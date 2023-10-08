ГлавнаяРецептыОсенний салат с виноградом, который станет звездой обеденного стола Осенний салат с виноградом, который станет звездой обеденного стола На чтение: 1 минута Осенний салат с виноградом без майонеза станет подлинным открытием даже для тех, кто на диете. Попытайтесь и вы захотите еще и еще. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат с виноградом – это не просто одна из сытных закусок к столу. Он очень питательный и диетический, ведь майонез заменяет заправка на сметане, а копчености – отварная курица. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Подавайте блюдо как к праздничному столу, так и к обыденному. По желанию можно добавить листики базилика или посыпать зеленым луком. Рецепт салата из курицы и винограда Время: 20 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 300 граммов отварного куриного филе; – 200 граммов винограда; – 200 граммов сырого сулугуни; – 2 столовые ложки сметаны; – 1 столовая ложка французской горчицы; – 2 зубчика чеснока; – соль. Приготовление: Предварительно отвариваем куриное филе в подсоленной воде до готовности. Охлаждаем и нарезаем средними или мелкими кубиками. Разрезаем виноград пополам, по желанию достаем косточки. Сулугуни нарезаем кубиками или натираем на грубой терке. Для соуса смешиваем сметану, горчицу, выжимаем чеснок и добавляем специи. Заправляем салат и перемешиваем. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить теплую закуску из помидоров и острой сальсы. Поделитесь с друзьями