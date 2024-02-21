Лагман – это кушанье, которое принято относить к кухням Средней Азии и представляет оно собой нечто неповторимое: сочетание наваристого бульона, ассорти овощей, кубиков мяса и, конечно же, лапши, которая является «фишкой» блюда. Лапша для лагмана обычно готовится своими руками и относится к «тянутому» виду, повара дотягивают заготовки до диаметра не более, чем в три сантиметра. Однако в современном мире, готовый полуфабрикат можно обнаружить и на полках супермаркета. Для приготовления подходит различное мясо: баранина, говядина либо курица. Также лагман можно не только отварить, но и жарить, поэтому заранее рекомендуем вам испробовать несколько вариантов и подобрать тот, который придется вам по душе!
Лагман в домашних условиях – классический пошаговый рецепт
Классический лагман в домашних условиях – это сытное и питательное кушанье, которое удивит вас своим многообразием овощей, мясом, расходящимся по волокнам и чарующим ароматом, который заполнит все ваше жилище еще в процессе тепловой обработки. Приготовив только это блюдо, можно запросто накормить большую семью.
Ингредиенты –+8 порц.
- Говядина 700 гр.
- Лук репчатый 200 гр.
- Морковь 200 гр.
- Перец болгарский 200 гр.
- Помидоры 200 гр.
- Картофель 300 гр.
- Томатная паста 50 гр.
- Масло растительное для жарки
- Лапша для лагмана 500 гр.
- Чеснок 2 зуб.
- Перец чили ⅓ шт.
- Зира 1 ч.л.
- Паприка 1 ч.л.
- Кориандр 1 ч.л.
- Соль по вкусу
Шаги 90 мин.
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Как приготовить лагман по классическому пошаговому рецепту в домашних условиях? Все необходимое выкладываем на стол: овощи очищаем и ополаскиваем, мясо промываем и режем достаточно крупными кубиками.
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В казане разогреваем растительное масло и в течение 10 минут пассеруем измельченный лук, забрасываем говядину и выпариваем жидкость, подрумяниваем ломтики говядины.
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Засыпаем мелкие кубики моркови.
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Помешивая, обжариваем 4-5 минут.
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Добавляем нарезанный сладкий перец, мешаем и готовим 3-5 минут.
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Томаты заливаем кипятком и удаляем кожицу, мякоть режем на дольки и выкладываем в казан. Вливаем томатную пасту, разведенную в 100 миллилитрах воды.
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Через 5 минут добавляем нарезанный почищенный картофель и чеснок, колечки горького перца без семян и приправы.
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Состав перемешиваем и полностью заливаем водой, убавляем нагрев до минимума и тушим в течение получаса.
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Далее убираем жаропрочную емкость с конфорки и настаиваем подливу 10 минут, параллельно отвариваем лапшу в подсоленной воде.
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Классический лагман в домашних условиях готов! Раскладываем лапшу по порционным пиалам и щедро поливаем мясным соусом с овощами. Приятного аппетита!
Классический лагман из свинины
Классический лагман из свинины представляет собой оригинальное сочетание пассерованных овощей с кубиками мяса и тянутой лапшой. Традиционно подается кушанье вместе с бульоном, в котором томились все компоненты, и сами отдали свои соки и ароматы.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Лапша – 50 гр.
- Свинина – 300 гр.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Картошка – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Режем свинину на средние бруски и высыпаем на сковороду с раскаленным растительным маслом, томим на медленном огне 5 минут.
Шаг 2. К полуготовому мясу высыпаем измельченный лук с морковкой – мешаем.
Шаг 3. Через пару минут добавляем кубики помидора и сладкого перца.
Шаг 4. Следом отправляем нарезанный картофель, лаврушку и соль с перцем – заливаем ингредиенты водой и тушим под крышкой около 20 минут.
Шаг 5. Не теряя времени в кипящей воде, варим лапшу. Доводим жидкость до повторного закипания и провариваем компонент на медленном огне 7-10 минут, помешивая.
Шаг 6. Затем сливаем отвар с лапши и выкладываем в свинину с овощами.
Шаг 7. Кушанье сервируем и сразу же подаем к столу. Приятного аппетита!
Жареный лагман по-узбекски в домашних условиях
Жареный лагман по-узбекски в домашних условиях можно просто и легко приготовить, однако, важно следовать шагам, описанным в рецепте и стараться не нарушать технологию. Для лагмана обычно используются сезонные овощи, эти компоненты вы можете заменять на свой вкус.
