Она просто тает во рту. Курица в кефире: удобный и простой рецепт приготовления

Приготовить вкусный и полезный ужин всегда для кулинаров было сложной задачей. Не всем для удовлетворения чувства голода подходит салатик из капусты и моркови, особенно после трудного трудового дня.
Необходимо понимать, что после тяжелой нагрузки стоит употреблять много белковой пищи. Например, курицу. Но, не все понимают, как можно сделать ее менее калорийной и при этом сохранить сочность и вкус.
Сейчас есть большое количество разных полезных рецептов запеченной курицы. Можно сделать курицу в кефире, так мясо получится нежным и мягким. При этом это блюдо не будет сильно вредить желудку и не прибавит лишних килограмм. Расскажем способ готовки курицы в кефире.
Ингредиенты для курицы в кефире:
- куриные бедра — 4 шт.;
- репчатый лук — ½ шт.;
- кефир — 200 мл;
- сладкая паприка — ч.л.;
- молотый перец;
- соль — ½ ч.л.
Приготовление курицы в кефире:
Тщательно промываем куриные бедра, посыпаем солью и молотым перцем. Нарезаем полукольцами лук, ½ выкладываем в глубокую тару.
Выкладываем на луковую подушку 3 куриных бедра и заливаем их кефиром. Посыпаем бедра остатками лука, кладем последнее бедро, поливаем его кефиром.
Переворачиваем куриные бедра, смешиваем с луком и кефиром. Маринуем бедра в холодильнике минимум час.
После маринования удаляем лук с бедер, кладем в миску кожицей вверх. Посыпаем бедра паприкой, распределяем специи по кожице.
В рукав для запекания выливаем кефир с луком. Наверх кефира и лука кладем куриные бедра и запечатываем рукав.
Выкладываем рукав на противень и запекаем в духовке при 180 градусах 45-50 минут.
После запекания сразу разрезаем рукав.
Подавать курицу можно с любым гарниром, будь то картофель, крупы или макаронные изделия.