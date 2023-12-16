Всегда готовлю его из остатков сметаны. Мягкое и рассыпчатое печенье с орехами: все в восторге

Как часто вы едите печенье? Является ли этот десерт частью вашего рациона? Вероятно, вы не уделяете потреблению печенья особого внимания. Многие даже считают, что такая пища бесполезна для организма. По сути, печенье — это не овощи и не мясо, значит полезных веществ в нем по минимуму. Однако, ученые выяснили, что печенье полезно для человека. Оно помогает вырабатывать гормон счастья, что в современных реалиях необходимо.

Некоторые психологи практикуют чаепития с печеньем, чтобы избавить от тревожности своих пациентов. Поразительно, но данный метод работает.

Покажем, как сделать вкусное домашнее печенье.

Ингредиенты для теста печенья:

Мука — 500 г;

Сливочное масло — 180 г;

Сметана — 120 г;

Яйца — 1 шт.;

Сахар — 90 г;

Соль — ½ ч.л.;

Разрыхлитель — 11 г;

Ванилин.

Ингредиенты для начинки:

Орехи грецкие — 100 г;

Сахар — 100 г;

Яйцо — 1 шт.

Приготовление печенья:

В мягкое сливочное масло выкладываем сметану, добавляем яйца, высыпаем соль и сахарный песок. Перемешиваем компоненты до однородности.

Просеиваем в массу муку, разрыхлитель и ванилин, замешиваем тесто. Вымешиваем тесто руками до состояния эластичного и не липкого колобка.

Для начинки дробим скалкой орехи в целлофане, а затем смешиваем крошку с сахаром. Яйцо делим на белок и желток, выливаем белок к начинке и перемешиваем.

Тесто раскатываем в прямоугольный тонкий пласт толщиной 4-5 мм. Выкладываем на пласт начинку, слегка прижимаем ее к тесту. Равномерно стараемся распределить крошку по пласту.

Заворачиваем пласт в рулет начинкой внутрь, свободный край защипываем и слегка выравниваем форму.

Убираем неровные края рулета и делим на порционные куски.

Каждый кусок рулета делим не до конца на 3 части, края слегка закругляем в разные стороны.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом и смазываем желтком верхушку.

Выпекаем печенье при 180 градусах 20-25 минут.

Делать печенье нужно на продуктах комнатной температуры. После приготовления посыпьте печенье сахаром или сахарной пудрой.