Куриные бедра в очень вкусном маринаде – готовим сытное блюдо на ужин

Такое мясо буквально тает во рту.

Куриные бедра в медово-соево-горчичном маринаде – идеальный вариант блюда на ужин или на обед, которое идеально подойдет к любому десерту. Предлагаем приготовить их по рецепту кулинарного блогера под ником zefirka_recipes и порадовать близких вкуснейшим мясом.

Самая нежная курочка

Ингредиенты:

куриные бедра, 4-5 шт;

соевый соус – 8 ст. л.

кетчуп – 3 ст. л;

мед – 1 ст. л;

горчица – 2 ч. л;

чеснок – 1-2 зубчика;

приправа к курице, по вкусу;

соль, перец.

Способ приготовления:

Окорочка хорошо помыть, высушить бумажным полотенцем, посолить, поперчить, добавить приправу к курице по вкусу.⠀

Далее в отдельной миске смешать соевый, жидкий мед, кетчуп и классическую горчицу. Пропустить чеснок через пресс и все тщательно перемешать до однородности.

Мясо выложить в форму и залить соусом. Запекать 25-30 минут при 180 градусах, после чего мясо перевернуть и держать в духовке при той же температуре еще столько же.

Подавать с любым гарниром или овощами.

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