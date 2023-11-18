На праздничном столе ему нет равных. Салат «Женская слабость»: влюбляет в себя всех, кто пробует

Салаты — важная часть любого ресторана или кафе. Трудно сейчас представить какое-либо заведение, в котором нет салатов в меню. При этом, в качестве самых распространенных салатов можно увидеть Цезарь и Греческий. Удивительно, но менее популярным у ресторанов считается салат Оливье. Сельдь под шубой фигурирует в основном в определенных ресторанах, направленных на конкретную кухню мира.

Помимо очевидных актуальных на века салатов, есть менее известные. При этом, такие салаты тоже вкусные, но готовятся реже.

Стоит исправить данную оплошность и сделать для праздника салат “Женская слабость”.

Ингредиенты для салата “Женская слабость”:

Слабосоленая красная рыба — 250 г;

Яйца — 3 шт.;

Свежий огурец — 1 шт.;

Твердый сыр — 100 г;

Лук — 1 шт.;

Соль — 1 ч. л.;

Сахар — 1 ст. л.;

Уксус 9% — 2 ст.л.;

Вода — 80 мл;

Майонез.

Приготовление салата “Женская слабость”:

Нарезаем мелким кубиком репчатый лук, смешиваем с сахаром и солью, заливаем уксусом и водой, оставляем мариноваться 30 минут. В это время нарезаем мелкими брусочками огурец, натираем на крупной терке сваренные вкрутую яйца.

Аналогично крупно натираем твердый сыр. Рыбу режем на небольшие кусочки. Удаляем с лука лишнюю жидкость, выкладываем ровным слоем на блюдо.

На слой лука кладем равномерно сырную шапочку, смазываем майонезной сеткой. На слой сыра кладем огуречный, обрабатываем майонезной сеткой и солим.

На слой огурцов кладем яичный слой, выравниваем. Смазываем майонезом яичный слой, добавляем на него кусочки рыбы.

Украшаем рыбный слой сеточкой из майонеза.

Получается отличный сытный салат с рыбой. Украсить салат можно зеленью по желанию.