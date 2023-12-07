Описание приготовления:

Сладость меда мы сбалансируем специями и соевым соусом, получится просто изумительный результат. Для такого рецепта лучше всего использовать бедра курицы на кости, или же взять целую тушку курицы. Готовить мы будем в духовке. Подавать к столу курицу и рис можно в дополнении свежих овощей, зелени, солений и т.д. Обязательно берите рецепт на заметку!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Куриные бедра 250 Грамм (без кожи)

Рис 150 Грамм

Вода 300 Миллилитров

Мед 3 Ст. ложки (жидкий)

Соевый соус 5 Ст. ложек

Специи для курицы 1 Ст. ложка

Оливковое мaсло 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 3

Калорийность

143 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица в меде с рисом»

Подготовьте все ингредиенты.

В глубокую миску переложите куриные бедра. Добавьте к курице специи, соль и молотый перец по вкусу. Также помимо основных специй, можно добавить отдельно копченую паприку. Добавьте измельченный через пресс чеснок.

Добавьте в курицу мед и соевый соус, после хорошо все перемешайте и дайте курице промариноваться 30 минут.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Подготовьте форму для духовки, смажьте ее оливковым маслом. Всыпьте в форму рис, посолите его по вкусу.

Поверх риса выложите курицу.

Залейте рис и курицу горячей водой. Форму запечатайте фольгой и оправьте в духовку. Готовьте рис с курицей 60 минут. После аккуратно снимите фольгу и попробуйте рис и курицу на готовность, при необходимости отправьте блюдо в духовку еще на 10-15 минут.

Спустя время готовую курицу и рис подавайте к столу, посыпав любимой рубленой зеленью.

Приятного аппетита!