Курица с паприкой: рецепт очень вкусного блюда

Если вы любите курицу, то попробуйте приготовить ее по этому простому рецепту.

Благодаря ароматному и пряному маринаду, курица впитает в себя все вкусы и ароматы, а благодаря тушеному луку она будет очень вкусной. Настолько вкусной куриной грудки вы еще не ели. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Курица с паприкой

Ингредиенты:

куриная грудка (нарезанная кусочками толщиной 1 см) 600 г

мелкая соль 1 ч. л.;

черный перец 1 ч. л.

растительное масло;

острая паприка 2 ст. л.;

одна луковица;

сливочное масло 40 г

молоко 100 г

мука 2 ст. л.;

шнитт-лук по вкусу.

Чтобы приготовить курицу с паприкой, сначала поместите кусочки курицы в форму для запекания. Добавьте соль, паприку и черный перец.

Также добавьте растительное масло и перемешайте курицу с приправами и маслом, чтобы придать ей аромат. Очистите лук и нарежьте его тонкими ломтиками.

Половину сливочного масла (20 г) растопите на сковороде с антипригарным покрытием. Добавьте лук и тушите около десяти минут, пока он не станет мягким. При необходимости можно добавить немного воды.

Оставьте лук в миске и в той же сковороде растопите оставшееся сливочное масло. Разложите ломтики курицы и пусть они подрумянятся.

Готовьте около 5 минут, затем переверните ломтики. Добавьте лук, распределив его по курице и добавьте муку.

Влейте молоко, перемешайте и накройте крышкой. Пусть тушится еще 4-5 минут.

Тем временем нарежьте шнитт-лук и посыпьте им готовую курицу.

Если вам нужен более нежный вкус, используйте сладкую паприку. Также вы можете приготовить вкусную курицу с помидорами.