковороду кусок сливочного масла.

Соус к рыбе

Шаг 6. Перемешиваем и готовим соус около 2 минут.

Соус к рыбе

Шаг 7. Далее сюда вливаем сливки. Можно заменить их молоком при желании. Перемешиваем.

Соус к рыбе

Шаг 8. Измельчаем чеснок и ветки тимьяна.

Соус к рыбе

Шаг 9. В соус отправляем сыр с плесенью и хорошенько все перемешиваем.

Соус к рыбе

Шаг 10. Также сюда отправляем чеснок и специи. Хорошенько все вымешиваем и убираем с плиты.

Соус к рыбе

Шаг 11. Соус для жареной рыбы готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Соус к рыбе

Простой белый соус для рыбы

Простой белый соус для рыбы выходит очень нежным, легким и привлекательным. Аппетитный соус точно разнообразит ваш домашний стол. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Масло растительное – 370 мл.
  • Чеснок – 50 гр.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Вода – 120 мл.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Соус к рыбе

Шаг 2. Зубчики чеснока очищаем от шелухи. Из лимона выжимаем около трех столовых ложек сока.

Соус к рыбе

Шаг 3. В чашу блендера отправляем чеснок, лимонный сок и холодную воду.

Соус к рыбе

Шаг 4. Взбиваем продукты до однородности около 2 минут.

Соус к рыбе

Шаг 5. Продолжаем взбивать массу и постепенно вливаем сюда растительное масло. Взбиваем еще 5 минут до пышности.

Соус к рыбе

Шаг 6. В пышную белую массу добавляем соль.

Соус к рыбе

Шаг 7. Взбиваем еще пару минут на максимальной скорости блендера.

Соус к рыбе

Шаг 8. Простой белый соус для рыбы готов. Подавайте к столу!

Соус к рыбе

Соус к запеченной красной рыбе

Соус к запеченной красной рыбе можно приготовить в домашних условиях за считанные минуты. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Готовый соус выйдет очень вкусным, ароматным и привлекательным. Идеальное дополнение к блюдам из красной рыбы.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Сливки жирные – 300 мл.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Тимьян – 1 ветка.
  • Травы сушеные – 1 ч.л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Соус к рыбе

Шаг 2. В кастрюлю или сотейник выливаем жирные сливки и нагреваем их на минимальном огне.

Соус к рыбе

Шаг 3. К сливкам отправляем соль и черный молотый перец, также сушеные травы.

Соус к рыбе

Шаг 4. Хорошенько все перемешиваем и доводим до кипения.

Соус к рыбе

Шаг 5. Мелко рубим ножом очищенный чеснок.

Соус к рыбе

Шаг 6. Измельченный чеснок также погружаем в наш соус.

Соус к рыбе

Шаг 7. Далее сюда выкладываем лавровый лист и ветку тимьяна.

Соус к рыбе

Шаг 8. Провариваем соус на небольшом огне около 5 минут, периодически помешивая.

Соус к рыбе

Шаг 9. Получаем нежную белую массу.

Соус к рыбе

Шаг 10. В этот соус опускаем сливочное масло.

Соус к рыбе

Шаг 11. Перемешиваем, пока масло полностью не растворится. Убираем угощение с огня.

Соус к рыбе

Шаг 12. Соус к запеченной красной рыбе готов. Подавайте к столу!

Соус к рыбе

Польский соус к рыбе

Польский соус к рыбе – это интересное по вкусу угощение для вашего стола. С таким аппетитным и вкусным соусом ваши домашние блюда станут еще ярче и привлекательнее. Для приготовления оригинального соуса используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Петрушка – 2 ветки.
  • Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное яйцо отвариваем до полной готовности, после погружаем его в ледяную воду. Остужаем и очищаем от скорлупы.

Соус к рыбе

Шаг 2. Очищенное яйцо режем кубиком. Мелко рубить ножом не нужно. Кубики должны быть ощутимыми.

Соус к рыбе

Шаг 3. В сковороду вливаем кипяток и ставим посуду на плиту. В это воду опускаем молочник или другую подходящую посуду. В молочник кладем сливочное масло и оставляем на 10-15 минут до расплавления. После достаем посуду из сковороды.

Соус к рыбе

Шаг 4. Очищаем от шелухи репчатый лук и мелко рубим его ножом. Отправляем в молочник с маслом.

Шаг 5. Любым удобным способом снимаем цедру с лимона, ее отправляем в молочник.

Шаг 6. В молочник также кладем нарезанное яйцо, измельченную петрушку, соль и вливаем немного лимонного сока. Перемешиваем.

Соус к рыбе

Шаг 7. Польский соус к рыбе готов. Подавайте к столу!

Соус к рыбе

Сметанный соус к рыбе

Сметанный соус к рыбе – это очень простое и невероятно нежное кулинарное решение. Такой соус отличается особой легкостью и приятным вкусом. Кроме того, продукт порадует быстрым и простым кулинарным процессом. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Сметана – 200 гр.
  • Мука – 0,5 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разогреваем сухую сковорожу и высыпаем сюда указанное количество муки.

Соус к рыбе

Шаг 2. Обжариваем муку около 3-5 минут до появления золотистого оттенка.

Соус к рыбе

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество сметаны и выкладываем ее в кастрюлю или сотейник.

Соус к рыбе

Шаг 4. Прогреваем сметану на плите.

Соус к рыбе

Шаг 5. В прогретую сметану опускаем муку и хорошо все перемешиваем до исчезновения комочков.

