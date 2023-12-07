Описание приготовления:
Сладость меда мы сбалансируем специями и соевым соусом, получится просто изумительный результат. Для такого рецепта лучше всего использовать бедра курицы на кости, или же взять целую тушку курицы. Готовить мы будем в духовке. Подавать к столу курицу и рис можно в дополнении свежих овощей, зелени, солений и т.д. Обязательно берите рецепт на заметку!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Куриные бедра 250 Грамм (без кожи)
- Рис 150 Грамм
- Вода 300 Миллилитров
- Мед 3 Ст. ложки (жидкий)
- Соевый соус 5 Ст. ложек
- Специи для курицы 1 Ст. ложка
- Оливковое мaсло 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
- Чеснок 2 Зубчика
Количество порций 3
Калорийность
143 ккал
Калорийность
8 г
Белки
3 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица в меде с рисом»
Подготовьте все ингредиенты.
В глубокую миску переложите куриные бедра. Добавьте к курице специи, соль и молотый перец по вкусу. Также помимо основных специй, можно добавить отдельно копченую паприку. Добавьте измельченный через пресс чеснок.
Добавьте в курицу мед и соевый соус, после хорошо все перемешайте и дайте курице промариноваться 30 минут.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Подготовьте форму для духовки, смажьте ее оливковым маслом. Всыпьте в форму рис, посолите его по вкусу.
Поверх риса выложите курицу.
Залейте рис и курицу горячей водой. Форму запечатайте фольгой и оправьте в духовку. Готовьте рис с курицей 60 минут. После аккуратно снимите фольгу и попробуйте рис и курицу на готовность, при необходимости отправьте блюдо в духовку еще на 10-15 минут.
Спустя время готовую курицу и рис подавайте к столу, посыпав любимой рубленой зеленью.
Приятного аппетита!