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Идеальное сочетание слоеного теста и клубники: простой рецепт «Наполеона»

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Идеальное сочетание слоеного теста и клубники: простой рецепт «Наполеона»

Торт «Наполеон» один из любимых десертов. И просто нельзя упустить возможность добавить к нему клубничных ноток.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот рецепт «Наполеона» поражает своей простотой. Обычно десерты такого уровня довольно капризны в исполнении, однако с этим рецептом у вас не возникнет никаких проблем.

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Рецепт «Наполеона» с клубникой

Время: 2 часа + время в холодильнике

Порций: 8

Ингредиенты:

крем:
– 3 яйца;
– 300 грамм сахара;
– 10 грамм ванильного сахара;
– щепотка соли;
– по 75 грамм муки и сливочного масла;
– 750 миллилитров молока;
клубничная начинка:
– 300 грамм клубники;
– 30 грамм сахара;
– 30 грамм кукурузного крахмала;
– 1 килограмм слоеного теста;
– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

  1. Смешиваем половину сахара, муку, соль и яйца. Тщательно все перемешиваем.
  2. В кастрюле соединяем молоко (должно быть комнатной температуры) и вторую половину сахара, а также ванилин. Доводим до кипения на среднем огне, постоянно помешиваем.
  3. Переливаем молочную смесь в яичную и перемешиваем. Возвращаем на огонь и варим до консистенции густой домашней сметаны.
  4. Снимаем с огня, добавляем масло и перемешиваем.
  5. Накрываем пищевой пленкой и охлаждаем.
  6. Теперь клубничная начинка. Смешиваем сахар, крахмал, лимонный сок и нарезанную клубнику. Варим до загустения, постоянно помешивая.
  7. Также накрываем пленкой и даем остыть.
  8. Размораживаем слоеное тесто. Вырезаем 4 колы по 20 сантиметров в диаметре и выкладываем на пергамент. Выпекаем вместе с обрезками при 200 градусах 15 – 20 минут.
  9. Даем коржам остыть и делим их пополам, должно получиться 8 кусочков.
  10. Собираем торт: корж, крем, каждый второй корж дополнительно смазываем клубничной начинкой.
  11. Снаружи крем смазываем кремом.
  12. Обрезки блендируем и посыпаем ими торт.
  13. Ставим на несколько часов в холодильник.

Приятного аппетита!

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