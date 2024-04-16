Приготовление аппетитной домашней выпечки — это не всегда история про трудоемкий замес теста. Ведь можно испечь, к примеру, обалденный ленивый пирог из лаваша с творогом. Он хорош как для посиделок за чашечкой чая, так и в качестве основного блюда для ужина.

Выходит такая выпечка влажной и необычайно вкусной. Всё благодаря оригинальному складыванию лаваша. Сделайте из него гармошку и поместите в форму. Тогда лаваш сможет хорошенько пропитаться ароматной заливкой.

Как приготовить ленивый пирог из лаваша с творогом

Для выпекания такого блюда мы использовали форму размером 18 на 19 см (с бортиками высотой 5 см). Можете для этой цели брать любую жаропрочную емкость (силиконовую, керамическую, из стекла или металла).

Ингредиенты

Лаваш3 шт. Кефир400 мл Творог250 г Сушеный базилик0,5 ч. л. Чесночный порошок0,5 ч. л. Паприка0,25 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сливочное масло30 г Яйцо4 шт.

Приготовление

Готовим заливку для пирога. Для этого в глубокую емкость вливаем кефир любой жирности. Вбиваем к нему яйца. Всыпаем сушеный базилик, чеснок и копченую паприку. Добавляем к кефиру соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошенько взбиваем все ингредиенты с помощью венчика до получения однородной консистенции. В отдельную миску выкладываем творог жирностью 5 %. Слегка разминаем его вилкой. Затем добавляем творог в кефирную заливку. Тщательно всё перемешиваем до однородности.Каждый лист лаваша складываем гармошкой. Выкладываем его в форму для выпекания, дно и бока которой смазаны маслом. Заливаем лаваш творожной смесью, равномерно ее распределяя по всей поверхности. Затем нарезаем сливочное масло на небольшие кусочки. Выкладываем их сверху на лаваш. Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него форму на 40–45 минут до аппетитной румяной корочки. Готово!

К слову, вы можете сделать этот пирог более сытным. Для этого добавьте в заливку свежую зелень и ветчину. Мелко нарежьте петрушку. А затем всыпьте ее в кефирно-творожную смесь. Нарежьте ветчину небольшими кубиками. Также добавьте ее к остальным ингредиентам и лишь после этого заливайте лаваш полученной смесью.