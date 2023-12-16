ГлавнаяРецептыЛегко и быстро: как приготовить сырник без выпекания – проверенный рецепт на Новый год Легко и быстро: как приготовить сырник без выпекания – проверенный рецепт на Новый год На чтение: 2 минуты Вкусный праздничный десерт можно приготовить без выпечки. Попробуйте сделать сырник с печеньем Орео – он точно понравится всем вашим гостям. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Десерт по этому рецепту получается в меру сладким. Кроме печенья, можно использовать для подачи любимые фрукты. Будет вкусно Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали Чизкейк с Орео без выпечки Время: 1 час 30 минут Порций: 1 Ингредиенты для коржа: – 20 печений Орео; – 4 столовые ложки растопленного масла; – щепотка соли. Сырная масса: – 700 граммов кисломолочного сыра; – 250 граммов сливок; – 1 чайная ложка сахарной пудры; – 1 пакетик ванильного сахара; – 1 пакетик желатина; – 200 граммов белого шоколада; – 10 печений Орео. Шоколадная глазурь: – 60 миллилитров молока; – 1 столовая ложка какао; – 70 граммов темного шоколада. Для украшения: – взбитые сливки; – печенье Орео Украсьте сырник печеньем по своему вкусу / Фото Unsplash Приготовление: Измельчите печенье для коржа в блендере. Добавьте растопленное сливочное масло, щепотку соли и перемешайте. Разложите массу из печенья по дну 21-сантиметровой формы и разровняйте. Взбейте жирные сливки до стойкости. Добавьте творог, сахар, ванильный сахар и перемешайте миксером на средней скорости. Разломайте белый шоколад и растопите его на пару или в микроволновке. В творожную массу влейте теплый шоколад и перемешайте миксером на средней скорости, пока ингредиенты не соединятся. Добавьте разбавленный желатин и перемешайте миксером. После этого положите в творожную массу нарезанные четвертинки печенья Oрео и снова перемешайте. Разровняйте творожную массу в форме. Поставьте сырник в холодильник минимум на 6 часов. Налейте молоко в кастрюлю, добавьте столовую ложку какао и, перемешивая, доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте шоколад, размешайте, пока он не растает. Если начинка очень густая, добавьте 1 – 2 столовых ложки кипяченого горячего молока и хорошо перемешайте. Готовую глазурь вылейте на сырник и разровняйте. Украсьте взбитыми сливками и половинками печенья Орео. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить медовик без раскачки коржей – это очень просто и быстро. Поделитесь с друзьями