Соус к рыбе

Шаг 6. Доводим массу до кипения, дополняем солью, черным молотым перцем, перемешиваем и убираем с огня.

Соус к рыбе

Шаг 7. Сметанный соус к рыбе готов. Подавайте к столу вместе с вашими рыбными блюдами!

Соус к рыбе

Соус «Тартар» к рыбе

Соус «Тартар» к рыбе отличается ярким насыщенным вкусом с приятной кислинкой. Кроме того, такой продукт выходит очень ароматным и привлекательным. Он послужит идеальным дополнением к аппетитным рыбным блюдам. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яичный желток вареный – 2 шт.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Огурец маринованный – 1 шт.
  • Укроп – 2 ветки.
  • Петрушка – 2 ветки.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Соль – 2 гр.
  • Перец черный молотый – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Яйца заранее отвариваем. Нам необходимы отварные яичные желтки.

Соус к рыбе

Шаг 2. Яичные желтки натираем на терке с мелкими зубчиками. Также вы можете растереть продукт вилкой.

Соус к рыбе

Шаг 3. В эту массу отправляем горчицу.

Соус к рыбе

Шаг 4. Хорошенько вымешиваем продукты венчиком до однородности. Вливаем сюда растительное масло, высыпаем соль и молотый перец.

Соус к рыбе

Шаг 5. Также добавляем лимонный сок и продолжаем вымешивать.

Соус к рыбе

Шаг 6. Отправляем сюда измельченную зелень и мелко порубленный маринованный огурец. Перемешиваем наш соус.

Соус к рыбе

Шаг 7. Соус «Тартар» к рыбе готов. Можно пробовать!

Соус к рыбе

Апельсиновый соус к рыбе

Апельсиновый соус к рыбе порадует насыщенным вкусом и удивительным ароматом. Такой соус идеально подойдет как к красной, так и к белой рыбе. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Апельсин – 2 шт.
  • Вода – 100 мл.
  • Корица молотая – 0,25 ч.л.
  • Имбирь – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Бадьян – 0,5 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Смесь перцев – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Апельсин хорошо промываем под водой и разрезаем на две половинки. Из них выжимаем сок любым удобным способом.

Соус к рыбе

Шаг 2. Также кожуру натираем на мелкой терке для получения цедры. Достаточно одной половины апельсина.

Соус к рыбе

Шаг 3. Лук режем тонкими полукольцами и выкладываем в сковороду со сливочным маслом. Сюда же отправляем апельсиновую цедру и измельченный чеснок с имбирем. Обжариваем продукты около 5 минут.

Соус к рыбе

Шаг 4. Вливаем сюда апельсиновый сок и воду. Также добавляем соль и сахар. Провариваем несколько минут.

Соус к рыбе

Шаг 5. Дополняем нашу массу специями из списка и варим на слабом огне около 10 минут. В конце бадьян убираем.

Соус к рыбе

Шаг 6. Переливаем наш соус в блендер и измельчаем его до полной однородности.

Соус к рыбе

Шаг 7. Апельсиновый соус к рыбе готов. Можно пробовать!

Соус к рыбе

Лимонный соус к рыбе

Лимонный соус к рыбе – это очень яркий по вкусу, ароматный и привлекательный продукт. Такой соус сделает ваши блюда более насыщенными и интересными. Подавайте вместе с жареной или запеченной рыбой. Для приготовления аппетитного соуса берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Цедра лимона – 2 ч.л.
  • Вода – 2 ст.л.
  • Яичный желток – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Соус к рыбе

Шаг 2. Холодное сливочное масло нарезаем кубиками и выкладываем в глубокую миску.

Соус к рыбе

Шаг 3. В сотейник отправляем яичный желток, воду и горчицу. Взбиваем продукты венчиком и ставим на медленный огонь.

Соус к рыбе

Шаг 4. Прогреваем массу и постепенно выкладываем сливочное масло. Постоянно перемешиваем до однородности. До сильного кипения доводить не нужно.

Соус к рыбе

Шаг 5. Далее отправляем сюда лимонную цедру и еще раз хорошенько перемешиваем.

Соус к рыбе

Шаг 6. Убираем полученный соус с огня, вливаем в него лимонный сок и снова все перемешиваем.

Соус к рыбе

Шаг 7. Лимонный соус к рыбе готов. Подавайте к столу!

Соус к рыбе

Соус из шпината к рыбе

Соус из шпината к рыбе – это очень простое и невероятно аппетитное кулинарное решение. Такой соус отличается интересным вкусом и привлекательным видом. Кроме того, продукт порадует быстрым и простым кулинарным процессом. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Шпинат – 2 пучка.
  • Зелень – 40 гр.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Сметана – 300 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Молоко коровье – 150 мл.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шпинат хорошенько промываем под водой.

Соус к рыбе

Шаг 2. Далее шпинат погружаем в кипящую воду на 2 минуты и сразу отбрасываем на дуршлаг.

Соус к рыбе

Шаг 3. Отдельно в емкости соединяем муку, сметану и молоко. Вымешиваем до полной однородности.

Соус к рыбе

Шаг 4. На сковороду выкладываем сливочное масло, подготовленный шпинат и также сюда выливаем нашу заготовку.

Соус к рыбе

Шаг 5. Дополняем содержимое сковороды измельченной зеленью.

Соус к рыбе

Шаг 6. Сюда же продавливаем зубчик чеснока. Перемешиваем массу и даем прокипеть пару минут.

Соус к рыбе

Шаг 7. Соус из шпината к рыбе готов. Можно угощаться!

Соус к рыбе

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