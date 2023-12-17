Описание приготовления:

Такие кексы отлично подойдут к любому чаепитию. Если вам захочется сделать вкус выпечки еще интереснее, то добавьте в тесто дробленые орехи или изюм.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Мука 400 Грамм

Масло сливочное 80 Грамм

Тыква 300 Грамм (уже очищенная)

Сахар коричневый 100 Грамм (80 грамм — в тесто, 20 грамм — на обсыпку)

Яйцо 3 Штуки

Соль 1 Щепотка

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Сметана 3 Ст. ложки

Корица 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

257 ккал

Калорийность

8 г

Белки

10 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кексы из тыквы на сметане»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кусочек тыквы почистите от семян и кожуры.

Очищенную тыкву нарежьте кусочками, выложите в сотейник, залейте водой и поставьте на средний огонь вариться до мягкости. Затем из сотейника слейте воду.

Отварные кусочки тыквы выложите в миску и пробейте погружным блендером до получения однородного пюре.

В отдельную миску выложите коричневый сахар и вбейте яйца.

Взбейте миксером яйца с сахаром до получения пышной смеси.

Добавьте ко взбитым с сахаром яйцам сметану. Перемешайте венчиком.

Добавьте тыквенное пюре и растопленное в сотейнике на маленьком огне сливочное масло.

Все перемешайте венчиком.

Просейте муку с разрыхлителем.

Все перемешайте венчиком до получения однородного теста, которое по консистенции похоже на очень густое тесто для оладий.

Заполните формочки для кексов тыквенным тестом на 2/3 от общего объема. Сверху присыпьте обильно смесью корицы и коричневого сахара. Выпекайте тыквенные кексы в уже разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.

Готовые тыквенные кексы подавайте к столу немного охлажденными.