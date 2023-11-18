На праздничном столе ему нет равных. Салат «Женская слабость»: влюбляет в себя всех, кто пробует

Салаты — важная часть любого ресторана или кафе. Трудно сейчас представить какое-либо заведение, в котором нет салатов в меню. При этом, в качестве самых распространенных салатов можно увидеть Цезарь и Греческий. Удивительно, но менее популярным у ресторанов считается салат Оливье. Сельдь под шубой фигурирует в основном в определенных ресторанах, направленных на конкретную кухню мира.
Помимо очевидных актуальных на века салатов, есть менее известные. При этом, такие салаты тоже вкусные, но готовятся реже.
Стоит исправить данную оплошность и сделать для праздника салат “Женская слабость”.
Ингредиенты для салата “Женская слабость”:
- Слабосоленая красная рыба — 250 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Свежий огурец — 1 шт.;
- Твердый сыр — 100 г;
- Лук — 1 шт.;
- Соль — 1 ч. л.;
- Сахар — 1 ст. л.;
- Уксус 9% — 2 ст.л.;
- Вода — 80 мл;
- Майонез.
Приготовление салата “Женская слабость”:
Нарезаем мелким кубиком репчатый лук, смешиваем с сахаром и солью, заливаем уксусом и водой, оставляем мариноваться 30 минут. В это время нарезаем мелкими брусочками огурец, натираем на крупной терке сваренные вкрутую яйца.
Аналогично крупно натираем твердый сыр. Рыбу режем на небольшие кусочки. Удаляем с лука лишнюю жидкость, выкладываем ровным слоем на блюдо.
На слой лука кладем равномерно сырную шапочку, смазываем майонезной сеткой. На слой сыра кладем огуречный, обрабатываем майонезной сеткой и солим.
На слой огурцов кладем яичный слой, выравниваем. Смазываем майонезом яичный слой, добавляем на него кусочки рыбы.
Украшаем рыбный слой сеточкой из майонеза.
Получается отличный сытный салат с рыбой. Украсить салат можно зеленью по желанию.