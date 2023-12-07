Рецепт: Риет из горбуши — Легко и вкусно.

Ингредиенты:

горбуша субпродукт. — 300 гр;

сухие приправы — 0.5 ч.л;

яйца куриные — 2 шт;

сыр творожный сливочный — 100 гр;

масло сливочное — 60 гр

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

После засолки ГОРБУШИ сухим способом, остались обрезки рыбы, тёша, все очень вкусные, жирненькие остатки из которых можно приготовить прекрасное блюдо к завтраку.

С двух горбуш получилось довольно много мясных кусочков.

Головы я отложу, я их поджарю, это очень вкусно.

Остальное промою .

Довожу до кипения пол литра водя, добавляю в воду соль по вкусу и сухие приправы, лавровый лист.

Как только закипел бульон, ввожу рыбу.

Варю 2-3 минуты. рыба варится очень быстро.

Затем рыбу вынимаю в миску .

Наваристый бульон процеживаю, сливаю в банку и ставлю в морозильную камеру. Я его использую при приготовлении рыбного супа.

Остывшую рыбу разбираю очень тщательно, что бы косточки не остались.

Отбираю в блюдце крупные кусочки

. Добавляю в миску масло и творог, пробиваю массу блендером.

Два куриные яйца. сваренные вкрутую.

Всё пробиваю блендером.

Добавляю приправу, соль по вкусу.

Теперь кусочки рыбы немного измельчаю вилкой.

Добавляю рыбу в массу и перемешиваю всю массу. Добавляю Сванскую соль, мне она очень нравится.

Всё вымешиваю.

Раскладываю по баночкам.

Ставлю в холодильник, очень вкусно!

Бутербродов получится много и очень вкусно.

Это всё из двух рыбок, весом 1500 граммов. Ещё будет одно блюдо.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 130 руб.