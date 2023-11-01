Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить холодную лапшу с соевым молоком "Конггуксу". Кешью можно заменить на арахис или кедровый орех. Если хотите сократить время приготовления блюда, то возьмите готовое соевое молоко, но в составе не должно быть сахара и ароматизаторов. Из овощей в лапшу также можно добавить ростки сои.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Лапша Блюдо: Супы / Холодные супы География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вода 600 Миллилитров
- Соевые бобы 50 Грамм
- Кешью 35 Грамм
- Соль По вкусу
- Огурец 50 Грамм
- Помидоры 50 Грамм
- Кунжут 1 Чайная ложка
- Лапша 80 Грамм (пшеничная лапша "Сомен")
Количество порций 1
Калорийность
62 ккал
Калорийность
2 г
Белки
2 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Холодная лапша с соевым молоком "Конггуксу"»
Подготовьте все ингредиенты.
Соевые бобы предварительно замочите в воде на ночь.
После слейте воду, промойте сою и залейте чистой водой. Доведите до кипения, добавьте соль и варите на небольшом огне около 1 часа.
Добавьте орехи и пробейте блендером сою с орехами и водой.
Процедите получившуюся жидкость через мелкое сито или марлю. Остудите соевое молоко и охладите в холодильнике.
Отварите лапшу по инструкции. Затем промойте в холодной воде и откиньте на сито.
Мелко нашинкуйте огурец, помидор нарежьте кружочками или на четвертинки.
Выложите в миску лапшу, влейте соевое молоко. Сверху выложите овощи и добавьте жареный кунжут. Также можно добавить пару кубиков льда.
Холодная лапша с соевым молоком готова, приятного аппетита!