Время готовки – 1 ч. 40 мин.
Время приготовления – 25-30 мин.
Порции – 5-6.
Ингредиенты:
- Морковка – 2 шт.
- Баранина – 1 кг.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Картофель – 4 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Укроп – 1 пучок.
- Петрушка – 1 пучок.
- Кинза – 1 пучок.
- Масло растительное – для жарки.
- Лапша для лагмана – 1 упаковка.
- Бадьян – 1 шт.
- Зира – 1 ч.л.
- Кориандр – 1 ч.л.
- Паприка сладкая молотая – 1 щепотка.
- Перец кайенский молотый – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Под струей воды промываем баранину, промакиваем салфетками и режем на небольшие сегменты.
Шаг 2. Очищенные головки лука рубим на тонкие полукольца.
Шаг 3. В казан наливаем и прогреваем растительное масло, высыпаем мясо и быстро обжариваем до изменения цвета, засыпаем лук и перемешиваем.
Шаг 4. Не теряя времени мелкими кубиками, нарезаем баклажан, морковь и мякоть болгарского перца.
Шаг 5. К пассерованному луку отправляем морковку, через пару минут посыпаем компоненты солью и ароматными специями.
Шаг 6. Томаты надрезаем крест-накрест и на пару минут погружаем в кипяток, снимаем кожицу и мелко рубим мякоть.
Шаг 7. Дополняем состав баклажанами, помидорами и перцем – обжариваем около 5 минут и заливаем водой, доводим до кипения.
Шаг 8. Добавляем кубики картошки и уменьшаем огонь, тушим под крышкой 30-40 минут.
Шаг 9. Вмешиваем в готовое кушанье чеснок, пропущенный через пресс и рубленую зелень.
Шаг 10. Лапшу отвариваем, согласно инструкции, и подаем к столу вместе с наваристым мясным соусом. Приятного аппетита!
Классический лагман из говядины
Классический лагман из говядины – это сытное и наваристое блюдо с богатым составом и непревзойдённым ароматом. Благодаря совместной термической обработке мяса и овощей, ингредиенты максимально пропитываются и насыщаются соками и ароматами друг друга.
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Говядина – 500 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Картошка – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
- Лапша для лагмана – 1 упаковка.
- Зелень – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Небольшими ломтиками режем мясо, подрумяниваем на растительном масле, часто помешивая лопаткой.
Шаг 2. Засыпаем луковые полукольца и доводим до прозрачности.
Шаг 3. Вводим полу либо четверть кольца моркови, перемешиваем и обжариваем еще 3-4 минуты.
Шаг 4. Добавляем кубики почищенного картофеля и заливаем ингредиенты водой, кипятим на протяжении 10 минут.
Шаг 5. Вводим в состав нарезку сладкого перца и помидора, солим и приправляем – тушим на медленном огне до готовности каждого компонента.
Шаг 6. Параллельно отвариваем лапшу, до состояния аль-денте.
Шаг 7. Распределяем лапшу по пиалам и обильно поливаем содержим казана – дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Суп лагман с курицей
Суп лагман с курицей – это кушанье, которое запросто заменит вам и первое, и второе блюдо, после такого питательного обеда вы еще долго не захотите перекусывать ничем вредным. Лагман – это сбалансированная пища, в состав которой входят все необходимые микроэлементы для нормальной работы организма.
Время готовки – 1,5 ч.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 2-3.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 300 гр.
- Лапша для лагмана – 100 гр.
- Картофель – 150 гр.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Болгарский перец сладкий – 150 гр.
- Помидор – 150 гр.
- Морковка – 100 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Приправа для курицы – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
- Чеснок – 2 зуб.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом готовки крупными кубиками режем промытое куриное филе и томаты, более мелкими кусочками нарезаем очищенные картофель, лук, сладкий перец и морковь. Мелко рубим очищенный чеснок и зелень.
Шаг 2. На раскаленном растительном масле обжариваем мясо до золотистости, солим и перчим – выкладываем в тарелку.
Шаг 3. На той же сковороде в течение 5 минут пассеруем морковку с луком.
Шаг 4. Добавляем картошку и курицу, солим и заливаем водой – томим на медленном огне 15 минут с момента закипания.
Шаг 5. В кастрюле варим лапшу на протяжении 5-7 минут.
Шаг 6. Когда картошка практически готова, вводим в состав томатную пасту, помидоры и сладкий перец – перемешиваем и томим еще 15-20 минут.
