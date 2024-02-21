Лагман – это кушанье, которое принято относить к кухням Средней Азии и представляет оно собой нечто неповторимое: сочетание наваристого бульона, ассорти овощей, кубиков мяса и, конечно же, лапши, которая является «фишкой» блюда. Лапша для лагмана обычно готовится своими руками и относится к «тянутому» виду, повара дотягивают заготовки до диаметра не более, чем в три сантиметра. Однако в современном мире, готовый полуфабрикат можно обнаружить и на полках супермаркета. Для приготовления подходит различное мясо: баранина, говядина либо курица. Также лагман можно не только отварить, но и жарить, поэтому заранее рекомендуем вам испробовать несколько вариантов и подобрать тот, который придется вам по душе!

Лагман в домашних условиях – классический пошаговый рецепт

Классический лагман в домашних условиях – это сытное и питательное кушанье, которое удивит вас своим многообразием овощей, мясом, расходящимся по волокнам и чарующим ароматом, который заполнит все ваше жилище еще в процессе тепловой обработки. Приготовив только это блюдо, можно запросто накормить большую семью.

Ингредиенты –+8 порц.

Говядина 700 гр.

Лук репчатый 200 гр.

Морковь 200 гр.

Перец болгарский 200 гр.

Помидоры 200 гр.

Картофель 300 гр.

Томатная паста 50 гр.

Масло растительное для жарки

Лапша для лагмана 500 гр.

Чеснок 2 зуб.

Перец чили ⅓ шт.

Зира 1 ч.л.

Паприка 1 ч.л.

Кориандр 1 ч.л.

Соль по вкусу

Шаги 90 мин.

Как приготовить лагман по классическому пошаговому рецепту в домашних условиях? Все необходимое выкладываем на стол: овощи очищаем и ополаскиваем, мясо промываем и режем достаточно крупными кубиками. В казане разогреваем растительное масло и в течение 10 минут пассеруем измельченный лук, забрасываем говядину и выпариваем жидкость, подрумяниваем ломтики говядины. Засыпаем мелкие кубики моркови. Помешивая, обжариваем 4-5 минут. Добавляем нарезанный сладкий перец, мешаем и готовим 3-5 минут. Томаты заливаем кипятком и удаляем кожицу, мякоть режем на дольки и выкладываем в казан. Вливаем томатную пасту, разведенную в 100 миллилитрах воды. Через 5 минут добавляем нарезанный почищенный картофель и чеснок, колечки горького перца без семян и приправы. Состав перемешиваем и полностью заливаем водой, убавляем нагрев до минимума и тушим в течение получаса. Далее убираем жаропрочную емкость с конфорки и настаиваем подливу 10 минут, параллельно отвариваем лапшу в подсоленной воде. Классический лагман в домашних условиях готов! Раскладываем лапшу по порционным пиалам и щедро поливаем мясным соусом с овощами. Приятного аппетита!

Классический лагман из свинины

Классический лагман из свинины представляет собой оригинальное сочетание пассерованных овощей с кубиками мяса и тянутой лапшой. Традиционно подается кушанье вместе с бульоном, в котором томились все компоненты, и сами отдали свои соки и ароматы.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Лапша – 50 гр.

Свинина – 300 гр.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Картошка – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Режем свинину на средние бруски и высыпаем на сковороду с раскаленным растительным маслом, томим на медленном огне 5 минут.

Шаг 2. К полуготовому мясу высыпаем измельченный лук с морковкой – мешаем.

Шаг 3. Через пару минут добавляем кубики помидора и сладкого перца.

Шаг 4. Следом отправляем нарезанный картофель, лаврушку и соль с перцем – заливаем ингредиенты водой и тушим под крышкой около 20 минут.

Шаг 5. Не теряя времени в кипящей воде, варим лапшу. Доводим жидкость до повторного закипания и провариваем компонент на медленном огне 7-10 минут, помешивая.

Шаг 6. Затем сливаем отвар с лапши и выкладываем в свинину с овощами.

Шаг 7. Кушанье сервируем и сразу же подаем к столу. Приятного аппетита!

