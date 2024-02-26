Она просто тает во рту. Курица в кефире: удобный и простой рецепт приготовления

Приготовить вкусный и полезный ужин всегда для кулинаров было сложной задачей. Не всем для удовлетворения чувства голода подходит салатик из капусты и моркови, особенно после трудного трудового дня.

Необходимо понимать, что после тяжелой нагрузки стоит употреблять много белковой пищи. Например, курицу. Но, не все понимают, как можно сделать ее менее калорийной и при этом сохранить сочность и вкус.

Сейчас есть большое количество разных полезных рецептов запеченной курицы. Можно сделать курицу в кефире, так мясо получится нежным и мягким. При этом это блюдо не будет сильно вредить желудку и не прибавит лишних килограмм. Расскажем способ готовки курицы в кефире.

Ингредиенты для курицы в кефире:

куриные бедра — 4 шт.;

репчатый лук — ½ шт.;

кефир — 200 мл;

сладкая паприка — ч.л.;

молотый перец;

соль — ½ ч.л.

Приготовление курицы в кефире:

Тщательно промываем куриные бедра, посыпаем солью и молотым перцем. Нарезаем полукольцами лук, ½ выкладываем в глубокую тару.

Выкладываем на луковую подушку 3 куриных бедра и заливаем их кефиром. Посыпаем бедра остатками лука, кладем последнее бедро, поливаем его кефиром.

Переворачиваем куриные бедра, смешиваем с луком и кефиром. Маринуем бедра в холодильнике минимум час.

После маринования удаляем лук с бедер, кладем в миску кожицей вверх. Посыпаем бедра паприкой, распределяем специи по кожице.

В рукав для запекания выливаем кефир с луком. Наверх кефира и лука кладем куриные бедра и запечатываем рукав.

Выкладываем рукав на противень и запекаем в духовке при 180 градусах 45-50 минут.

После запекания сразу разрезаем рукав.

Подавать курицу можно с любым гарниром, будь то картофель, крупы или макаронные изделия.