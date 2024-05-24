Куриные бедра в очень вкусном маринаде – готовим сытное блюдо на ужин

Такое мясо буквально тает во рту.
Куриные бедра в медово-соево-горчичном маринаде – идеальный вариант блюда на ужин или на обед, которое идеально подойдет к любому десерту. Предлагаем приготовить их по рецепту кулинарного блогера под ником zefirka_recipes и порадовать близких вкуснейшим мясом.
Самая нежная курочка
Ингредиенты:
- куриные бедра, 4-5 шт;
- соевый соус – 8 ст. л.
- кетчуп – 3 ст. л;
- мед – 1 ст. л;
- горчица – 2 ч. л;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- приправа к курице, по вкусу;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Окорочка хорошо помыть, высушить бумажным полотенцем, посолить, поперчить, добавить приправу к курице по вкусу.⠀
Далее в отдельной миске смешать соевый, жидкий мед, кетчуп и классическую горчицу. Пропустить чеснок через пресс и все тщательно перемешать до однородности.
Мясо выложить в форму и залить соусом. Запекать 25-30 минут при 180 градусах, после чего мясо перевернуть и держать в духовке при той же температуре еще столько же.
Подавать с любым гарниром или овощами.
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