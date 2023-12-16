Легко и быстро: как приготовить сырник без выпекания – проверенный рецепт на Новый год

Вкусный праздничный десерт можно приготовить без выпечки. Попробуйте сделать сырник с печеньем Орео – он точно понравится всем вашим гостям.

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Десерт по этому рецепту получается в меру сладким. Кроме печенья, можно использовать для подачи любимые фрукты.

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Чизкейк с Орео без выпечки

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 1

Ингредиенты для коржа:

– 20 печений Орео;

– 4 столовые ложки растопленного масла;

– щепотка соли.

Сырная масса:

– 700 граммов кисломолочного сыра;

– 250 граммов сливок;

– 1 чайная ложка сахарной пудры;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 1 пакетик желатина;

– 200 граммов белого шоколада;

– 10 печений Орео.

Шоколадная глазурь:

– 60 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка какао;

– 70 граммов темного шоколада.

Для украшения:

– взбитые сливки;

– печенье Орео

Украсьте сырник печеньем по своему вкусу / Фото Unsplash

Приготовление:

Измельчите печенье для коржа в блендере. Добавьте растопленное сливочное масло, щепотку соли и перемешайте. Разложите массу из печенья по дну 21-сантиметровой формы и разровняйте. Взбейте жирные сливки до стойкости. Добавьте творог, сахар, ванильный сахар и перемешайте миксером на средней скорости. Разломайте белый шоколад и растопите его на пару или в микроволновке. В творожную массу влейте теплый шоколад и перемешайте миксером на средней скорости, пока ингредиенты не соединятся. Добавьте разбавленный желатин и перемешайте миксером. После этого положите в творожную массу нарезанные четвертинки печенья Oрео и снова перемешайте. Разровняйте творожную массу в форме. Поставьте сырник в холодильник минимум на 6 часов. Налейте молоко в кастрюлю, добавьте столовую ложку какао и, перемешивая, доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте шоколад, размешайте, пока он не растает. Если начинка очень густая, добавьте 1 – 2 столовых ложки кипяченого горячего молока и хорошо перемешайте. Готовую глазурь вылейте на сырник и разровняйте. Украсьте взбитыми сливками и половинками печенья Орео.

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