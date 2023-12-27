Приготовить куриный холодец без желатина может даже начинающая хозяйка. При соблюдении нескольких правил блюдо получится прозрачным, а не мутным, хорошо застынет и будет обладать сказочным вкусом. А чего еще можно хотеть от такого новогоднего кушанья?

Чтобы холодец отлично держал форму, добавлять в него желатин не нужно. Достаточно взять куриные лапки, благодаря которым он быстро застынет. Также стоит помнить и о том, как варить холодец. Если вы не хотите, чтобы он получился мутным, следите за нагревом. Варить мясо необходимо исключительно на самом слабом огне.

Как приготовить вкусный куриный холодец без желатина

Для придания этому блюду праздничного внешнего вида рекомендуем использовать не обычные глубокие тарелки, а большую форму для выпекания. Круглая емкость для готовки кекса прекрасно подойдет для данной задачи.

Ингредиенты

Курица1,3 кг Куриные лапки600 г Морковь1 шт. Лук1 шт. Чеснок3 зуб. Черный перец (горошком)15 шт. Соль1 ст. л. Горошек3 ст. л. Петрушка по вкусу Вода2 л

Приготовление

Тщательно промываем курицу и куриные лапки. Помещаем их в большую кастрюлю. Вливаем в нее воду. Доводим всё до кипения. Варим мясо в течение 2 минут. Сливаем жидкость.Промываем курицу. Заливаем ее новой водой. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Снимаем образовавшуюся пену. Очищаем луковицу и морковку. Добавляем их к мясу.Всыпаем в кастрюлю горошинки черного перца и соль. Перемешиваем. Снова всё доводим до кипения. Убавляем огонь до минимального. Варим курицу в течение 2,5 часов со слегка приоткрытой крышкой. Готовое мясо отделяем от костей. Разбираем его на волокна. Процеживаем через сито бульон. Отварную морковь нарезаем на кружочки.В круглую форму для кекса вливаем 2 половника бульона. Выкладываем по кругу морковные кружочки, консервированный горошек и листики свежей петрушки. Сверху выкладываем куриное мясо, равномерно его распределяя.Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Выкладываем чеснок сверху на мясо. Заливаем всё бульоном. Оставляем форму до полного остывания на кухне. Затем убираем блюдо в холодильник на 10–12 часов. Готово!

Подавать куриный холодец следует, как и классический, с хреном, горчицей и бородинским хлебушком. Гости будут без ума от такого аппетитного и сытного кушанья. А из какого вида мяса вы обычно готовите холодец? Поделитесь с нами рецептом, который еще ни разу вас не подводил.