Шаг 7. Смешиваем лапшу с мясом и овощами.
Шаг 8. Блюдо сервируем, посыпаем чесноком и зеленью. Готовьте и получайте удовольствие!
Настоящий лагман в афганском казане
Настоящий лагман в афганском казане – это кушанье, которое покорит при первой же дегустации и больше забыть о нем станет просто невозможно! При готовке под давлением, каждый из ингредиентов насыщается ароматами овощей, специй и крепкого бульона.
Время готовки – 1 ч.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Лапша для лагмана – 250 гр.
- Баранина – 800 гр.
- Болгарский перец сладкий – 400 гр.
- Перец стручковый красный – 1 шт.
- Стебель сельдерея – 100 гр.
- Морковка – 1 шт.
- Редька – 100 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Соус томатный – 100 гр.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Зерна кориандра – 0,5 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Зира – 0,5 ч.л.
- Бадьян – 0,5 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Вода – 500 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытое мясо и очищенные овощи режем на кусочки среднего размера.
Шаг 2. Стручок горького перца разрезаем вдоль и удаляем все семечки.
Шаг 3. В казане раскаляем растительное масло и обжариваем баранину до появления характерной корочки.
Шаг 4. Добавляем лук и морковь, жарим 5 минут, затем добавляем редьку, сладкий и острый перцы – обжариваем, помешивая еще 10 минут.
Шаг 5. Дополняем состав соевым и томатным соусами, специями и солью – заливаем 500 миллилитрами воды и закрываем крышкой, тушим полчаса после того, как пошел пар из клапанов.
Шаг 6. Отвариваем лапшу и раскладываем по тарелкам, добавляем смесь из тушеного мяса с овощами и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Классический лагман с картошкой и лапшой
Классический лагман с картошкой и лапшой – это комплексное блюдо, богатое белками и углеводами. Съев порцию такого кушанья на обед, вы надолго забудете о голоде и получите истинное гастрономическое удовольствие от потрясающего «ансамбля» ингредиентов и пряностей.
Время готовки – 1 ч. 35 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Мякоть свинины – 400 гр.
- Лапша для лагмана – 300 гр.
- Картофель – 300 гр.
- Помидоры – 150 гр.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Перец черный горошек – 4 шт.
- Вода – 1,5 л.
- Петрушка – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Хмели-сунели – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Полукольцами нарезаем репчатый лук, мякоть сладкого перца и морковку. Кубиками режем мясо, картофель и помидоры – ломтиками.
Шаг 2. На раскаленном подсолнечном масле подрумяниваем свинину.
Шаг 3. Засыпаем к мясу морковку, лук и жарим до золотистости лука.
Шаг 4. Добавляем томаты, перец, перемешиваем и обжариваем еще 5-7 минут.
Шаг 5. По истечении указанного времени, дополняем состав картофелем, горошинами перца и хмели-сунели, мешаем и готовим еще 10 минут.
Шаг 6. Ингредиенты заливаем горячей водой и солим, тушим на медленном огне под крышкой 50 минут.
Шаг 7. Не теряя времени, варим лапшу, согласно инструкции и сливаем отвар.
Шаг 8. В тарелки выкладываем порцию лапши и добавляем густой мясной соус, посыпаем петрушкой и трапезничаем. Приятного аппетита!
Лагман из баранины по-домашнему
Лагман из баранины по-домашнему – это оригинальное кушанье, которое прекрасно сочетает в себе суп и второе блюдо, соответственно, подавать лагман к столу рекомендуется к обеду, тогда вы не захотите есть аж до следующего дня! За счет пропитки мяса соками овощей и бульонов, баранина в прямом смысле слова будет расходиться по волокнам.
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 2-3.
Ингредиенты:
- Баранина – 250 гр.
- Вода – 500 мл.
- Масло растительное – для жарки.
- Картошка – 150 гр.
- Морковь – 100 гр.
- Помидоры – 200 гр.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Репа – 500 гр.
- Чеснок – 4 зуб.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Мука – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Приправы – по вкусу
- Лапша для лагмана – 250 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Баранину зачищаем от пленок и излишнего жира, режем на ломтики среднего размера и подрумяниваем на разогретом растительном масле.
Шаг 2. Мясо посыпаем специями и солью, добавляем рубленый чеснок и измельченный лук с морковкой.
Шаг 3. Через 5 минут засыпаем в огнеупорную посуду кубики помидора и сладкого перца.
