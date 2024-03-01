Соус к рыбе – это простой в исполнении и очень вкусный продукт, который сделает ваши угощения более яркими и аппетитными. Приготовить такой соус можно самыми разными способами. Лучшие варианты ищите в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Сливочный соус к рыбе

Сливочный соус к рыбе выходит очень нежным, легким и привлекательным. Аппетитный белый соус точно разнообразит ваш домашний стол и сделает угощения ярче. Приготовить такой соус несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Ингредиенты –+2 порц.

Сливки 200 мл. (20% жирности)

Чеснок 1 зуб.

Лавровый лист 1 шт.

Прованские травы 1 ч.л.

Укроп 30 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Мука 1 ч.л.

Шаги 15 мин.

Как приготовить вкусный соус к рыбе? Необходимое количество сливок выливаем в сотейник и прогреваем их. В прогретые сливки отправляем соль, черный молотый перец, сушеные травы и лавровый лист. В прогретые сливки отправляем соль, черный молотый перец, сушеные травы и лавровый лист. Также в полученную смесь отправляем муку и быстро все перемешиваем до загустения. Дополняем соус измельченным чесноком и укропом. Перемешиваем и готовим соус еще около 30 секунд. Затем можно убирать с плиты. Сливочный соус к рыбе готов. Подавайте к вашим блюдам!

Соус для жареной рыбы

Соус для жареной рыбы несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Готовый соус выйдет очень вкусным, ароматным и привлекательным. Идеальное дополнение для аппетитных рыбных блюд.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Сливки/молоко – 1 ст.

Чеснок – 2 зуб.

Грибы шампиньоны – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр с плесенью – 100 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Орех мускатный – 0,5 ч.л.

Тимьян – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук до яркого румянца. Можно использовать также масло, на котором жарили рыбу.

Шаг 3. Промываем грибы и нарезаем их тонкими кусочками.

Шаг 4. Погружаем грибы к луку, перемешиваем и жарим все вместе.

Шаг 5. Когда грибы станут румяными, погружаем в сковороду кусок сливочного масла.

Шаг 6. Перемешиваем и готовим соус около 2 минут.

Шаг 7. Далее сюда вливаем сливки. Можно заменить их молоком при желании. Перемешиваем.

Шаг 8. Измельчаем чеснок и ветки тимьяна.

Шаг 9. В соус отправляем сыр с плесенью и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 10. Также сюда отправляем чеснок и специи. Хорошенько все вымешиваем и убираем с плиты.

Шаг 11. Соус для жареной рыбы готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Простой белый соус для рыбы

Простой белый соус для рыбы выходит очень нежным, легким и привлекательным. Аппетитный соус точно разнообразит ваш домашний стол. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Масло растительное – 370 мл.

Чеснок – 50 гр.

Лимон – 0,5 шт.

Вода – 120 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Зубчики чеснока очищаем от шелухи. Из лимона выжимаем около трех столовых ложек сока.

Шаг 3. В чашу блендера отправляем чеснок, лимонный сок и холодную воду.

Шаг 4. Взбиваем продукты до однородности около 2 минут.

Шаг 5. Продолжаем взбивать массу и постепенно вливаем сюда растительное масло. Взбиваем еще 5 минут до пышности.

Шаг 6. В пышную белую массу добавляем соль.

Шаг 7. Взбиваем еще пару минут на максимальной скорости блендера.

Шаг 8. Простой белый соус для рыбы готов. Подавайте к столу!

Соус к запеченной красной рыбе

Соус к запеченной красной рыбе можно приготовить в домашних условиях за считанные минуты. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Готовый соус выйдет очень вкусным, ароматным и привлекательным. Идеальное дополнение к блюдам из красной рыбы.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Сливки жирные – 300 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Масло сливочное – 30 гр.

Тимьян – 1 ветка.

Травы сушеные – 1 ч.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В кастрюлю или сотейник выливаем жирные сливки и нагреваем их на минимальном огне.

Шаг 3. К сливкам отправляем соль и черный молотый перец, также сушеные травы.

Шаг 4. Хорошенько все перемешиваем и доводим до кипения.

Шаг 5. Мелко рубим ножом очищенный чеснок.

Шаг 6. Измельченный чеснок также погружаем в наш соус.

Шаг 7. Далее сюда выкладываем лавровый лист и ветку тимьяна.

Шаг 8. Провариваем соус на небольшом огне около 5 минут, периодически помешивая.

Шаг 9. Получаем нежную белую массу.

Шаг 10. В этот соус опускаем сливочное масло.

Шаг 11. Перемешиваем, пока масло полностью не растворится. Убираем угощение с огня.

Шаг 12. Соус к запеченной красной рыбе готов. Подавайте к столу!

Польский соус к рыбе

Польский соус к рыбе – это интересное по вкусу угощение для вашего стола. С таким аппетитным и вкусным соусом ваши домашние блюда станут еще ярче и привлекательнее. Для приготовления оригинального соуса используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 60 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Петрушка – 2 ветки.

Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное яйцо отвариваем до полной готовности, после погружаем его в ледяную воду. Остужаем и очищаем от скорлупы.

Шаг 2. Очищенное яйцо режем кубиком. Мелко рубить ножом не нужно. Кубики должны быть ощутимыми.

Шаг 3. В сковороду вливаем кипяток и ставим посуду на плиту. В это воду опускаем молочник или другую подходящую посуду. В молочник кладем сливочное масло и оставляем на 10-15 минут до расплавления. После достаем посуду из сковороды.

Шаг 4. Очищаем от шелухи репчатый лук и мелко рубим его ножом. Отправляем в молочник с маслом.

Шаг 5. Любым удобным способом снимаем цедру с лимона, ее отправляем в молочник.

