Острая домашняя приправа: рецепт пикантной заготовки

Приправа имеет очень яркие вкус и аромат, поэтому любое блюдо с ней получится особенным.

Острые приправы пользуются популярностью среди тех, кто любит добавлять в привычные блюда яркий вкус. Они в изобилии продаются в магазинах, но не менее вкусную и куда более полезную приправу можно приготовить и в домашних условиях. Несмотря на то, что сезон консервации уже почти закончился, порцию такой приправы можно приготовить, купив на рынке овощи. Рецептом такой приправы поделились в блоге «Домашняя консервация».

Домашняя острая приправа

Ингредиенты:

помидоры – 2,5 кг;

морковь – 1 кг;

сладкий перец – 1 кг;

яблоки – 1 кг;

красный стручковой перец – 100 гр;

чеснок – 200 гр;

уксус – 1 стакан;

сахар – 1 стакан;

подсолнечное масло – 1 стакан;

соль – 1/4 стакана.

Способ приготовления:

Овощи почистить, вымыть, обсушить и пропустить через мясорубку. Получившуюся овощную смесь переложить в кастрюлю для варки и довести до кипения. Добавить в кипящую массу по одному стакану столового уксуса (3-5%), сахара и подсолнечному масла, четверть стакана соли, перемешать и варить при слабом кипении в течение часа., регулярно помешивая приправу, чтобы не пригорела.

По истечении этого времени добавить в приправу 200 г пропущенного через мясорубку чеснока, проварить еще 10 минут и выключить огонь.

Приправу сразу же, пока она горячая, нужно разложить по заранее вымытым и стерилизованным банкам и закатать крышками.

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