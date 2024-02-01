Вам нравится сочное мясо, пикантный вкус которого вызывает зависимость? Тогда ароматная куриная грудка по-китайски точно пополнит перечень ваших любимых блюд. Приготовив ее по рецепту популярного кулинарного блогера Алины Фуди, вы не пожалеете.

Следуя детальной инструкции, вы сможете получить «бархатную» курицу в аппетитном соусе с кунжутом. На это уйдет не больше получаса. Согласитесь, 30 минут — не так уж и много для приготовления необычайно вкусного мясного блюда.

Как готовится сочная куриная грудка по-китайски

Делая соус для курочки, помните о том, что мёд — обязательный его ингредиент. Благодаря ему мясо будет обладать остро-сладким вкусом. Ни один покупной соус не даст настолько шикарного результата. В этом вы можете даже не сомневаться.

Ингредиенты

Куриная грудка600 г Соевый соус5 ст. л. Лимонный сок2 ст. л. Яичные белки1 шт. Крахмал1 ст. л. Мёд1 ч. л. Кунжут1 ст. л. Подсолнечное масло4 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Тщательно промойте мясо под проточной водой. Обсушите его хорошенько. Нарежьте грудку небольшими кусочками. Поместите ее в глубокую емкость.Влейте к мясу 1 ст. л. лимонного сока и такое же количество соевого соуса. Добавьте яичный белок. Всыпьте крахмал и черный молотый перец. Тщательно перемешайте. Покройте маринадом каждый кусочек мяса. Оставьте его на 30 минут при комнатной температуре.Приготовьте соус. В миску влейте оставшийся соевый соус и лимонный сок. Всыпьте кунжут. Добавьте мёд. Хорошенько всё перемешайте до однородной смеси. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте на ней куриную грудку до золотистого цвета с двух сторон. Затем убавьте огонь до умеренного.Влейте к курице пикантный соус. Тщательно всё перемешайте. Обжаривайте мясо еще 2 минуты. Готово!

Ешьте куриную грудку, пока она еще горячая. Также при желании дополните ее ароматными овощами. Для этого хорошенько промойте болгарский перец. Удалите его семена, а также плодоножку. Нарежьте овощ соломкой. Промойте зеленый лук. Нарежьте его колечками. Всыпьте овощи к куриной грудке за 5 минут до конца приготовления. В результате у вас получится максимально сочное и ароматное блюдо, которое выглядит ярко и аппетитно.