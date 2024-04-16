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Ленивый пирог из лаваша с творогом

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Ленивый пирог из лаваша с творогом

Приготовление аппетитной домашней выпечки — это не всегда история про трудоемкий замес теста. Ведь можно испечь, к примеру, обалденный ленивый пирог из лаваша с творогом. Он хорош как для посиделок за чашечкой чая, так и в качестве основного блюда для ужина.

Выходит такая выпечка влажной и необычайно вкусной. Всё благодаря оригинальному складыванию лаваша. Сделайте из него гармошку и поместите в форму. Тогда лаваш сможет хорошенько пропитаться ароматной заливкой.

Ленивый пирог из лаваша с творогом

Как приготовить ленивый пирог из лаваша с творогом

Для выпекания такого блюда мы использовали форму размером 18 на 19 см (с бортиками высотой 5 см). Можете для этой цели брать любую жаропрочную емкость (силиконовую, керамическую, из стекла или металла).

Ингредиенты

Лаваш3 шт. Кефир400 мл Творог250 г Сушеный базилик0,5 ч. л. Чесночный порошок0,5 ч. л. Паприка0,25 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сливочное масло30 г Яйцо4 шт.

Приготовление

    Готовим заливку для пирога. Для этого в глубокую емкость вливаем кефир любой жирности. Вбиваем к нему яйца. Всыпаем сушеный базилик, чеснок и копченую паприку. Добавляем к кефиру соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошенько взбиваем все ингредиенты с помощью венчика до получения однородной консистенции.

    Ленивый пирог из лаваша с творогом

    В отдельную миску выкладываем творог жирностью 5 %. Слегка разминаем его вилкой. Затем добавляем творог в кефирную заливку. Тщательно всё перемешиваем до однородности.Каждый лист лаваша складываем гармошкой. Выкладываем его в форму для выпекания, дно и бока которой смазаны маслом. Заливаем лаваш творожной смесью, равномерно ее распределяя по всей поверхности. Затем нарезаем сливочное масло на небольшие кусочки. Выкладываем их сверху на лаваш.

    Ленивый пирог из лаваша с творогом

    Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него форму на 40–45 минут до аппетитной румяной корочки. Готово!

К слову, вы можете сделать этот пирог более сытным. Для этого добавьте в заливку свежую зелень и ветчину. Мелко нарежьте петрушку. А затем всыпьте ее в кефирно-творожную смесь. Нарежьте ветчину небольшими кубиками. Также добавьте ее к остальным ингредиентам и лишь после этого заливайте лаваш полученной смесью.

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