Жарю сразу 30 штук: точно вкуснее мяса. Рецепт вкусных кабачковых оладий

Кабачок сейчас — это находка для любой домохозяйки, вегетарианца и любителя здорового питания. Этот овощ умеет хорошо сочетаться с множеством других продуктов. Кабачки можно как тушить, так и жарить, запекать и даже выпекать в пирогах.

В интернете есть большое количество рецептов блинов из кабачков, яичницы с кабачками и салатов с этим овощем. Молодые повара стараются изобрести блюда, которые до них в Советском Союзе использовались повсеместно.

Например, стоит рассказать про рецепт забытых оладий с кабачком.

Ингредиенты для оладий с кабачком:

Кабачки — шт.;

Соль — ч.л.;

Яйца — 2 шт.;

Сметана — 150 г;

Мука — 4 ст.л.;

Сыр — 50 г.

Приготовление оладий с кабачком:

Удаляем у кабачка плодоножку и нарезаем его тонкими кольцами. Выкладываем кабачковые кольца в миску, посыпаем ½ чайной ложки соли. Оставляем кабачковые кольца на 10 минут.

В это время взбиваем яйца с солью, добавляем сметану. Смешиваем ингредиенты, всыпаем муку.

Натираем мелко сыр на терке, добавляем вместе с мукой в смесь яиц и сметаны, тщательно перемешиваем.

Удаляем воду с кабачковых колец, обволакиваем каждое в муке, а затем в смеси яиц и сметаны.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем на среднем огне оладьи из кабачков до золотистого цвета с обеих сторон.

В результате может получиться до 30 оладий из кабачка. Сочетать оладьи рекомендуется со сметаной и зеленью.