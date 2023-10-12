Беру 3 продукта и готовлю 3 вкусных салата с селёдкой. Просто и быстро: рецепты для любого случая

Бюджетной и полезной рыбой считается сельдь. Многие относятся к этому виду рыбы по-разному. Есть люди, которые не понимают вкус селедки. Вероятно, это связано с разными факторами. Например, люди не пробовали хорошей сельди. Часто плохое мнение о рыбе возникает из-за неправильного ее приготовления. Пересоленная или пересушенная сельдь реально не особо вкусная.
Однако, если выбрать вкусную сельдь, с ней можно приготовить много отменных блюд. Стоит попробовать сделать салаты с сельдью.
Ингредиенты для салата с сельдью:
- Филе сельди — 2 шт.;
- Яйца вареные — 3 шт.;
- Лук репчатый — шт.;
- Майонез — 70 г;
- Кипяток — 100 мл;
- Сахар — ст.л.;
- Соль — 0,5 ч.л.;
- Уксус яблочный — 3 ст.л.
Приготовление салата с сельдью:
Нарезаем репчатый лук тонкими полукольцами. В чаше смешиваем соль, сахарный песок, уксус и кипяток. Погружаем в чашу с маринадом лук и оставляем на 3-5 минут.
В это время нарезаем маленькими кусочками филе сельди и отправляем в салатник. Нарезаем крупными кубиками отваренные и очищенные яйца, кладем к сельди.
Отжимаем от маринада лук, кладем в салатник к сельди и яйцам. Заправляем блюдо майонезом и тщательно перемешиваем.
В результате мы получаем простой, но сытный салат с сельдью. Можно использовать как филе рыбы, так и разделать ее самостоятельно.
Ингредиенты для салата с сельдью и картофелем:
- Филе сельди — 2 шт.;
- Картофель отварной — 3 шт.;
- Лук красный сладкий — шт.;
- Соль — 2 щепотки;
- Майонез — 50 г.
Приготовление салата с сельдью и картофелем:
Нарезаем филе сельди на небольшие кусочки, заранее избавляем от костей. Очищенный отварной картофель нарезаем небольшим кубиком.
Красный лук нарезаем перьями, выкладываем в салатник к сельди и картофелю. Солим салат и заправляем майонезом, тщательно перемешиваем.
Ингредиенты для салата с сельдью и свеклой:
- Филе сельди — 2 шт.;
- Свекла отварная — 3 шт.;
- Лук зеленый — 100 г;
- Соль — 2 щепотки;
- Растительное масло — 2 ст.л.
Приготовление салата с сельдью и свеклой:
Нарезаем филе сельди и отварную очищенную свеклу небольшим кубиком по 5-7 мм. Смешиваем в салатнике свеклу и селедку.
Шинкуем мелко зеленый лук, кладем в салат к свекле и рыбе. Солим блюдо, заправляем растительным маслом. По вкусу можно посыпать черным молотым перцем.
В итоге мы имеем несколько простых салатов с сельдью. Это хороший способ разнообразить свои перекусы и сделать их полезными.