Шаг 4. Томатную пасту вмешиваем к овощам с бараниной.
Шаг 5. Теперь забрасываем нарезку репы и картофеля – заливаем ингредиенты водой и тушим под крышкой до мягкости всех составляющих.
Шаг 6. В порционные пиалы выкладываем отваренную лапшу, распределяем мясную подливку. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Домашний уйгурский лагман
Домашний уйгурский лагман – это блюдо, которое представляет собой что-то среднее между мясной подливкой с овощами и густым наваристым супом с изобилием ингредиентов. Если вы любите Азию и все, что с ней связано, то насладитесь этим колоритным и безумно вкусным кушаньем!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 40 мин.
Порции – 6-7.
Ингредиенты:
- Говядина/баранина – 800 гр.
- Лук репчатый – 400 гр.
- Стебель китайской капусты – 200 гр.
- Дайкон – 200 гр.
- Помидоры – 500 гр.
- Болгарский перец сладкий красный – 100 гр.
- Болгарский перец сладкий зеленый – 100 гр.
- Черемша – 100 гр.
- Чеснок – 6 зуб.
- Стебель сельдерея – 100 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.
- Имбирь молотый – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – 1 ч.л.
- Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
- Бадьян молотый – 1 ч.л.
- Соус соевый – 1 ст.л.
- Виноградный уксус – 1 ст.л.
- Зелень – 50 гр.
- Вода – 1 л.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу
Для маринада:
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
- Уксус виноградный – 1 ст.л.
- Соус соевый – 1 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Бадьян молотый – 1 ч.л.
- Крахмал кукурузный – 1 ч.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мясную мякоть обдаем водой и насухо промакиваем бумажными полотенцами, режем продолговатыми полосками.
Шаг 2. Выкладываем баранину либо говядину в миску и добавляем все компоненты, перечисленные в графе «для маринада» – хорошенько перемешиваем и убираем на полку холодильника на 1-2 часа для пропитки.
Шаг 3. Чистим редьку и режем тонкими полукольцами.
Шаг 4. Пластинками такого же размера режем и все остальные овощи (предварительно очищаем и ополаскиваем). Важно: все компоненты должны быть примерно одного размера.
Шаг 5. При постоянном помешивании жарим в казане мясо 5 минут на горячем растительном масле.
Шаг 6. Засыпаем дайкон и стебли пекинской капусты.
Шаг 7. Дополняем состав ломтиками чеснока и пастой из протертых томатов, активно перемешиваем и томим 3-4 минуты.
Шаг 8. Засыпаем в казан черемшу, сельдерей, сладкий перец – жарим 3-5 минут.
Шаг 9. Приправляем состав специями и соевым соусом с виноградным уксусом – размешиваем и прогреваем 60 секунд.
Шаг 10. В последнюю очередь вводим кубики помидора и тушим, пока овощ не даст сок. Заливаем водой и кипятим в течение 10 минут.
Шаг 11. Лапшу отвариваем и сервируем кушанье, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!
Классический лагман с редькой
Классический лагман с редькой, приготовленный на основе тянутой лапши и говядины – это сбалансированное и сытное блюдо узбекской кухни, которое давно стало популярным по всему миру. Но здесь нет ничего удивительного, так как на всей планете сложно найти, хоть что-то такое же вкусное и питательное!
Время готовки – 120 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Говядина – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Редька зеленая – 300 гр.
- Морковка – 2 шт.
- Помидоры – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Вода – 1 л.
- Масло растительное – для жарки.
- Лапша для лагмана – 200 гр.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для упрощения процесса предварительно ополаскиваем и обсушиваем говядину, очищаем овощи – режем компоненты на кубики среднего размера. Томаты обдаем кипятком и снимаем кожицу.
Шаг 2. Мясо выкладываем на сухую горячую сковородку и выпариваем воду 15 минут, далее вливаем растительное масло и подрумяниваем кусочки на протяжении 10 минут.
Шаг 3. К золотистым ломтикам забрасываем лук и морковь, пассеруем до мягкости и посыпаем солью с приправами.
Шаг 4. Добавляем к говядине ломтики редьки и картофеля, жарим еще 10 минут и заливаем водой, тушим под крышкой около 20 минут и вводим сладкий перец с помидорами. Доводим кушанье до готовности, т.е. томим еще 15 минут.
Шаг 5. Распределяем лапшу по тарелкам и раскладываем заправку лагмана. Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!