Жареный лагман по-узбекски в домашних условиях

Жареный лагман по-узбекски в домашних условиях можно просто и легко приготовить, однако, важно следовать шагам, описанным в рецепте и стараться не нарушать технологию. Для лагмана обычно используются сезонные овощи, эти компоненты вы можете заменять на свой вкус.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Морковка – 2 шт.

Баранина – 1 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Баклажан – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Картофель – 4 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Кинза – 1 пучок.

Масло растительное – для жарки.

Лапша для лагмана – 1 упаковка.

Бадьян – 1 шт.

Зира – 1 ч.л.

Кориандр – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 щепотка.

Перец кайенский молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем баранину, промакиваем салфетками и режем на небольшие сегменты.

Шаг 2. Очищенные головки лука рубим на тонкие полукольца.

Шаг 3. В казан наливаем и прогреваем растительное масло, высыпаем мясо и быстро обжариваем до изменения цвета, засыпаем лук и перемешиваем.

Шаг 4. Не теряя времени мелкими кубиками, нарезаем баклажан, морковь и мякоть болгарского перца.

Шаг 5. К пассерованному луку отправляем морковку, через пару минут посыпаем компоненты солью и ароматными специями.

Шаг 6. Томаты надрезаем крест-накрест и на пару минут погружаем в кипяток, снимаем кожицу и мелко рубим мякоть.

Шаг 7. Дополняем состав баклажанами, помидорами и перцем – обжариваем около 5 минут и заливаем водой, доводим до кипения.

Шаг 8. Добавляем кубики картошки и уменьшаем огонь, тушим под крышкой 30-40 минут.

Шаг 9. Вмешиваем в готовое кушанье чеснок, пропущенный через пресс и рубленую зелень.

Шаг 10. Лапшу отвариваем, согласно инструкции, и подаем к столу вместе с наваристым мясным соусом. Приятного аппетита!

Классический лагман из говядины

Классический лагман из говядины – это сытное и наваристое блюдо с богатым составом и непревзойдённым ароматом. Благодаря совместной термической обработке мяса и овощей, ингредиенты максимально пропитываются и насыщаются соками и ароматами друг друга.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Картошка – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Лапша для лагмана – 1 упаковка.

Зелень – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Небольшими ломтиками режем мясо, подрумяниваем на растительном масле, часто помешивая лопаткой.

Шаг 2. Засыпаем луковые полукольца и доводим до прозрачности.

Шаг 3. Вводим полу либо четверть кольца моркови, перемешиваем и обжариваем еще 3-4 минуты.

Шаг 4. Добавляем кубики почищенного картофеля и заливаем ингредиенты водой, кипятим на протяжении 10 минут.

Шаг 5. Вводим в состав нарезку сладкого перца и помидора, солим и приправляем – тушим на медленном огне до готовности каждого компонента.

Шаг 6. Параллельно отвариваем лапшу, до состояния аль-денте.

Шаг 7. Распределяем лапшу по пиалам и обильно поливаем содержим казана – дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Суп лагман с курицей

Суп лагман с курицей – это кушанье, которое запросто заменит вам и первое, и второе блюдо, после такого питательного обеда вы еще долго не захотите перекусывать ничем вредным. Лагман – это сбалансированная пища, в состав которой входят все необходимые микроэлементы для нормальной работы организма.

Время готовки – 1,5 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Лапша для лагмана – 100 гр.

Картофель – 150 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Болгарский перец сладкий – 150 гр.

Помидор – 150 гр.

Морковка – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Паста томатная – 1 ст.л.

Приправа для курицы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки крупными кубиками режем промытое куриное филе и томаты, более мелкими кусочками нарезаем очищенные картофель, лук, сладкий перец и морковь. Мелко рубим очищенный чеснок и зелень.

Шаг 2. На раскаленном растительном масле обжариваем мясо до золотистости, солим и перчим – выкладываем в тарелку.

Шаг 3. На той же сковороде в течение 5 минут пассеруем морковку с луком.

Шаг 4. Добавляем картошку и курицу, солим и заливаем водой – томим на медленном огне 15 минут с момента закипания.

Шаг 5. В кастрюле варим лапшу на протяжении 5-7 минут.

Шаг 6. Когда картошка практически готова, вводим в состав томатную пасту, помидоры и сладкий перец – перемешиваем и томим еще 15-20 минут.

