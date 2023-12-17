Описание приготовления:
Такие кексы отлично подойдут к любому чаепитию. Если вам захочется сделать вкус выпечки еще интереснее, то добавьте в тесто дробленые орехи или изюм.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Кексы
Состав / Ингредиенты:
- Мука 400 Грамм
- Масло сливочное 80 Грамм
- Тыква 300 Грамм (уже очищенная)
- Сахар коричневый 100 Грамм (80 грамм — в тесто, 20 грамм — на обсыпку)
- Яйцо 3 Штуки
- Соль 1 Щепотка
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Сметана 3 Ст. ложки
- Корица 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
257 ккал
Калорийность
8 г
Белки
10 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кексы из тыквы на сметане»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кусочек тыквы почистите от семян и кожуры.
Очищенную тыкву нарежьте кусочками, выложите в сотейник, залейте водой и поставьте на средний огонь вариться до мягкости. Затем из сотейника слейте воду.
Отварные кусочки тыквы выложите в миску и пробейте погружным блендером до получения однородного пюре.
В отдельную миску выложите коричневый сахар и вбейте яйца.
Взбейте миксером яйца с сахаром до получения пышной смеси.
Добавьте ко взбитым с сахаром яйцам сметану. Перемешайте венчиком.
Добавьте тыквенное пюре и растопленное в сотейнике на маленьком огне сливочное масло.
Все перемешайте венчиком.
Просейте муку с разрыхлителем.
Все перемешайте венчиком до получения однородного теста, которое по консистенции похоже на очень густое тесто для оладий.
Заполните формочки для кексов тыквенным тестом на 2/3 от общего объема. Сверху присыпьте обильно смесью корицы и коричневого сахара. Выпекайте тыквенные кексы в уже разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.
Готовые тыквенные кексы подавайте к столу немного охлажденными.