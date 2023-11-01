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Кусочек осени у вас на тарелке: пошаговый рецепт яблочного тарта

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Кусочек осени у вас на тарелке: пошаговый рецепт яблочного тарта

Осень – это время, когда сады покрываются палитрой оттенков, а на кухне начинают царить запахи свежих сезонных фруктов. Среди этой феерии вкусов и ароматов яблоки занимают особое место.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Яблочный тарт – это сочетание легкого, хрустящего основания и ароматных тающих во рту яблок. Это непревзойденный десерт для любого вкуса и случая.

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Рецепт яблочного тарта

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 500 грамм муки;
– 200 грамм сахара;
– 200 грамм масла;
– 3 яйца;
– 120 грамм сливок;
– 5 больших яблок;
– 30 миллилитров лимонного сока;
– корица по вкусу.

Приготовление:

  • Нарежьте холодное сливочное масло кубиками и уложите в кухонный комбайн.
  • К маслу добавить муку, 100 г сахара, яйца и сливки.
  • Измельчите до рассыпчатого состояния.
  • Если нет комбайна, сделайте все это руками.
  • Выложите заготовку на стол и замесите гладкое тесто.
  • Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
  • Яблоки очистите от кожуры и нарежьте на ломтики.
  • Сбрызните лимонным соком и перемешайте.
  • Добавьте корицу и 100 грамм сахара.
  • Отрежьте 1/4 теста и раскатайте.
  • Выложите тесто на противень, а в него поместите яблоки.
  • Используйте оставшееся тесто, чтобы создать шахматный узор поверх теста.
  • Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.

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