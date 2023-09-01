Жарю сразу 30 штук: точно вкуснее мяса. Рецепт вкусных кабачковых оладий

Кабачок сейчас — это находка для любой домохозяйки, вегетарианца и любителя здорового питания. Этот овощ умеет хорошо сочетаться с множеством других продуктов. Кабачки можно как тушить, так и жарить, запекать и даже выпекать в пирогах.
В интернете есть большое количество рецептов блинов из кабачков, яичницы с кабачками и салатов с этим овощем. Молодые повара стараются изобрести блюда, которые до них в Советском Союзе использовались повсеместно.
Например, стоит рассказать про рецепт забытых оладий с кабачком.
Ингредиенты для оладий с кабачком:
- Кабачки — шт.;
- Соль — ч.л.;
- Яйца — 2 шт.;
- Сметана — 150 г;
- Мука — 4 ст.л.;
- Сыр — 50 г.
Приготовление оладий с кабачком:
Удаляем у кабачка плодоножку и нарезаем его тонкими кольцами. Выкладываем кабачковые кольца в миску, посыпаем ½ чайной ложки соли. Оставляем кабачковые кольца на 10 минут.
В это время взбиваем яйца с солью, добавляем сметану. Смешиваем ингредиенты, всыпаем муку.
Натираем мелко сыр на терке, добавляем вместе с мукой в смесь яиц и сметаны, тщательно перемешиваем.
Удаляем воду с кабачковых колец, обволакиваем каждое в муке, а затем в смеси яиц и сметаны.
В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем на среднем огне оладьи из кабачков до золотистого цвета с обеих сторон.
В результате может получиться до 30 оладий из кабачка. Сочетать оладьи рекомендуется со сметаной и зеленью.