ГлавнаяРецептыИдеальное сочетание слоеного теста и клубники: простой рецепт «Наполеона» Идеальное сочетание слоеного теста и клубники: простой рецепт «Наполеона» На чтение: 2 минуты Торт «Наполеон» один из любимых десертов. И просто нельзя упустить возможность добавить к нему клубничных ноток. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот рецепт «Наполеона» поражает своей простотой. Обычно десерты такого уровня довольно капризны в исполнении, однако с этим рецептом у вас не возникнет никаких проблем. Читайте также Без мороженицы и других девайсов: рецепт клубничного мороженого в домашних условиях Рецепт «Наполеона» с клубникой Время: 2 часа + время в холодильнике Порций: 8 Ингредиенты: крем: – 3 яйца; – 300 грамм сахара; – 10 грамм ванильного сахара; – щепотка соли; – по 75 грамм муки и сливочного масла; – 750 миллилитров молока; клубничная начинка: – 300 грамм клубники; – 30 грамм сахара; – 30 грамм кукурузного крахмала; – 1 килограмм слоеного теста; – 1 чайная ложка лимонного сока. Приготовление: Смешиваем половину сахара, муку, соль и яйца. Тщательно все перемешиваем. В кастрюле соединяем молоко (должно быть комнатной температуры) и вторую половину сахара, а также ванилин. Доводим до кипения на среднем огне, постоянно помешиваем. Переливаем молочную смесь в яичную и перемешиваем. Возвращаем на огонь и варим до консистенции густой домашней сметаны. Снимаем с огня, добавляем масло и перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и охлаждаем. Теперь клубничная начинка. Смешиваем сахар, крахмал, лимонный сок и нарезанную клубнику. Варим до загустения, постоянно помешивая. Также накрываем пленкой и даем остыть. Размораживаем слоеное тесто. Вырезаем 4 колы по 20 сантиметров в диаметре и выкладываем на пергамент. Выпекаем вместе с обрезками при 200 градусах 15 – 20 минут. Даем коржам остыть и делим их пополам, должно получиться 8 кусочков. Собираем торт: корж, крем, каждый второй корж дополнительно смазываем клубничной начинкой. Снаружи крем смазываем кремом. Обрезки блендируем и посыпаем ими торт. Ставим на несколько часов в холодильник. Приятного аппетита! Вы почувствуете разницу: как замариновать шашлык в вине. Поделитесь с друзьями