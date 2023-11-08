Такой невероятно красивый и сытный ужин точно удивит вас своим необычным вкусом. Куриное филе с картошкой в сливках запоминается своей особой нежностью и мягкостью. Ведь при стандартном приготовлении грудка часто получается суховатой, но редакция «Со Вкусом» исправила эту проблему.

Просто заливаем подготовленные ингредиенты сливочным соусом и ставим это всё на 40 минут в духовку. Так готовое мясо буквально тает во рту. Получается настолько вкусно, что вы захотите готовить эту вкуснятину через день! Отличное блюдо как на праздничный стол, так и для обычных семейных посиделок.

Куриное филе с картошкой в сливках: моменты приготовления

Готовить такую картошку с курицей — сплошное удовольствие: дело это несложное, а результат нравится всем. Да и вообще, запекание можно назвать одним из лучших способов тепловой обработки и в плане пользы для пищеварения, и в плане удобства для самой хозяйки. Ну а пока блюдо готовится, можно спокойно заниматься своими делами, наслаждаясь умопомрачительным ароматом из кухни.

Ингредиенты

Куриное филе800 г Картофель4 шт. Паприка1 ч. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Лук1 шт. Оливковое масло30 мл Сливки200 мл Яйцо2 шт. Карри1 ч. л. Прованские травы по вкусу Твердый сыр100 г Помидор1 шт.

Приготовление

Прямо в сковороду (круглую форму) нарежьте лук тонкими кольцами, сверху выложите нарезанный тонкими кружочками картофель. Влейте растительное масло и перемешайте. Затем выложите кусочки курицы. Посолите, поперчите по вкусу. В отдельной миске смешайте сливки с яйцами и специями. Получившейся смесью залейте курицу и картофель. Закройте сковороду фольгой и поставьте в духовку на 40 минут при 200 градусах. За 10 минут до готовности выложите на курицу ломтики помидора, посыпьте тертым сыром и снова поставьте в духовку.

Помимо сочной курицы, гарнир в этом блюде получается тоже очень вкусным: картофель мягко пропитывается мясным соком. Украсьте готовое блюдо любимой зеленью и подавайте к столу. Такое куриное филе прекрасно сочетается с салатом из свежих овощей и соленьями. Также обратите внимание на следующий рецепт — простой пирог из лаваша с курицей.