ГлавнаяРецептыКусочек осени у вас на тарелке: пошаговый рецепт яблочного тарта Кусочек осени у вас на тарелке: пошаговый рецепт яблочного тарта На чтение: 2 минуты Осень – это время, когда сады покрываются палитрой оттенков, а на кухне начинают царить запахи свежих сезонных фруктов. Среди этой феерии вкусов и ароматов яблоки занимают особое место. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Яблочный тарт – это сочетание легкого, хрустящего основания и ароматных тающих во рту яблок. Это непревзойденный десерт для любого вкуса и случая. Не пропустите Осеннее блюдо за 45 минут: готовим куриные голени с тыквой и фетой Рецепт яблочного тарта Время: 1 час Порций: 8 Ингредиенты: – 500 грамм муки; – 200 грамм сахара; – 200 грамм масла; – 3 яйца; – 120 грамм сливок; – 5 больших яблок; – 30 миллилитров лимонного сока; – корица по вкусу. Приготовление: Нарежьте холодное сливочное масло кубиками и уложите в кухонный комбайн. К маслу добавить муку, 100 г сахара, яйца и сливки. Измельчите до рассыпчатого состояния. Если нет комбайна, сделайте все это руками. Выложите заготовку на стол и замесите гладкое тесто. Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте на ломтики. Сбрызните лимонным соком и перемешайте. Добавьте корицу и 100 грамм сахара. Отрежьте 1/4 теста и раскатайте. Выложите тесто на противень, а в него поместите яблоки. Используйте оставшееся тесто, чтобы создать шахматный узор поверх теста. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут. Старинный украинский рецепт: приготовьте кифлики, которые вам точно захочется повторить. Поделитесь с друзьями