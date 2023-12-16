Не помню, когда в последний раз готовила голубцы по классическому рецепту. Наверное, на свадьбе у двоюродной сестры. И то, когда тетя увидела, что у меня получается, отправила лепить вишенки в сахаре. Дома я, как правило, готовлю ленивые голубцы с пшеничной крупой. Они мне нравятся больше как по процессу (я вообще не устаю), так и по консистенции — намного нежнее. А вкус — тот же!

А еще, я считаю, очень удобно заготовить целый противень таких ленивых голубцов в ароматном соусе и подогревать их по мере необходимости в течение недели. Они остаются сочными и вкусными до самого конца. Конечно, этот рецепт не входит в список моих недельных заготовок: голубцы в соусе не засунешь в морозилку. Тем не менее блюдо совсем не надоедает.

Как приготовить ленивые голубцы с пшеничной крупой

Для этого блюда рекомендую использовать пшеничную крупу в пакетиках. Во-первых, так ее удобнее варить, а потом — пересыпать к другим ингредиентам. Во-вторых, граммовка пакетика пшена и в рецепте полностью совпадает. С остальными ингредиентами вы познакомитесь ниже!

Ингредиенты

Куриный фарш500 г Капуста белокочанная400 г Лук1 шт. Чеснок3 зуб. Пшеничная крупа60 г Яйцо1 шт. Сметана200 г Томатная паста2 ст. л. Вода200 мл Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка по вкусу

Приготовление

Первым делом отварите пшеничную крупу до полуготовности. На это у вас уйдет около 15 минут. Пока пшено варится, нарежьте мелко капусту. Посолите ее и разомните руками. К капусте добавьте куриный фарш и измельченный в блендере лук. Хорошенько перемешайте всё и добавьте отваренную крупу. Туда же отправьте яйцо, соль и специи. Снова перемешайте все ингредиенты и сформируйте из них голубцы в виде котлет среднего размера. Выложите их на противень, смазанный маслом, на приличном расстоянии друг от друга. Для соуса смешайте сметану с томатной пастой, перцем и чесноком, пропущенным через пресс. Добавьте горячей воды и соли. Залейте соусом голубцы, накройте противень фольгой.Отправьте голубцы в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Далее фольгу уберите, готовьте голубцы еще 20 минут.

Если вы хотите немного сэкономить на электричестве, рекомендую приготовить ленивые голубцы в мультиварке. Для этого воспользуйтесь режимом тушения (30 минут), а потом еще 20 минут готовьте их в режиме выпечки. Как вам рецепт? Когда будете тестировать?