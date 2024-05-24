Идеальное сочетание слоеного теста и клубники: простой рецепт «Наполеона»

Торт «Наполеон» один из любимых десертов. И просто нельзя упустить возможность добавить к нему клубничных ноток.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот рецепт «Наполеона» поражает своей простотой. Обычно десерты такого уровня довольно капризны в исполнении, однако с этим рецептом у вас не возникнет никаких проблем.

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Рецепт «Наполеона» с клубникой

Время: 2 часа + время в холодильнике

Порций: 8

Ингредиенты:

крем:

– 3 яйца;

– 300 грамм сахара;

– 10 грамм ванильного сахара;

– щепотка соли;

– по 75 грамм муки и сливочного масла;

– 750 миллилитров молока;

клубничная начинка:

– 300 грамм клубники;

– 30 грамм сахара;

– 30 грамм кукурузного крахмала;

– 1 килограмм слоеного теста;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Смешиваем половину сахара, муку, соль и яйца. Тщательно все перемешиваем. В кастрюле соединяем молоко (должно быть комнатной температуры) и вторую половину сахара, а также ванилин. Доводим до кипения на среднем огне, постоянно помешиваем. Переливаем молочную смесь в яичную и перемешиваем. Возвращаем на огонь и варим до консистенции густой домашней сметаны. Снимаем с огня, добавляем масло и перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и охлаждаем. Теперь клубничная начинка. Смешиваем сахар, крахмал, лимонный сок и нарезанную клубнику. Варим до загустения, постоянно помешивая. Также накрываем пленкой и даем остыть. Размораживаем слоеное тесто. Вырезаем 4 колы по 20 сантиметров в диаметре и выкладываем на пергамент. Выпекаем вместе с обрезками при 200 градусах 15 – 20 минут. Даем коржам остыть и делим их пополам, должно получиться 8 кусочков. Собираем торт: корж, крем, каждый второй корж дополнительно смазываем клубничной начинкой. Снаружи крем смазываем кремом. Обрезки блендируем и посыпаем ими торт. Ставим на несколько часов в холодильник.

Приятного аппетита!

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