Куриная грудка по-аджарски: рецепт идеального блюда к ужину

При подаче грудку можно посыпать мелко нарубленной зеленью.
Сочная куриная грудка, запеченная в духовке с сыром, – лучшее, что можно сделать на ужин для семьи, порадовав близких новым блюдом в меню. Ее приготовление не будет сложным даже для новичков, а вкус порадует. Как приготовить куриную грудку по-аджарски, рассказали в блоге «Приятного аппетита».
Куриная грудка по-аджарски
Ингредиенты:
- куриная грудка – 3 шт по 100 гр;
- яйца сырые – 3 шт;
- сливочный сыр;
- моцарелла – 100 гр;
- соль, перец, масло.
Количество грудок можно брать в зависимости от количества человек, для которых вы готовите. То же касается и остальных ингредиентов.
Способ приготовления:
Куриное филе помыть, высушить бумажным полотенцем, разрезать по центру не насквозь, формируя кармашек. Чем больше такой кармашек, тем больше начинки поместится.
Мясо посолить, поперчить, полить растительным маслом и растереть специи по всей поверхности.
В кармашек положить фольгу так, чтобы сформировалась устойчивая форма кармашка. Обжарить филе, не вынимая фольги, с обеих сторон до румяной корочки где-то по четыре минуты.
Белки отделить от желтков. Белки смешать со сливочным сыром и натертой моцареллой.
Из филе вынуть фольгу, а в получившиеся кармашки выложить начинку. Отправить мясо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
После этого достать мясо, выложить в центр каждого филе желток и выпекать еще четыре минуты.
При подаче грудку можно посыпать мелко нарубленной зеленью.
Ранее Фокус писал, как приготовить куриные наггетсы в панировке из чипсов.