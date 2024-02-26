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Куриный рулет с яйцом и сыром

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Куриный рулет с яйцом и сыром

Ни духовку включать, ни отмывать плиту от жирных брызг вам не придется, если вы будете готовить ароматный куриный рулет с яйцом и сыром. Выходит такая закуска безумно сочной. А всё потому, что готовится она в пергаменте на сковороде (без добавления подсолнечного масла).

Вам необходимо лишь завернуть в пекарскую бумагу мясной фарш с начинкой и залить заготовки кипящей водой. Уже по истечении 20 минут блюдо можно будет убирать со сковороды. Ну разве это не простейшая инструкция приготовления?

Как приготовить сочный куриный рулет с яйцом и сыром

В качестве начинки для такого рулета советуем использовать всего 2 ингредиента, соединять которые майонезом вам не придется. Отварите яйца заранее и натрите твердый сыр. С таким наполнением рулетики будут просто умопомрачительными.

Ингредиенты

Куриный фарш600 г Яйцо3 шт. Твердый сыр150 г Сливочное масло30 г Панировочные сухари2 ст. л. Орегано1 ч. л. Черный перец (молотый)0,5 ч. л. Вода200 мл Соль по вкусу

Приготовление

    В глубокой емкости соединяем куриный фарш с панировочными сухарями. Всыпаем орегано, черный молотый перец и соль по вкусу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородности.

    Куриный рулет с яйцом и сыром

    Помещаем яйца в кастрюлю или в сотейник. Заливаем их водой и отправляем на огонь. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Убавляем нагрев и варим яйца в течение 10 минут. Остужаем их.Очищаем яйца от скорлупы. Нарезаем их небольшим кубиком. Берем твердый сыр. Натираем его на терке с крупными ячейками.Смазываем лист пергамента размягченным или же растопленным сливочным маслом. Выкладываем на него треть от общего количество куриного фарша. Равномерно распределяем мясо, формируя из него прямоугольный пласт.

    Куриный рулет с яйцом и сыром

    Выкладываем на фарш третью часть от яиц и сверху посыпаем всё таким же количеством твердого сыра. Сворачиваем мясо с начинкой в плотный рулет с помощью пергамента. Запечатываем края. Проделываем то же и с остальными ингредиентами.Выкладываем заготовки в пергаменте на сковороду. Заливаем их кипящей водой. После повторного закипания жидкости убавляем огонь до среднего. Накрываем сковороду крышкой.Готовим рулетики по 10–12 минут с каждой стороны. Затем даем им остыть при комнатной температуре. Убираем мясные изделия в пергаменте на 2–3 часа в холодильник. Готово!

    Куриный рулет с яйцом и сыром

Не пропускайте этап с отправкой рулетиков в холодильник. Благодаря этому они станут более плотными. Потом вы сможете готовить с таким мясным изделием отменные бутерброды. Во время нарезки куриные рулетики не будут разваливаться.

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