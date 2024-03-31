Описание приготовления:

Если вы заранее замаринуете куриные бедрышки в сметане, то за 25 минут получите отличный обед или ужин без вашего участия — аэрофритюрница приготовит курицу сама. Вам останется лишь дождаться звукового сигнала. Подавайте ее с салатом, кашей, макаронами и т.д.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Куриные бедра 3 Штуки

Сметана 100 Миллилитров

Приправа для курицы 1 Чайная ложка

Масло растительное 30 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

133 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица в аэрофритюрнице»

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно использовать любую часть курицы: крылышки, бедрышки, голени или филе.

Бедрышки промойте в воде, обсушите бумажными салфетками. Выложите их в миску или тарелку и присыпьте приправой для курицы. Необязательно использовать именно эту приправу — можно добавить ту, которая вам больше всего по вкусу.

Добавьте сметану любой жирности или не жирный майонез, тщательно все перемешайте и оставьте для маринования минимум на 30-40 минут при комнатной температуре. Если любите более яркие вкусы курицы, то влейте немного соевого соуса, соуса терияки, лимонный сок или т.д.

Сбрызните решетку аэрофритюрницы (мультипечи) растительным маслом и выложите на нее бедрышки кожей вверх.

Активируйте на табло 180 градусов и выставьте 25 минут. Запекайте бедрышки примерно 15 минут, затем проверьте их и сбрызните растительным маслом, чтобы получалась румяная корочка.

Выложите аппетитную курицу из чаши аэрофритюрницы и подайте к столу горячей. Приятного вам аппетита!