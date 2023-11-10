ГлавнаяРецептыСладкие маринованные помидоры на зиму без стерилизации: простой рецепт, чтобы удивить домашних Сладкие маринованные помидоры на зиму без стерилизации: простой рецепт, чтобы удивить домашних На чтение: 1 минута Вкусные помидоры можно приготовить на зиму без стерилизации. Попытайтесь законсервировать их в сладком маринаде. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ С этим быстрым рецептом законсервировать помидоры в сладком маринаде очень просто. Огромный список ингредиентов не требуется. Попробуйте также Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами Рецепт помидоров в сладком маринаде без стерилизации Время: 30 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 2 килограмма помидоров; – листья вишни, смородины; – пучок петрушки; – 3 гвоздики; – 15 горошин черного перца; – 3 лавровых листа; – 2 лука; – 375 граммов сахара; – 1 столовая ложка соли; – 100 миллилитров уксуса. Приготовление: Тщательно помойте помидоры. Листья и специи выложите на дно чистой банки. Наполните ее помидорами. Залейте помидоры в банке крутым кипятком и оставьте их остыть на 15 минут. Когда вода охладится, слейте ее в кастрюлю, добавьте к ней соль и сахар. Доведите до кипения и добавьте уксус. После того как маринад закипел, залейте им банки с помидорами. Закройте банки крышками, после чего укутайте, чтобы они дольше остывали. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить квашеную капусту «Пелюстка», которая будет не только возбуждать аппетит, но и даст витаминный заряд вашему организму. Поделитесь с друзьями