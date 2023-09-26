Торт за 15 минут: без сахара и муки. Можно готовить, хоть каждый день

Бананы являются одним из самых популярных фруктов на планете. На самом деле бананы — это не фрукт, а травянистое растение. Бананы растут на деревьях, в дикой природе имеют довольно большие косточки.

Бананы были завезены в Европу давно. Изначально повара не знали, как можно использовать этот фрукт. Однако, спустя множество экспериментов стало ясно, что из бананов получаются отменные десерты.

Например, стали актуальны банановые торты в XX веке. Позднее начали производить банановые крема. Расскажем, как приготовить банановый торт.

Ингредиенты коржа для бананового торта:

банан — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

ванильная эссенция — 5 капель;

разрыхлитель — ч. л.;

соль — щепотка;

какао-порошок — 60 г;

Ингредиенты для крема:

творог — 200 г;

банан — шт.;

сок лимона — ст. л.;

ванильная эссенция — 5 капель;

сливочное масло — 50 г.

Приготовление бананового торта:

Очищаем и нарезаем круглыми пластинами бананы. Выкладываем бананы в чашу блендера, соединяем с яйцами и солью.

Вливаем ванильную эссенцию к бананам, высыпаем какао-порошок и разрыхлитель.

Взбиваем все компоненты в блендере до однородной массы. Перекладываем тесто в силиконовую форму для выпечки.

В духовке выпекаем корж при 180 градусах 20 минут. В это время создаем крем для торта — нарезаем оставшийся очищенный банан.

Выкладываем банан с творогом в чашу блендера, соединяем с соком лимона, ванильной эссенцией и размягченным сливочным маслом.

Взбиваем смесь до консистенции густого крема.

Приготовленный корж разрезаем на два тонких коржа. Бисквит должен быть влажным внутри.

Перекладываем крем в кондитерский мешок, отсаживаем розочки на поверхность одного из тонких коржей.

Выкладываем на кремовый слой второй корж, не прижимаем его плотно.

Вторую часть крема отсаживаем на верхушку торта.

Убираем торт в холодильник на час для стабилизации.

Можно избежать этапа со стабилизацией и подавать десерт на стол сразу после приготовления. Также рекомендуем посыпать банановый торт, например, шоколадной крошкой.