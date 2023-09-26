Куриная колбаса в духовке: лучший рецепт

Устали каждый раз разочаровываться после покупки магазинной колбасы, так как вкус мяса в ней совсем не ощущается? Перестаньте тратить деньги на продукт, качество которого не может порадовать. Рассказываем, как готовится домашняя куриная колбаса в духовке, которая в миллион раз лучше покупных изделий из мяса.

Ох, какая она сочная и ароматная! Колбаска, что приготовлена своими руками, будет выигрышно смотреться на тарелке с мясной нарезкой. К тому же ее натуральный вкус похвалят абсолютно все.

Из какой части тушки готовится куриная колбаса в духовке

Чтобы домашняя колбаса, и правда, отличалась сочностью, не советуем брать обычное куриное филе. Ведь с ним есть риск, что изделие получится суховатым. Возьмите 1 кг филе куриного бедра, уже отделенного от костей. Это лучший выбор для приготовления самой сочной самодельной колбасы.

Ингредиенты

Куриное филе1 кг Сало150 г Чеснок3 зуб. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Горчица1,5 ст. л. Итальянские травы по вкусу Вода100 мл Кишки1 шт.

Приготовление

Нарежьте небольшим кубиком филе куриного бедра. Измельчите сало (без шкурки), используя мясорубку или блендер. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс либо через мясорубку.Соедините мелко нарезанную курицу с салом и чесноком. Добавьте сухую горчицу в зёрнах. Всыпьте черный молотый перец, соль и смесь итальянских трав. Влейте воду. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Наполните тщательно промытую свиную оболочку мясной смесью. Завяжите концы с двух сторон, используя обычную нитку. Выложите готовую колбасу на противень, застеленный фольгой. Влейте в него немного воды.Сделайте несколько проколов по всей колбасе при помощи зубочистки. Отправьте ее в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут. Затем переверните колбасу на другую сторону. Уберите ее снова в духовой шкаф. Выпекайте колбасу еще 25 минут при 180 градусах.

Кстати, чтобы упростить и ускорить процесс приготовления домашней колбасы, купите специальную насадку для мясорубки, которую можно найти на любом рынке или же в супермаркете. С ее помощью вы очень быстро сумеете начинить свиную оболочку.