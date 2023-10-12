Описание приготовления:
Для приготовления подойдет любая часть курицы. Зеленый лук можно заменить на репчатый или красный, а специи добавить по своему вкусу. Оставшиеся рулетики можно выложить в один слой и заморозить по принципу пельменей. Затем, не размораживая, готовить по рецепту увеличив время на 7 минут.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Курица 500 Грамм (любые части)
- Яйцo 1 Штука
- Мука 150 Грамм
- Вода 110 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
- Лук зеленый 1 Пучок
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
220 ккал
Калорийность
13 г
Белки
13 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица по-цыгански»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления курицы по-цыгански.
Курицу разрежьте на куски, сполосните и обсушите. Добавьте к ней специи, посолите, поперчите и оставьте мариноваться в течение 30 минут.
В миску налейте воду, посолите и разбейте яйцо. Все перемешайте до однородности и растворения соли.
Всыпьте в миску муку и замесите плотное, не липкое тесто. Накройте его и дайте постоять 15 минут.
Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 3 миллиметра. Зеленый лук мелко порежьте и посыпьте поверх, немного прокатайте его скалкой, чтобы он прилип к тесту.
Сверните тесто в плотный рулет и защипните боковой шов. Разрежьте рулет на кусочки шириной один сантиметр.
В сковороду налейте растительное масло, выложите кусочки курицы и рулетики между ней.
Влейте в сковороду кипящую воду, не повреждая рулетики.
Поставьте сковороду на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь до медленного, закройте крышкой и готовьте в течение 30 минут. Снимите сковороду с огня и подавайте к столу.
Приятного аппетита!