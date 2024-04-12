Куриные крылышки на мангале: готовим идеальное блюдо для уикенда

Благодаря соусу, крылышки получаются со вкусной хрустящей корочкой. Подавать их можно с овощами и любым соусом.

В преддверии выходных, которые обещают быть теплыми и солнечными, самое время подыскать рецепт вкусного блюда на гриле. Например, можно приготовить на нем куриные крылышки. Как сделать это максимально вкусно, рассказал и показал одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Карамелизированные крылышки с румяной корочкой станут отличным решением для меню на уикенд.

Куриные крылышки на мангале

Ингредиенты:

куриные крылышки – 2,5 кг;

крупная соль – 1,5 ч. л;

черный перец – 1 ч. л;

растительное масло – 2-3 ст. л;

томатный соус – 4 ст. л (не кислый);

соус наршараб – 1 ст. л;

чеснок – 2 зубчика;

мед – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Крылышки помыть, разрезать по суставу на две части. Лучше покупать крылышки без тонкого конца

Посыпаем их солью и перцем, добавить растительное масло, хорошо перемешать и надеть на шампуры. На углях готовить до корочки, это примерно 18-20 минут.

Соус для карамелизации лучше приготовить заблаговременно, пока прогорают дрова. Для этого смешать томатный соус, соус наршараб, добавить туда пропущенный через пресс чеснок и мед.

Этим соусом смазать крылышки и подержать их на мангале еще около двух минут: по минуте с каждой стороны.

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