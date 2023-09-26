Торт за 15 минут: без сахара и муки. Можно готовить, хоть каждый день

Бананы являются одним из самых популярных фруктов на планете. На самом деле бананы — это не фрукт, а травянистое растение. Бананы растут на деревьях, в дикой природе имеют довольно большие косточки.
Бананы были завезены в Европу давно. Изначально повара не знали, как можно использовать этот фрукт. Однако, спустя множество экспериментов стало ясно, что из бананов получаются отменные десерты.
Например, стали актуальны банановые торты в XX веке. Позднее начали производить банановые крема. Расскажем, как приготовить банановый торт.
Ингредиенты коржа для бананового торта:
- банан — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- ванильная эссенция — 5 капель;
- разрыхлитель — ч. л.;
- соль — щепотка;
- какао-порошок — 60 г;
Ингредиенты для крема:
- творог — 200 г;
- банан — шт.;
- сок лимона — ст. л.;
- ванильная эссенция — 5 капель;
- сливочное масло — 50 г.
Приготовление бананового торта:
Очищаем и нарезаем круглыми пластинами бананы. Выкладываем бананы в чашу блендера, соединяем с яйцами и солью.
Вливаем ванильную эссенцию к бананам, высыпаем какао-порошок и разрыхлитель.
Взбиваем все компоненты в блендере до однородной массы. Перекладываем тесто в силиконовую форму для выпечки.
В духовке выпекаем корж при 180 градусах 20 минут. В это время создаем крем для торта — нарезаем оставшийся очищенный банан.
Выкладываем банан с творогом в чашу блендера, соединяем с соком лимона, ванильной эссенцией и размягченным сливочным маслом.
Взбиваем смесь до консистенции густого крема.
Приготовленный корж разрезаем на два тонких коржа. Бисквит должен быть влажным внутри.
Перекладываем крем в кондитерский мешок, отсаживаем розочки на поверхность одного из тонких коржей.
Выкладываем на кремовый слой второй корж, не прижимаем его плотно.
Вторую часть крема отсаживаем на верхушку торта.
Убираем торт в холодильник на час для стабилизации.
Можно избежать этапа со стабилизацией и подавать десерт на стол сразу после приготовления. Также рекомендуем посыпать банановый торт, например, шоколадной крошкой.