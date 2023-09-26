Куриная колбаса в духовке: лучший рецепт

Устали каждый раз разочаровываться после покупки магазинной колбасы, так как вкус мяса в ней совсем не ощущается? Перестаньте тратить деньги на продукт, качество которого не может порадовать. Рассказываем, как готовится домашняя куриная колбаса в духовке, которая в миллион раз лучше покупных изделий из мяса.
Ох, какая она сочная и ароматная! Колбаска, что приготовлена своими руками, будет выигрышно смотреться на тарелке с мясной нарезкой. К тому же ее натуральный вкус похвалят абсолютно все.
Из какой части тушки готовится куриная колбаса в духовке
Чтобы домашняя колбаса, и правда, отличалась сочностью, не советуем брать обычное куриное филе. Ведь с ним есть риск, что изделие получится суховатым. Возьмите 1 кг филе куриного бедра, уже отделенного от костей. Это лучший выбор для приготовления самой сочной самодельной колбасы.
Ингредиенты
Куриное филе1 кг Сало150 г Чеснок3 зуб. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Горчица1,5 ст. л. Итальянские травы по вкусу Вода100 мл Кишки1 шт.
Приготовление
- Нарежьте небольшим кубиком филе куриного бедра. Измельчите сало (без шкурки), используя мясорубку или блендер. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс либо через мясорубку.Соедините мелко нарезанную курицу с салом и чесноком. Добавьте сухую горчицу в зёрнах. Всыпьте черный молотый перец, соль и смесь итальянских трав. Влейте воду. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
Наполните тщательно промытую свиную оболочку мясной смесью. Завяжите концы с двух сторон, используя обычную нитку. Выложите готовую колбасу на противень, застеленный фольгой. Влейте в него немного воды.Сделайте несколько проколов по всей колбасе при помощи зубочистки. Отправьте ее в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.
Затем переверните колбасу на другую сторону. Уберите ее снова в духовой шкаф. Выпекайте колбасу еще 25 минут при 180 градусах.
Кстати, чтобы упростить и ускорить процесс приготовления домашней колбасы, купите специальную насадку для мясорубки, которую можно найти на любом рынке или же в супермаркете. С ее помощью вы очень быстро сумеете начинить свиную оболочку.