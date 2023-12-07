Рецепт: Риет из горбуши — Легко и вкусно.

Ингредиенты:
горбуша субпродукт. — 300 гр;
сухие приправы — 0.5 ч.л;
яйца куриные — 2 шт;
сыр творожный сливочный — 100 гр;
масло сливочное — 60 гр
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
После засолки ГОРБУШИ сухим способом, остались обрезки рыбы, тёша, все очень вкусные, жирненькие остатки из которых можно приготовить прекрасное блюдо к завтраку.
С двух горбуш получилось довольно много мясных кусочков.
Головы я отложу, я их поджарю, это очень вкусно.
Остальное промою .
Довожу до кипения пол литра водя, добавляю в воду соль по вкусу и сухие приправы, лавровый лист.
Как только закипел бульон, ввожу рыбу.
Варю 2-3 минуты. рыба варится очень быстро.
Затем рыбу вынимаю в миску .
Наваристый бульон процеживаю, сливаю в банку и ставлю в морозильную камеру. Я его использую при приготовлении рыбного супа.
Остывшую рыбу разбираю очень тщательно, что бы косточки не остались.
Отбираю в блюдце крупные кусочки
. Добавляю в миску масло и творог, пробиваю массу блендером.
Два куриные яйца. сваренные вкрутую.
Всё пробиваю блендером.
Добавляю приправу, соль по вкусу.
Теперь кусочки рыбы немного измельчаю вилкой.
Добавляю рыбу в массу и перемешиваю всю массу. Добавляю Сванскую соль, мне она очень нравится.
Всё вымешиваю.
Раскладываю по баночкам.
Ставлю в холодильник, очень вкусно!
Бутербродов получится много и очень вкусно.
Это всё из двух рыбок, весом 1500 граммов. Ещё будет одно блюдо.
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 130 руб.