Шаг 6. В молочник также кладем нарезанное яйцо, измельченную петрушку, соль и вливаем немного лимонного сока. Перемешиваем.

Шаг 7. Польский соус к рыбе готов. Подавайте к столу!

Сметанный соус к рыбе

Сметанный соус к рыбе – это очень простое и невероятно нежное кулинарное решение. Такой соус отличается особой легкостью и приятным вкусом. Кроме того, продукт порадует быстрым и простым кулинарным процессом. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Сметана – 200 гр.

Мука – 0,5 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разогреваем сухую сковорожу и высыпаем сюда указанное количество муки.

Шаг 2. Обжариваем муку около 3-5 минут до появления золотистого оттенка.

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество сметаны и выкладываем ее в кастрюлю или сотейник.

Шаг 4. Прогреваем сметану на плите.

Шаг 5. В прогретую сметану опускаем муку и хорошо все перемешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 6. Доводим массу до кипения, дополняем солью, черным молотым перцем, перемешиваем и убираем с огня.

Шаг 7. Сметанный соус к рыбе готов. Подавайте к столу вместе с вашими рыбными блюдами!

Соус «Тартар» к рыбе

Соус «Тартар» к рыбе отличается ярким насыщенным вкусом с приятной кислинкой. Кроме того, такой продукт выходит очень ароматным и привлекательным. Он послужит идеальным дополнением к аппетитным рыбным блюдам. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Яичный желток вареный – 2 шт.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Огурец маринованный – 1 шт.

Укроп – 2 ветки.

Петрушка – 2 ветки.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – 2 гр.

Перец черный молотый – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Яйца заранее отвариваем. Нам необходимы отварные яичные желтки.

Шаг 2. Яичные желтки натираем на терке с мелкими зубчиками. Также вы можете растереть продукт вилкой.

Шаг 3. В эту массу отправляем горчицу.

Шаг 4. Хорошенько вымешиваем продукты венчиком до однородности. Вливаем сюда растительное масло, высыпаем соль и молотый перец.

Шаг 5. Также добавляем лимонный сок и продолжаем вымешивать.

Шаг 6. Отправляем сюда измельченную зелень и мелко порубленный маринованный огурец. Перемешиваем наш соус.

Шаг 7. Соус «Тартар» к рыбе готов. Можно пробовать!

Апельсиновый соус к рыбе

Апельсиновый соус к рыбе порадует насыщенным вкусом и удивительным ароматом. Такой соус идеально подойдет как к красной, так и к белой рыбе. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Апельсин – 2 шт.

Вода – 100 мл.

Корица молотая – 0,25 ч.л.

Имбирь – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Бадьян – 0,5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – 1 щепотка.

Смесь перцев – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Апельсин хорошо промываем под водой и разрезаем на две половинки. Из них выжимаем сок любым удобным способом.

Шаг 2. Также кожуру натираем на мелкой терке для получения цедры. Достаточно одной половины апельсина.

Шаг 3. Лук режем тонкими полукольцами и выкладываем в сковороду со сливочным маслом. Сюда же отправляем апельсиновую цедру и измельченный чеснок с имбирем. Обжариваем продукты около 5 минут.

Шаг 4. Вливаем сюда апельсиновый сок и воду. Также добавляем соль и сахар. Провариваем несколько минут.

Шаг 5. Дополняем нашу массу специями из списка и варим на слабом огне около 10 минут. В конце бадьян убираем.

Шаг 6. Переливаем наш соус в блендер и измельчаем его до полной однородности.

Шаг 7. Апельсиновый соус к рыбе готов. Можно пробовать!

Лимонный соус к рыбе

Лимонный соус к рыбе – это очень яркий по вкусу, ароматный и привлекательный продукт. Такой соус сделает ваши блюда более насыщенными и интересными. Подавайте вместе с жареной или запеченной рыбой. Для приготовления аппетитного соуса берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Масло сливочное – 50 гр.

Горчица – 1 ч.л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Цедра лимона – 2 ч.л.

Вода – 2 ст.л.

Яичный желток – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Холодное сливочное масло нарезаем кубиками и выкладываем в глубокую миску.

Шаг 3. В сотейник отправляем яичный желток, воду и горчицу. Взбиваем продукты венчиком и ставим на медленный огонь.

Шаг 4. Прогреваем массу и постепенно выкладываем сливочное масло. Постоянно перемешиваем до однородности. До сильного кипения доводить не нужно.

Шаг 5. Далее отправляем сюда лимонную цедру и еще раз хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Убираем полученный соус с огня, вливаем в него лимонный сок и снова все перемешиваем.

Шаг 7. Лимонный соус к рыбе готов. Подавайте к столу!

Соус из шпината к рыбе

Соус из шпината к рыбе – это очень простое и невероятно аппетитное кулинарное решение. Такой соус отличается интересным вкусом и привлекательным видом. Кроме того, продукт порадует быстрым и простым кулинарным процессом. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Шпинат – 2 пучка.

Зелень – 40 гр.

Масло сливочное – 40 гр.

Сметана – 300 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Мука – 1 ст.л.

Молоко коровье – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шпинат хорошенько промываем под водой.

Шаг 2. Далее шпинат погружаем в кипящую воду на 2 минуты и сразу отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 3. Отдельно в емкости соединяем муку, сметану и молоко. Вымешиваем до полной однородности.

Шаг 4. На сковороду выкладываем сливочное масло, подготовленный шпинат и также сюда выливаем нашу заготовку.

Шаг 5. Дополняем содержимое сковороды измельченной зеленью.

Шаг 6. Сюда же продавливаем зубчик чеснока. Перемешиваем массу и даем прокипеть пару минут.

Шаг 7. Соус из шпината к рыбе готов. Можно угощаться!