Ни духовку включать, ни отмывать плиту от жирных брызг вам не придется, если вы будете готовить ароматный куриный рулет с яйцом и сыром. Выходит такая закуска безумно сочной. А всё потому, что готовится она в пергаменте на сковороде (без добавления подсолнечного масла).

Вам необходимо лишь завернуть в пекарскую бумагу мясной фарш с начинкой и залить заготовки кипящей водой. Уже по истечении 20 минут блюдо можно будет убирать со сковороды. Ну разве это не простейшая инструкция приготовления?

Как приготовить сочный куриный рулет с яйцом и сыром

В качестве начинки для такого рулета советуем использовать всего 2 ингредиента, соединять которые майонезом вам не придется. Отварите яйца заранее и натрите твердый сыр. С таким наполнением рулетики будут просто умопомрачительными.

Ингредиенты

Куриный фарш600 г Яйцо3 шт. Твердый сыр150 г Сливочное масло30 г Панировочные сухари2 ст. л. Орегано1 ч. л. Черный перец (молотый)0,5 ч. л. Вода200 мл Соль по вкусу

Приготовление

В глубокой емкости соединяем куриный фарш с панировочными сухарями. Всыпаем орегано, черный молотый перец и соль по вкусу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородности. Помещаем яйца в кастрюлю или в сотейник. Заливаем их водой и отправляем на огонь. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Убавляем нагрев и варим яйца в течение 10 минут. Остужаем их.Очищаем яйца от скорлупы. Нарезаем их небольшим кубиком. Берем твердый сыр. Натираем его на терке с крупными ячейками.Смазываем лист пергамента размягченным или же растопленным сливочным маслом. Выкладываем на него треть от общего количество куриного фарша. Равномерно распределяем мясо, формируя из него прямоугольный пласт. Выкладываем на фарш третью часть от яиц и сверху посыпаем всё таким же количеством твердого сыра. Сворачиваем мясо с начинкой в плотный рулет с помощью пергамента. Запечатываем края. Проделываем то же и с остальными ингредиентами.Выкладываем заготовки в пергаменте на сковороду. Заливаем их кипящей водой. После повторного закипания жидкости убавляем огонь до среднего. Накрываем сковороду крышкой.Готовим рулетики по 10–12 минут с каждой стороны. Затем даем им остыть при комнатной температуре. Убираем мясные изделия в пергаменте на 2–3 часа в холодильник. Готово!

Не пропускайте этап с отправкой рулетиков в холодильник. Благодаря этому они станут более плотными. Потом вы сможете готовить с таким мясным изделием отменные бутерброды. Во время нарезки куриные рулетики не будут разваливаться.