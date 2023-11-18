Ленивые пирожки с капустой на кефире

Обожаю домашнюю выпечку, но терпеть не могу работать с тестом. Пока замесишь его и дождешься, когда оно «отдохнет», сама измотаешься. То ли дело ленивые пирожки с капустой! Для них тесто делать всё равно что пасочки из песка лепить. Замешала всё в одну массу — и на сковороду!

Если вы, как и я, цените свое время, то уже точно пробовали готовить ленивые пирожки. Они могут быть не только с капустой, но и с колбасой и с яблоками. Сладкие или закусочные? Какую ленивую выпечку выберете вы, чтобы молниеносно утолить голод?

Как приготовить ленивые пирожки с капустой

Для приготовления целой горы ленивых пирожков с капустой и зеленью вам, само собой, понадобятся капуста и зелень. Если с первой всё понятно, то вторую можете использовать по желанию. К примеру, взять только укроп или только зеленый лук. Аналогичная ситуация со специями.

Ингредиенты

Кефир500 мл Яйцо2 шт. Сода1 ч. л. Соль1 ч. л. Пшеничная мука350 г Капуста белокочанная400 г Морковь1 шт. Зеленый лук15 г Петрушка15 г Укроп15 г Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло2 ст. л.

Приготовление

Кефир комнатной температуры смешайте венчиком в глубокой миске с содой, солью и яйцами. Не прекращая перемешивать, постепенно подсыпайте в миску муку. Замесите тесто, которое приобретет консистенцию густой сметаны. Для начинки максимально измельчите капусту. Морковь натрите на средней терке. Подготовленные продукты руками разомните так, чтобы они стали мягкими и пустили сок. Пересыпьте их в миску с тестом.Измельчите зелень и также отправьте ее в тесто. Добавьте черный молотый перец по вкусу. Перемешайте всё. Тесто готово! Пора приступать к выпеканию. Если есть возможность, перелейте тесто в кондитерский мешок с широкой насадкой. Если мешка нет, можно выкладывать и ложкой. На сковороде разогрейте растительное масло. На него выложите тесто, формируя длинные пирожки-оладьи. Обжаривайте их со всех сторон на среднем огне до румяности. Они должны хорошо прокалиться.

Ленивые пирожки с капустой готовы. Подавайте их к столу с пылу с жару, дополнив блюдо сметаной, кетчупом или чесночным соусом. У меня как раз есть рецепт, что сгодится. А вы любите жареные пирожки? Какую начинку для них предпочитаете?