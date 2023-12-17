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Кексы из тыквы на сметане

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Кексы из тыквы на сметане

Описание приготовления:

Такие кексы отлично подойдут к любому чаепитию. Если вам захочется сделать вкус выпечки еще интереснее, то добавьте в тесто дробленые орехи или изюм.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 400 Грамм
  • Масло сливочное 80 Грамм
  • Тыква 300 Грамм (уже очищенная)
  • Сахар коричневый 100 Грамм (80 грамм — в тесто, 20 грамм — на обсыпку)
  • Яйцо 3 Штуки
  • Соль 1 Щепотка
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Сметана 3 Ст. ложки
  • Корица 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

257 ккал

Калорийность

8 г

Белки

10 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кексы из тыквы на сметане»

Кексы из тыквы на сметане

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кусочек тыквы почистите от семян и кожуры.

Кексы из тыквы на сметане

Очищенную тыкву нарежьте кусочками, выложите в сотейник, залейте водой и поставьте на средний огонь вариться до мягкости. Затем из сотейника слейте воду.

Кексы из тыквы на сметане

Отварные кусочки тыквы выложите в миску и пробейте погружным блендером до получения однородного пюре.

Кексы из тыквы на сметане

В отдельную миску выложите коричневый сахар и вбейте яйца.

Кексы из тыквы на сметане

Взбейте миксером яйца с сахаром до получения пышной смеси.

Кексы из тыквы на сметане

Добавьте ко взбитым с сахаром яйцам сметану. Перемешайте венчиком.

Кексы из тыквы на сметане

Добавьте тыквенное пюре и растопленное в сотейнике на маленьком огне сливочное масло.

Кексы из тыквы на сметане

Все перемешайте венчиком.

Кексы из тыквы на сметане

Просейте муку с разрыхлителем.

Кексы из тыквы на сметане

Все перемешайте венчиком до получения однородного теста, которое по консистенции похоже на очень густое тесто для оладий.

Кексы из тыквы на сметане

Заполните формочки для кексов тыквенным тестом на 2/3 от общего объема. Сверху присыпьте обильно смесью корицы и коричневого сахара. Выпекайте тыквенные кексы в уже разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.

Кексы из тыквы на сметане

Готовые тыквенные кексы подавайте к столу немного охлажденными.

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