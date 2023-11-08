Нежный и с отличным сочетанием продуктов. Этот салат точно будет у вас в списке любимых

Приготовлению салатов учат даже детей, так как считается, что это блюдо одно из самых простых. Однако, оказывается, для того, чтобы сделать вкусный салат, не достаточно просто измельчить продукты. Нужно знать некоторые правила, которые сделают салат вкуснее.

Например, не стоит готовить салаты заранее. Лучше сделать это почти сразу перед подачей. Разумеется, исключение составляют салаты, которые требуют пропитки.

Отваривать овощи тоже надо по-особенному. Основной принцип заключается в варке в небольшом количестве воды. Тогда в овощах сохранится большое количество полезных веществ.

Создадим домашний нежный салат исходя из правил.

Ингредиенты для салата:

Куриное филе — 1 шт.;

Картофель — 2 шт.;

Яйца — 2 шт.;

Лук — 1 шт.;

Вода-150 мл;

Соль 0,5 ч.л.;

Сахар 1,5 ч.л.;

Уксус 9% — 1 ст.л.;

Плавленый сырок — 1 шт.

Ингредиенты для майонеза:

Масло растительное — 200 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Сок лимона — 1 ст.л.;

Горчица — 1 ч.л.;

Сахар — 1,5 ч.л.;

Соль — 0,5 ч.л.

Приготовление салата:

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. Заливаем лук горячей водой, всыпаем к нему соль, сахарный песок. Вливаем в лук уксус и оставляем мариноваться на 10-15 минут.

В это время готовим майонез — разбиваем в глубокую чашу яйцо, высыпаем к нему соль и сахар.

Вливаем лимонный сок и добавляем горчицу, накрываем яйцо погружным блендером.

Вливаем в чашу также растительное масло, взбиваем компоненты до образования белой густой массы. Отвариваем до готовности картофель и куриное мясо, варим вкрутую яйца.

Очищенный картофель натираем на крупной терке, выкладываем на дно плоского салатника.

Смазываем картофельный слой майонезом, выкладываем на него измельченное мясо.

Смазываем куриный слой майонезом, выкладываем равномерно на него маринованный лук, предварительно сливаем жидкость. Очищенные яйца натираем на луковый слой, смазываем майонезом.

Охлажденные сырки натираем на маленьких резцах терки на яичный слой.

Таким образом, получается нежный и воздушный салат с домашним майонезом.

Украсить его можно, например, зеленым луком и зеленью.