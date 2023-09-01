Ленивые пирожки с колбасой и яйцами: рецепт на кефире

За что люблю «ленивую» кухню, так это за то, что она меня выручает в самых сложных ситуациях. Вот и сегодня рецепт моих быстрых пирожков буквально меня просто спас. Времени на приготовление еды не было, а есть хотели все. Кстати, мои малыши называют это блюдо палочками с колбасой.

Ленивые пирожки с колбасой и яйцами похожи по вкусу на обычные, но время на их приготовление уходит значительно меньше. И в современных реалиях это просто огромнейший плюс. Тесто для пирожков я делаю на кефире, а вот начинку предпочитаю соленую. Хотя вы можете поэкспериментировать и со сладкой. Сухофрукты, яблоки с корицей, вишни подойдут для этого блюда идеально!

Ленивые пирожки с колбасой и яйцами

Ленивые пирожки с колбасой и яйцами — это отличный способ приготовить вкуснейший перекус, не простояв при этом полдня у плиты. Я их называю еще выручайками. Вместо кефира в тесто подойдут молоко, ряженка или несладкий йогурт. 10 минут — и целая гора аппетитных хрустящих палочек на моём столе!

Ингредиенты

Пшеничная мука220 г Кефир300 мл Яйцо3 шт. Соль1 ч. л. Сода1 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу Колбаса копченая120 г Твердый сыр100 г Зеленый лук30 г

Приготовление

В глубокой миске соедините кефир с яйцом и солью. Массу хорошенько взбейте венчиком. Добавьте пшеничную муку и соду. Влейте 2 ст. л. подсолнечного масла. Тщательно перемешайте. Оставшиеся яйца отварите вкрутую. Натрите их, а также твердый сыр с колбасой на крупной терке. Промойте зеленый лук и петрушку, а затем мелко их нарежьте. Добавьте подготовленные ингредиенты в тесто. Хорошенько перемешайте. Выложите получившуюся смесь в полиэтиленовый пакет. Обрежьте край. Выдавите тесто на разогретую с подсолнечным маслом сковороду. Обжарьте изделия с двух сторон до золотистости.

После остывания готовые пирожки не оседают и остаются довольно пышными. Моим детям они очень понравились, а муж то, что не доел, забрал на работу. Приятного вам аппетита! Также обратите внимание на следующий рецепт — ленивые беляши на сковороде.