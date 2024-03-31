ГлавнаяРецептыЛегкий салат к мясным блюдам: как совместить рукколу и свеклу в одной изысканной закуске Легкий салат к мясным блюдам: как совместить рукколу и свеклу в одной изысканной закуске На чтение: 1 минута Салат из свеклы и рукколы – идеальный выбор для закуски во время семейных посиделок. Он станет отличным дополнением к мясным блюдам. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат с рукколой и свеклой имеет свежий вкус, который дополняется нежными оттенками сыра и семян подсолнечника. Он идеально подойдет как легкая закуска к любому мясному обеду. Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Салат из рукколы и свеклы Время: 25 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 400 грамм свеклы (2 средних кусочка); – 100 грамм рукколы; – 100 грамм сыра фета; – 15 миллилитров оливкового масла; – 15 грамм меда; – 20 грамм горчицы; – 50 граммов семян подсолнечника очищенных; – специи: соль и перец по вкусу. Приготовление: Свеклу помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками и запеките в разогретой до 180°С духовке около 25 минут. После запекания выньте свеклу из духовки и оставьте остывать. Сыр фета нарежьте кубиками, а руколу измельчите. Смешайте в стакане оливковое масло, мед, горчицу и специи. Обжарьте семечки подсолнечника на разогретой сковороде. Измельченный сыр, свеклу, руколу и семена подсолнечника выложить в одну миску. Затем влейте соус и тщательно перемешайте ингредиенты. Салат готов. Что приготовить на Пасху: отборные рецепты особенных блюд. Поделитесь с друзьями