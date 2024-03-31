Описание приготовления:
Если вы заранее замаринуете куриные бедрышки в сметане, то за 25 минут получите отличный обед или ужин без вашего участия — аэрофритюрница приготовит курицу сама. Вам останется лишь дождаться звукового сигнала. Подавайте ее с салатом, кашей, макаронами и т.д.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Куриные бедра 3 Штуки
- Сметана 100 Миллилитров
- Приправа для курицы 1 Чайная ложка
- Масло растительное 30 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
133 ккал
Калорийность
2 г
Белки
2 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица в аэрофритюрнице»
Подготовьте указанные ингредиенты. Можно использовать любую часть курицы: крылышки, бедрышки, голени или филе.
Бедрышки промойте в воде, обсушите бумажными салфетками. Выложите их в миску или тарелку и присыпьте приправой для курицы. Необязательно использовать именно эту приправу — можно добавить ту, которая вам больше всего по вкусу.
Добавьте сметану любой жирности или не жирный майонез, тщательно все перемешайте и оставьте для маринования минимум на 30-40 минут при комнатной температуре. Если любите более яркие вкусы курицы, то влейте немного соевого соуса, соуса терияки, лимонный сок или т.д.
Сбрызните решетку аэрофритюрницы (мультипечи) растительным маслом и выложите на нее бедрышки кожей вверх.
Активируйте на табло 180 градусов и выставьте 25 минут. Запекайте бедрышки примерно 15 минут, затем проверьте их и сбрызните растительным маслом, чтобы получалась румяная корочка.
Выложите аппетитную курицу из чаши аэрофритюрницы и подайте к столу горячей. Приятного вам аппетита!