Шаг 7. Смешиваем лапшу с мясом и овощами.

Шаг 8. Блюдо сервируем, посыпаем чесноком и зеленью. Готовьте и получайте удовольствие!

Настоящий лагман в афганском казане

Настоящий лагман в афганском казане – это кушанье, которое покорит при первой же дегустации и больше забыть о нем станет просто невозможно! При готовке под давлением, каждый из ингредиентов насыщается ароматами овощей, специй и крепкого бульона.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Лапша для лагмана – 250 гр.

Баранина – 800 гр.

Болгарский перец сладкий – 400 гр.

Перец стручковый красный – 1 шт.

Стебель сельдерея – 100 гр.

Морковка – 1 шт.

Редька – 100 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Соус томатный – 100 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соевый соус – 2 ст.л.

Зерна кориандра – 0,5 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Зира – 0,5 ч.л.

Бадьян – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое мясо и очищенные овощи режем на кусочки среднего размера.

Шаг 2. Стручок горького перца разрезаем вдоль и удаляем все семечки.

Шаг 3. В казане раскаляем растительное масло и обжариваем баранину до появления характерной корочки.

Шаг 4. Добавляем лук и морковь, жарим 5 минут, затем добавляем редьку, сладкий и острый перцы – обжариваем, помешивая еще 10 минут.

Шаг 5. Дополняем состав соевым и томатным соусами, специями и солью – заливаем 500 миллилитрами воды и закрываем крышкой, тушим полчаса после того, как пошел пар из клапанов.

Шаг 6. Отвариваем лапшу и раскладываем по тарелкам, добавляем смесь из тушеного мяса с овощами и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Классический лагман с картошкой и лапшой

Классический лагман с картошкой и лапшой – это комплексное блюдо, богатое белками и углеводами. Съев порцию такого кушанья на обед, вы надолго забудете о голоде и получите истинное гастрономическое удовольствие от потрясающего «ансамбля» ингредиентов и пряностей.

Время готовки – 1 ч. 35 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 400 гр.

Лапша для лагмана – 300 гр.

Картофель – 300 гр.

Помидоры – 150 гр.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Перец черный горошек – 4 шт.

Вода – 1,5 л.

Петрушка – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Полукольцами нарезаем репчатый лук, мякоть сладкого перца и морковку. Кубиками режем мясо, картофель и помидоры – ломтиками.

Шаг 2. На раскаленном подсолнечном масле подрумяниваем свинину.

Шаг 3. Засыпаем к мясу морковку, лук и жарим до золотистости лука.

Шаг 4. Добавляем томаты, перец, перемешиваем и обжариваем еще 5-7 минут.

Шаг 5. По истечении указанного времени, дополняем состав картофелем, горошинами перца и хмели-сунели, мешаем и готовим еще 10 минут.

Шаг 6. Ингредиенты заливаем горячей водой и солим, тушим на медленном огне под крышкой 50 минут.

Шаг 7. Не теряя времени, варим лапшу, согласно инструкции и сливаем отвар.

Шаг 8. В тарелки выкладываем порцию лапши и добавляем густой мясной соус, посыпаем петрушкой и трапезничаем. Приятного аппетита!

Лагман из баранины по-домашнему

Лагман из баранины по-домашнему – это оригинальное кушанье, которое прекрасно сочетает в себе суп и второе блюдо, соответственно, подавать лагман к столу рекомендуется к обеду, тогда вы не захотите есть аж до следующего дня! За счет пропитки мяса соками овощей и бульонов, баранина в прямом смысле слова будет расходиться по волокнам.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Баранина – 250 гр.

Вода – 500 мл.

Масло растительное – для жарки.

Картошка – 150 гр.

Морковь – 100 гр.

Помидоры – 200 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Репа – 500 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Паста томатная – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Приправы – по вкусу

Лапша для лагмана – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баранину зачищаем от пленок и излишнего жира, режем на ломтики среднего размера и подрумяниваем на разогретом растительном масле.

Шаг 2. Мясо посыпаем специями и солью, добавляем рубленый чеснок и измельченный лук с морковкой.

Шаг 3. Через 5 минут засыпаем в огнеупорную посуду кубики помидора и сладкого перца.

