Вам нравится сочное мясо, пикантный вкус которого вызывает зависимость? Тогда ароматная куриная грудка по-китайски точно пополнит перечень ваших любимых блюд. Приготовив ее по рецепту популярного кулинарного блогера Алины Фуди, вы не пожалеете.
Следуя детальной инструкции, вы сможете получить «бархатную» курицу в аппетитном соусе с кунжутом. На это уйдет не больше получаса. Согласитесь, 30 минут — не так уж и много для приготовления необычайно вкусного мясного блюда.
Как готовится сочная куриная грудка по-китайски
Делая соус для курочки, помните о том, что мёд — обязательный его ингредиент. Благодаря ему мясо будет обладать остро-сладким вкусом. Ни один покупной соус не даст настолько шикарного результата. В этом вы можете даже не сомневаться.
Ингредиенты
Куриная грудка600 г Соевый соус5 ст. л. Лимонный сок2 ст. л. Яичные белки1 шт. Крахмал1 ст. л. Мёд1 ч. л. Кунжут1 ст. л. Подсолнечное масло4 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
- Тщательно промойте мясо под проточной водой. Обсушите его хорошенько. Нарежьте грудку небольшими кусочками. Поместите ее в глубокую емкость.Влейте к мясу 1 ст. л. лимонного сока и такое же количество соевого соуса. Добавьте яичный белок. Всыпьте крахмал и черный молотый перец. Тщательно перемешайте.
Покройте маринадом каждый кусочек мяса. Оставьте его на 30 минут при комнатной температуре.Приготовьте соус. В миску влейте оставшийся соевый соус и лимонный сок. Всыпьте кунжут. Добавьте мёд. Хорошенько всё перемешайте до однородной смеси.
Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте на ней куриную грудку до золотистого цвета с двух сторон. Затем убавьте огонь до умеренного.Влейте к курице пикантный соус. Тщательно всё перемешайте. Обжаривайте мясо еще 2 минуты. Готово!
Ешьте куриную грудку, пока она еще горячая. Также при желании дополните ее ароматными овощами. Для этого хорошенько промойте болгарский перец. Удалите его семена, а также плодоножку. Нарежьте овощ соломкой. Промойте зеленый лук. Нарежьте его колечками. Всыпьте овощи к куриной грудке за 5 минут до конца приготовления. В результате у вас получится максимально сочное и ароматное блюдо, которое выглядит ярко и аппетитно.