Легкий салат к мясным блюдам: как совместить рукколу и свеклу в одной изысканной закуске

Салат из свеклы и рукколы – идеальный выбор для закуски во время семейных посиделок. Он станет отличным дополнением к мясным блюдам.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот салат с рукколой и свеклой имеет свежий вкус, который дополняется нежными оттенками сыра и семян подсолнечника. Он идеально подойдет как легкая закуска к любому мясному обеду.

Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге

Салат из рукколы и свеклы

Время: 25 минут

25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 грамм свеклы (2 средних кусочка);

– 100 грамм рукколы;

– 100 грамм сыра фета;

– 15 миллилитров оливкового масла;

– 15 грамм меда;

– 20 грамм горчицы;

– 50 граммов семян подсолнечника очищенных;

– специи: соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свеклу помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками и запеките в разогретой до 180°С духовке около 25 минут. После запекания выньте свеклу из духовки и оставьте остывать. Сыр фета нарежьте кубиками, а руколу измельчите. Смешайте в стакане оливковое масло, мед, горчицу и специи. Обжарьте семечки подсолнечника на разогретой сковороде. Измельченный сыр, свеклу, руколу и семена подсолнечника выложить в одну миску. Затем влейте соус и тщательно перемешайте ингредиенты. Салат готов.

Что приготовить на Пасху: отборные рецепты особенных блюд.