Беру 3 продукта и готовлю 3 вкусных салата с селёдкой. Просто и быстро: рецепты для любого случая

Бюджетной и полезной рыбой считается сельдь. Многие относятся к этому виду рыбы по-разному. Есть люди, которые не понимают вкус селедки. Вероятно, это связано с разными факторами. Например, люди не пробовали хорошей сельди. Часто плохое мнение о рыбе возникает из-за неправильного ее приготовления. Пересоленная или пересушенная сельдь реально не особо вкусная.

Однако, если выбрать вкусную сельдь, с ней можно приготовить много отменных блюд. Стоит попробовать сделать салаты с сельдью.

Ингредиенты для салата с сельдью:

Филе сельди — 2 шт.;

Яйца вареные — 3 шт.;

Лук репчатый — шт.;

Майонез — 70 г;

Кипяток — 100 мл;

Сахар — ст.л.;

Соль — 0,5 ч.л.;

Уксус яблочный — 3 ст.л.

Приготовление салата с сельдью:

Нарезаем репчатый лук тонкими полукольцами. В чаше смешиваем соль, сахарный песок, уксус и кипяток. Погружаем в чашу с маринадом лук и оставляем на 3-5 минут.

В это время нарезаем маленькими кусочками филе сельди и отправляем в салатник. Нарезаем крупными кубиками отваренные и очищенные яйца, кладем к сельди.

Отжимаем от маринада лук, кладем в салатник к сельди и яйцам. Заправляем блюдо майонезом и тщательно перемешиваем.

В результате мы получаем простой, но сытный салат с сельдью. Можно использовать как филе рыбы, так и разделать ее самостоятельно.

Ингредиенты для салата с сельдью и картофелем:

Филе сельди — 2 шт.;

Картофель отварной — 3 шт.;

Лук красный сладкий — шт.;

Соль — 2 щепотки;

Майонез — 50 г.

Приготовление салата с сельдью и картофелем:

Нарезаем филе сельди на небольшие кусочки, заранее избавляем от костей. Очищенный отварной картофель нарезаем небольшим кубиком.

Красный лук нарезаем перьями, выкладываем в салатник к сельди и картофелю. Солим салат и заправляем майонезом, тщательно перемешиваем.

Ингредиенты для салата с сельдью и свеклой:

Филе сельди — 2 шт.;

Свекла отварная — 3 шт.;

Лук зеленый — 100 г;

Соль — 2 щепотки;

Растительное масло — 2 ст.л.

Приготовление салата с сельдью и свеклой:

Нарезаем филе сельди и отварную очищенную свеклу небольшим кубиком по 5-7 мм. Смешиваем в салатнике свеклу и селедку.

Шинкуем мелко зеленый лук, кладем в салат к свекле и рыбе. Солим блюдо, заправляем растительным маслом. По вкусу можно посыпать черным молотым перцем.

В итоге мы имеем несколько простых салатов с сельдью. Это хороший способ разнообразить свои перекусы и сделать их полезными.