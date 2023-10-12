Описание приготовления:

Для приготовления подойдет любая часть курицы. Зеленый лук можно заменить на репчатый или красный, а специи добавить по своему вкусу. Оставшиеся рулетики можно выложить в один слой и заморозить по принципу пельменей. Затем, не размораживая, готовить по рецепту увеличив время на 7 минут.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Курица 500 Грамм (любые части)

Яйцo 1 Штука

Мука 150 Грамм

Вода 110 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Лук зеленый 1 Пучок

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

220 ккал

Калорийность

13 г

Белки

13 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица по-цыгански»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления курицы по-цыгански.

Курицу разрежьте на куски, сполосните и обсушите. Добавьте к ней специи, посолите, поперчите и оставьте мариноваться в течение 30 минут.

В миску налейте воду, посолите и разбейте яйцо. Все перемешайте до однородности и растворения соли.

Всыпьте в миску муку и замесите плотное, не липкое тесто. Накройте его и дайте постоять 15 минут.

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 3 миллиметра. Зеленый лук мелко порежьте и посыпьте поверх, немного прокатайте его скалкой, чтобы он прилип к тесту.

Сверните тесто в плотный рулет и защипните боковой шов. Разрежьте рулет на кусочки шириной один сантиметр.

В сковороду налейте растительное масло, выложите кусочки курицы и рулетики между ней.

Влейте в сковороду кипящую воду, не повреждая рулетики.

Поставьте сковороду на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь до медленного, закройте крышкой и готовьте в течение 30 минут. Снимите сковороду с огня и подавайте к столу.

Приятного аппетита!