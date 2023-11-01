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Холодная лапша с соевым молоком «Конггуксу»

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Холодная лапша с соевым молоком «Конггуксу»

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить холодную лапшу с соевым молоком "Конггуксу". Кешью можно заменить на арахис или кедровый орех. Если хотите сократить время приготовления блюда, то возьмите готовое соевое молоко, но в составе не должно быть сахара и ароматизаторов. Из овощей в лапшу также можно добавить ростки сои.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Лапша Блюдо: Супы / Холодные супы География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 600 Миллилитров
  • Соевые бобы 50 Грамм
  • Кешью 35 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Огурец 50 Грамм
  • Помидоры 50 Грамм
  • Кунжут 1 Чайная ложка
  • Лапша 80 Грамм (пшеничная лапша "Сомен")

Количество порций 1

Калорийность

62 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Холодная лапша с соевым молоком "Конггуксу"»

Холодная лапша с соевым молоком "Конггуксу"

Подготовьте все ингредиенты.

Холодная лапша с соевым молоком "Конггуксу"

Соевые бобы предварительно замочите в воде на ночь.

Холодная лапша с соевым молоком "Конггуксу"

После слейте воду, промойте сою и залейте чистой водой. Доведите до кипения, добавьте соль и варите на небольшом огне около 1 часа.

Холодная лапша с соевым молоком "Конггуксу"

Добавьте орехи и пробейте блендером сою с орехами и водой.

Холодная лапша с соевым молоком "Конггуксу"

Процедите получившуюся жидкость через мелкое сито или марлю. Остудите соевое молоко и охладите в холодильнике.

Холодная лапша с соевым молоком "Конггуксу"

Отварите лапшу по инструкции. Затем промойте в холодной воде и откиньте на сито.

Холодная лапша с соевым молоком "Конггуксу"

Мелко нашинкуйте огурец, помидор нарежьте кружочками или на четвертинки.

Холодная лапша с соевым молоком "Конггуксу"

Выложите в миску лапшу, влейте соевое молоко. Сверху выложите овощи и добавьте жареный кунжут. Также можно добавить пару кубиков льда.

Холодная лапша с соевым молоком "Конггуксу"

Холодная лапша с соевым молоком готова, приятного аппетита!

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