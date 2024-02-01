Съедят за 1 минуту. Новый салат из свеклы: на каждый день и на праздник

Салаты являются обособленным блюдом в любой кухне мира. Это одно из самых древних блюд. Во многом древним оно стало благодаря своей примитивности. По сути алгоритмы приготовления салатов схожи — это нарезка разных овощей и фруктов, добавление заправки.

Но, даже в готовке салатов надо знать определенные нюансы. Например, нельзя сочетать в салате горячие и холодные продукты. Иначе получится каша из растопленных холодных продуктов и загустевших горячих.

Не стоит нарезать ингредиенты по-разному. Всегда соблюдайте одинаковые пропорции. Так все продукты в салате правильно раскроются.

Приготовим вместе свекольный салат для праздника.

Ингредиенты для свекольного салата:

Капуста белокочанная – 300 г;

Свекла – 1 шт.;

Маринованные огурцы – 2 шт.;

Консервированная фасоль – 200 г;

Оливковое масло – 3 ст.л.;

Лимонный сок – 2 ст.л.;

Французская горчица в зернах – 1 ч.л.;

Чеснок – 2 зубчика;

Семена льна – 1 ч.л.;

Кунжут – 1 ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Шинкуем мелко капусту, которую ранее очистили от верхних листьев и избавили от кочерыжки. Солим капусту и обминаем руками.

Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и натираем на крупной терке. Добавляем свекольную массу к капусте.

Натираем аналогично свекле маринованные огурцы, добавляем вместе с фасолью в салат. Для заправки смешиваем лимонный сок с оливковым маслом.

Натираем мелко зубчики чеснока, добавляем к маслу и соку. Выкладываем в заправку горчицу и семена льна. Выливаем заправку в салат.

Обжариваем на сковороде семена кунжута 40 секунд и высыпаем в салат. Тщательно перемешиваем все компоненты.

Получается не только вкусный, но и полезный салат из свеклы.

Это хорошая замена привычным салатам с заправкой из майонеза.