Шаг 4. Томатную пасту вмешиваем к овощам с бараниной.

Шаг 5. Теперь забрасываем нарезку репы и картофеля – заливаем ингредиенты водой и тушим под крышкой до мягкости всех составляющих.

Шаг 6. В порционные пиалы выкладываем отваренную лапшу, распределяем мясную подливку. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Домашний уйгурский лагман

Домашний уйгурский лагман – это блюдо, которое представляет собой что-то среднее между мясной подливкой с овощами и густым наваристым супом с изобилием ингредиентов. Если вы любите Азию и все, что с ней связано, то насладитесь этим колоритным и безумно вкусным кушаньем!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Говядина/баранина – 800 гр.

Лук репчатый – 400 гр.

Стебель китайской капусты – 200 гр.

Дайкон – 200 гр.

Помидоры – 500 гр.

Болгарский перец сладкий красный – 100 гр.

Болгарский перец сладкий зеленый – 100 гр.

Черемша – 100 гр.

Чеснок – 6 зуб.

Стебель сельдерея – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Имбирь молотый – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Бадьян молотый – 1 ч.л.

Соус соевый – 1 ст.л.

Виноградный уксус – 1 ст.л.

Зелень – 50 гр.

Вода – 1 л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Для маринада:

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Уксус виноградный – 1 ст.л.

Соус соевый – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Бадьян молотый – 1 ч.л.

Крахмал кукурузный – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясную мякоть обдаем водой и насухо промакиваем бумажными полотенцами, режем продолговатыми полосками.

Шаг 2. Выкладываем баранину либо говядину в миску и добавляем все компоненты, перечисленные в графе «для маринада» – хорошенько перемешиваем и убираем на полку холодильника на 1-2 часа для пропитки.

Шаг 3. Чистим редьку и режем тонкими полукольцами.

Шаг 4. Пластинками такого же размера режем и все остальные овощи (предварительно очищаем и ополаскиваем). Важно: все компоненты должны быть примерно одного размера.

Шаг 5. При постоянном помешивании жарим в казане мясо 5 минут на горячем растительном масле.

Шаг 6. Засыпаем дайкон и стебли пекинской капусты.

Шаг 7. Дополняем состав ломтиками чеснока и пастой из протертых томатов, активно перемешиваем и томим 3-4 минуты.

Шаг 8. Засыпаем в казан черемшу, сельдерей, сладкий перец – жарим 3-5 минут.

Шаг 9. Приправляем состав специями и соевым соусом с виноградным уксусом – размешиваем и прогреваем 60 секунд.

Шаг 10. В последнюю очередь вводим кубики помидора и тушим, пока овощ не даст сок. Заливаем водой и кипятим в течение 10 минут.

Шаг 11. Лапшу отвариваем и сервируем кушанье, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Классический лагман с редькой

Классический лагман с редькой, приготовленный на основе тянутой лапши и говядины – это сбалансированное и сытное блюдо узбекской кухни, которое давно стало популярным по всему миру. Но здесь нет ничего удивительного, так как на всей планете сложно найти, хоть что-то такое же вкусное и питательное!

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Говядина – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Редька зеленая – 300 гр.

Морковка – 2 шт.

Помидоры – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Вода – 1 л.

Масло растительное – для жарки.

Лапша для лагмана – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для упрощения процесса предварительно ополаскиваем и обсушиваем говядину, очищаем овощи – режем компоненты на кубики среднего размера. Томаты обдаем кипятком и снимаем кожицу.

Шаг 2. Мясо выкладываем на сухую горячую сковородку и выпариваем воду 15 минут, далее вливаем растительное масло и подрумяниваем кусочки на протяжении 10 минут.

Шаг 3. К золотистым ломтикам забрасываем лук и морковь, пассеруем до мягкости и посыпаем солью с приправами.

Шаг 4. Добавляем к говядине ломтики редьки и картофеля, жарим еще 10 минут и заливаем водой, тушим под крышкой около 20 минут и вводим сладкий перец с помидорами. Доводим кушанье до готовности, т.е. томим еще 15 минут.

Шаг 5. Распределяем лапшу по тарелкам и раскладываем заправку лагмана. Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!